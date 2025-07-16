У Росії колишнього військового Хожаєва, що виступив проти війни з Україною, засудили до 23 років

В РФ суд призначив 22-річному колишньому російському військовому Антону Хожаєву, який виступив проти війни з Україною, 23 роки позбавлення волі та штраф 590 тисяч рублів. Перші п’ять років він має провести у в’язниці, решту – в колонії суворого режиму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Хожаєва визнали винним у державній зраді, дезертирстві, участі в діяльності терористичної організації, відмиванні грошей та приготуванні до злочину. За версією слідства, Хожаєв передавав дані про розташування російських військових об’єктів та безпілотників за грошову винагороду, співпрацював із легіоном "Свобода Росії" та кримським партизанським рухом "Атеш".

Хожаєв не визнав провини. Під час дебатів в суді він розповів, що "просто хотів допомогти сусідньому народу відновити мир на їхній землі" та "вигнати окупантів". "Будь ласка, перестаньте називати мене військовослужбовцем, я не хочу асоціюватися з біомусором у вигляді російської армії – це брудний смітник, що й довели всі події після 24 лютого 2022 року... І на завершення свого останнього слова я хотів би звернутися до всього українського народу. Друзі мої, не бійтеся, будьте сміливішими, боріться".

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Антон Хожаєв закінчив Військовий авіаційний технічний університет, з 2020 року був зарахований до навчального центру ВПС на факультет безпілотної авіації. Навесні 2022 року він виступив проти війни з Україною та подав рапорт на відрахування з вишу, але контракт із російським міністерством оборони розірвати не зміг. Пізніше його затримали співробітники ФСБ під час спроби перетнути кордон з Україною.