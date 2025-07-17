Производство стволов для артиллерии в РФ зависит от станков австрийской GFM, которые используются с 70-х годов, - СМИ

Предприятие российского ВПК в обход санкции закупило специальные австрийские станки для производства стволов к артиллерийским системам.

Об этом пишет издание The Insider, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Российское ООО "АЗК Групп" смогло в обход санкций приобрести ротационный станок с числовым программным управлением производства 1983 года от австрийской компании GFM (Gesellschaft für Fertigungstechnik und Maschinenbau). Масса станка составила 103 тонны, стоимость - 1,3 млн долларов.

Такие машины важны рашистам для обеспечения производства стволов к артиллерийским системам. Поставщиком якобы выступила компания Forward Technical Trade SL с регистрацией в Барселоне, а отправителем груза якобы была компания Scorpion's Holding Group Limited с регистрацией в Гонконге.

Как утверждают авторы упомянутого издания, о приведенном выше факте им стало известно благодаря доступу к материалам одной из судебных тяжб между упомянутой выше ООО "АЗК Групп" из Ижевска и таможней РФ. Предмет спора выглядел так - станок был завезен по документам как "ротационно-ковочная машина", но таможенники настаивали, что это нужно было оформить как "радиально-ковочная машина" с соответствующей уплатой пошлины.

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Сам по себе факт завоза машины от австрийской GFM, даже если речь о станке 1983 года производства, привлекает внимание из-за следующего факта - аппаратура именно от этой компании еще с 1970-хх годов использовалась на предприятиях сначала советского, а затем и российского ВПК для изготовления стволов к артсистемам.

Во времена "холодной войны" СССР завез 26 ротационных станков от GFM, один из которых под обозначением SXP 55 использовался вообще для производства 203-мм стволов к САУ 2С7, о чем, в частности, в одном из своих докладов упоминал британский RUSI (Королевский объединенный институт оборонных исследований).

На данный момент российский ВПК, по сути, не имеет замены для оборудования от австрийской GFM, поэтому рашисты и пытаются доставать такие станки всеми возможными способами.

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