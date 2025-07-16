Виробництво стволів до артилерії в РФ залежить від верстатів австрійської GFM, які використовуються з 70-х років, - ЗМІ

Підприємство російського ВПК в обхід санкції закупило спеціальні австрійські верстати для виробництва стволів до артилерійських систем.

Про це пише видання The Insider, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

Російське ООО "АЗК Групп" змогло в обхід санкцій придбати ротаційний верстат з числовим програмним управлінням виробництва 1983 року від австрійської компанії GFM (Gesellschaft für Fertigungstechnik und Maschinenbau). Маса верстата склала 103 тонни, вартість - 1,3 млн доларів.

Такі машини важливі рашистам для забезпечення виробництва стволів до артилерійських систем. Постачальником начебто виступила компанія Forward Technical Trade SL з реєстрацією в Барселоні, а відправником вантажу начебто була компанія Scorpion’s Holding Group Limited із реєстрацією в Гонгконгу.

Як стверджують автори згаданого видання, про наведений вище факт їм стало відомо завдяки доступу до матеріалів однієї із судових тяганин між згаданою вище ООО "АЗК Групп" з Іжевска та митниці РФ. Предмет суперечки виглядав так – верстат був завезений по документам як "ротаційно-ковальна машина", але митники наполягали, що це потрібно було оформити як "радіально-ковальна машина" із відповідною сплатою мита.

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Сам по собі факт завозу машини від австрійської GFM, навіть якщо мова про верстат 1983 року виробництва, привертає увагу через наступний факт – апаратура саме від цієї компанії ще з 1970-хх років використовувалась на підприємствах спочатку радянського, а потім й російського ВПК для виготовлення стволів до артсистем.

За часів "Холодної війни" СРСР завіз 26 ротаційних верстатів від GFM, один із яких під позначенням SXP 55 використовувався взагалі для виробництва 203-мм стволів до САУ 2С7, про що зокрема в одній із своїх доповідей згадував британський RUSI (Королівський об’єднаний інститут оборонних досліджень).

На даний момент російський ВПК по суті не має заміни для обладнання від австрійської GFM, тому рашисти й намагаються діставати такі верстати усіма можливими способами.

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