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Новости Санкции против России
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Производство стволов для артиллерии в РФ зависит от станков австрийской GFM, которые используются с 70-х годов, - СМИ

российская армия

Предприятие российского ВПК в обход санкции закупило специальные австрийские станки для производства стволов к артиллерийским системам.

Об этом пишет издание The Insider, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Российское ООО "АЗК Групп" смогло в обход санкций приобрести ротационный станок с числовым программным управлением производства 1983 года от австрийской компании GFM (Gesellschaft für Fertigungstechnik und Maschinenbau). Масса станка составила 103 тонны, стоимость - 1,3 млн долларов.

Такие машины важны рашистам для обеспечения производства стволов к артиллерийским системам. Поставщиком якобы выступила компания Forward Technical Trade SL с регистрацией в Барселоне, а отправителем груза якобы была компания Scorpion's Holding Group Limited с регистрацией в Гонконге.

Как утверждают авторы упомянутого издания, о приведенном выше факте им стало известно благодаря доступу к материалам одной из судебных тяжб между упомянутой выше ООО "АЗК Групп" из Ижевска и таможней РФ. Предмет спора выглядел так - станок был завезен по документам как "ротационно-ковочная машина", но таможенники настаивали, что это нужно было оформить как "радиально-ковочная машина" с соответствующей уплатой пошлины.

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Сам по себе факт завоза машины от австрийской GFM, даже если речь о станке 1983 года производства, привлекает внимание из-за следующего факта - аппаратура именно от этой компании еще с 1970-хх годов использовалась на предприятиях сначала советского, а затем и российского ВПК для изготовления стволов к артсистемам.

Во времена "холодной войны" СССР завез 26 ротационных станков от GFM, один из которых под обозначением SXP 55 использовался вообще для производства 203-мм стволов к САУ 2С7, о чем, в частности, в одном из своих докладов упоминал британский RUSI (Королевский объединенный институт оборонных исследований).

На данный момент российский ВПК, по сути, не имеет замены для оборудования от австрийской GFM, поэтому рашисты и пытаются доставать такие станки всеми возможными способами.

Читайте: Последствия санкций: Российским авиастроителям не удалось создать собственные подшипники и электронику

Автор: 

военно-промышленный комплекс (254) россия (96612) санкции (11667)


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Топ комментарии
+15
І звичайно ж австрійські підари-комерсанти не знали, кому продають ці верстати через фірми-прокладки
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17.07.2025 00:23 Ответить
+8
Австрія постійно говорить про свій "нейтралітет", як і Швейцарія, але регулярно продають все необхідне кацапам для війни, лицемірні паскуди!
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17.07.2025 02:43 Ответить
+5
Хтось обов'язково передаст. Передастів завжди вистачало.
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17.07.2025 07:59 Ответить
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І звичайно ж австрійські підари-комерсанти не знали, кому продають ці верстати через фірми-прокладки
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17.07.2025 00:23 Ответить
Это скорее БУ. Где-то стояло, сняли, подшаманили и продали. Я помню подобные РКМ от этой фирмы еще с совдеповских времен. Рашка и такое старье сделать не в состоянии.
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17.07.2025 01:13 Ответить
так, конкретно цей верстат уживаний, він був вироблений у 1983 році.
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17.07.2025 02:02 Ответить
звісно знали - компанії Forward Technical Trade SL із Барселони, власником якої є громадянин Іспанії Давид Кандела Саури (David Candela Sauri), пункт постачання -місто Альбасете (Іспанія).
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17.07.2025 02:00 Ответить
Зважаючи на те, що верстат виробництва 1983 року, продавали його зараз рашистам явно не австрійці.
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17.07.2025 09:28 Ответить
Єто сАвсЄм другоЄ !
мАтрьошка станок АднАко !
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17.07.2025 01:05 Ответить
Нехай їм іще підшипниковий станок передадуть.
У саинособак з підшипниками для авіаційних двигунів проблемка.
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17.07.2025 02:16 Ответить
Хтось обов'язково передаст. Передастів завжди вистачало.
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17.07.2025 07:59 Ответить
Австрія постійно говорить про свій "нейтралітет", як і Швейцарія, але регулярно продають все необхідне кацапам для війни, лицемірні паскуди!
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17.07.2025 02:43 Ответить
Де ти побачив, що Австрія продала верстат кацапам?
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17.07.2025 08:55 Ответить
А чо, я во Львове видел австрийскую сантехнику 1900 года и в рабочем состоянии.
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17.07.2025 04:49 Ответить
"усіма можливими способами" - це як? Пішли та купили. Не вкрали ж вони його.
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17.07.2025 07:14 Ответить
В кінці 90 -х на одному заводі в Україні треба було виготовити партію стволів для танків ХЗТМ (заказ для Пакістана). Для цього були закуплені два верстата з ЧПУ (один рязанський а інший - італійський).
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17.07.2025 07:26 Ответить
А стволи, що були виготовлені на рязанських верстатах порозривало на випробуваннях в Пакітстані і в результаті контракт поставки танків з цими стволами не був виконаний. В результаті Пакістан більше не купує українські танки.
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17.07.2025 09:02 Ответить
Заказ був виконаний (320 одиниць). Про розірвані стволи брехали орки які програли конкуренцію, не читайте всілякий брєд від них. Танки цього заказу проходили модернізацію через 20 років заводом Малишева. Робота тих двох верстатів - це невелика частина у всій технології виготовлення 9-ти метрової товстостінної труби і її обробки.
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17.07.2025 09:22 Ответить
Хто хоче перемогти, той шукає можливості для досягнення мети, а не потужно дає завдання союзникам та мародерить.
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17.07.2025 09:59 Ответить
 
 