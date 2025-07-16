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Новини
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У Росії колишнього військового Хожаєва, що виступив проти війни з Україною, засудили до 23 років

хожаєв

В РФ суд призначив 22-річному колишньому російському військовому Антону Хожаєву, який виступив проти війни з Україною, 23 роки позбавлення волі та штраф 590 тисяч рублів. Перші п’ять років він має провести у в’язниці, решту – в колонії суворого режиму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Хожаєва визнали винним у державній зраді, дезертирстві, участі в діяльності терористичної організації, відмиванні грошей та приготуванні до злочину. За версією слідства, Хожаєв передавав дані про розташування російських військових об’єктів та безпілотників за грошову винагороду, співпрацював із легіоном "Свобода Росії" та кримським партизанським рухом "Атеш".

Хожаєв не визнав провини. Під час дебатів в суді він розповів, що "просто хотів допомогти сусідньому народу відновити мир на їхній землі" та "вигнати окупантів". "Будь ласка, перестаньте називати мене військовослужбовцем, я не хочу асоціюватися з біомусором у вигляді російської армії – це брудний смітник, що й довели всі події після 24 лютого 2022 року... І на завершення свого останнього слова я хотів би звернутися до всього українського народу. Друзі мої, не бійтеся, будьте сміливішими, боріться".

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Антон Хожаєв закінчив Військовий авіаційний технічний університет, з 2020 року був зарахований до навчального центру ВПС на факультет безпілотної авіації. Навесні 2022 року він виступив проти війни з Україною та подав рапорт на відрахування з вишу, але контракт із російським міністерством оборони розірвати не зміг. Пізніше його затримали співробітники ФСБ під час спроби перетнути кордон з Україною.

Автор: 

репресії (1628) росія (66710)


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Топ коментарі
+5
І серед лайна можна знайти Діамант.
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16.07.2025 23:52 Відповісти
+5
Шкода сміливого хлопця, згине в їбєнях кідарських, можливо якийсь обмін запропонувати?
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17.07.2025 00:24 Відповісти
+4
На обмін потрібно віддати парочку під@рів ,
так як Зожаєв заслуговує на свободу і мирне життя ,
як всі нормальні люди 🙁
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17.07.2025 00:33 Відповісти
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І серед лайна можна знайти Діамант.
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16.07.2025 23:52 Відповісти
Залякати хочуть - нічого нового
Антоха посидить , але все одно звільниться - і совість чистою буде !
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17.07.2025 00:00 Відповісти
Це ж надо бути такою цинічною падлою. Сидіти як ***** в сливках і піддзявкувати звідти.
Молода людина, дитина, поступила гідно, достойно, як зрілий чоловік, а ти гидиш на його адресу. Фууу, сором🤮
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17.07.2025 01:09 Відповісти
Шкода сміливого хлопця, згине в їбєнях кідарських, можливо якийсь обмін запропонувати?
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17.07.2025 00:24 Відповісти
На обмін потрібно віддати парочку під@рів ,
так як Зожаєв заслуговує на свободу і мирне життя ,
як всі нормальні люди 🙁
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17.07.2025 00:33 Відповісти
Хожаєв ( вибачаюсь) !
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17.07.2025 00:34 Відповісти
Зверніть увагу - *що виступив проти війни з Україною*. І отримав аж 23 роки. А у нас кацапам та їх прихвостням дають не більше 15 і за конкретні справи, за що я б давав смертну кару.
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17.07.2025 00:38 Відповісти
+ 100 !

покарання за держзраду та колаборацію потребує подвоєння термінів

.
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17.07.2025 01:13 Відповісти
Дякую, сильна, мужня Людина, чоловік з совістю і честю!
Дякую твоїм батькам.
Бажаю вижити, не зламатися і прожити довге щасливе життя!
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17.07.2025 01:04 Відповісти
 
 