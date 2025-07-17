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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Годовщина сбивания MH17: ответственность РФ не подлежит сомнению, - глава МИД Нидерландов Вельдкамп

боїнг

Нидерланды не оставляют усилия, направленные на установление истины, справедливости и подотчетности по делу катастрофы рейса MH17 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Х написал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.

"Даже если они никогда не смогут забыть, они заслуживают мира". Спустя одиннадцать лет после сбивания рейса MH17 это остается актуальным для близких погибших как никогда. Сегодня я делаю паузу, чтобы почтить память всех 298 человек, которые потеряли жизнь, в том числе - 196 граждан Нидерландов", - говорится в заметке.

В этом контексте он вспомнил о недавнем решении Европейского суда по правам человека.

"Ответственность России не подлежит сомнению. Это было недавно установлено ЕСПЧ и ICAO. Нидерланды остаются решительными в своих усилиях, направленных на установление истины, справедливости и подотчетности для жертв и всех тех, кто остался", - написал Вельдкамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД: Решение ЕСПЧ по делу против России - историческое значение для всей Европы

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия в ООН заблокировала создание трибунала по расследованию расстрела Boeing 777

Автор: 

Нидерланды (1622) Боинг-777 Malaysia Airlines (1376)


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Топ комментарии
+3
те. що було очевидним для нас 11 років тому, досі перебуває в тумані для багатьох європейців..., як написав Денис Казанський, ми очікували, що після такого теракту світ нарешті прокинеться..., навіть путін цього чекав..., ага, він не прокинувся й через 11 років...
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17.07.2025 10:28 Ответить
+2
І що? Плювали кацапи на вас. Жуйте соплі далі.
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17.07.2025 10:11 Ответить
+2
Навіть якщо чобіт уззкого івана буде топтати площі європейських столиць, там все одно будуть з захопленням обговорювати таінствєнную руzzкую душу, яку умом нє понять і кувшином нє ізмєріть
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17.07.2025 10:35 Ответить
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Забирайте гроші кацапії. Не чекайте "чистосердечного раскаяния". Кацап розкаїться, коли на шиї мотузка !
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17.07.2025 09:56 Ответить
і то збреше, навіть з мотузкою...
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17.07.2025 11:42 Ответить
І що? Плювали кацапи на вас. Жуйте соплі далі.
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17.07.2025 10:11 Ответить
пам`ятаю той день, пам'ятаю ту трагічну звістку...жахливі фото де радіючи бойовики з іграшками в руках, розграбовані валізи з косметикою...
слідкув за процесом...
пам'ятаю про Цемаха, як його ковирнули з ОРДЛО і як і хто подарував путлєру цінного свідка...
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17.07.2025 10:26 Ответить
те. що було очевидним для нас 11 років тому, досі перебуває в тумані для багатьох європейців..., як написав Денис Казанський, ми очікували, що після такого теракту світ нарешті прокинеться..., навіть путін цього чекав..., ага, він не прокинувся й через 11 років...
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17.07.2025 10:28 Ответить
Навіть якщо чобіт уззкого івана буде топтати площі європейських столиць, там все одно будуть з захопленням обговорювати таінствєнную руzzкую душу, яку умом нє понять і кувшином нє ізмєріть
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17.07.2025 10:35 Ответить

Після цього фейка на кацап-ТВ питань у тому, хто це зробив, бути не повинно...
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17.07.2025 10:51 Ответить
Не підлягає сумніву й те, що нащадкам андрофагів це зійде з рук.
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17.07.2025 11:02 Ответить
11 років, щоби сказати "рф". Ще 11 років піде на то, щоби, нарешті, сказати "путлер". Як раз, коли його вже не буде...
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17.07.2025 11:35 Ответить
Компенсацію повинні виплатити не вони а росія. Не вони ж це самі зробили, а московія. Бук у воєнторзі не купиш)
А вони повинні сісти пожиттєво, разом з чахликом невмирущим
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17.07.2025 11:41 Ответить
 
 