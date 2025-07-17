Годовщина сбивания MH17: ответственность РФ не подлежит сомнению, - глава МИД Нидерландов Вельдкамп

Нидерланды не оставляют усилия, направленные на установление истины, справедливости и подотчетности по делу катастрофы рейса MH17 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Х написал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.

"Даже если они никогда не смогут забыть, они заслуживают мира". Спустя одиннадцать лет после сбивания рейса MH17 это остается актуальным для близких погибших как никогда. Сегодня я делаю паузу, чтобы почтить память всех 298 человек, которые потеряли жизнь, в том числе - 196 граждан Нидерландов", - говорится в заметке.

В этом контексте он вспомнил о недавнем решении Европейского суда по правам человека.

"Ответственность России не подлежит сомнению. Это было недавно установлено ЕСПЧ и ICAO. Нидерланды остаются решительными в своих усилиях, направленных на установление истины, справедливости и подотчетности для жертв и всех тех, кто остался", - написал Вельдкамп.

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Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

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