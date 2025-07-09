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Новости Российские террористы сбили Боинг
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МИД: Решение ЕСПЧ по делу против России - историческое значение для всей Европы

Дело MH17. РФ признали виновной в нарушении прав человека

Министерство иностранных дел Украины назвало решение Европейского суда по правам человека по делу "Украина и Нидерланды против России" важным этапом на пути к международно-правовой ответственности России.

Об этом говорится в комментарии МИД, передает Цензор.НЕТ.

ЕСПЧ признал, что Россия несет ответственность за систематические нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года, а также за сбитие малайзийского Boeing рейса MH17.

"Это беспрецедентное событие имеет историческое значение для всей Европы и особенно для Нидерландов, Украины и украинского народа", - отметили в МИД.

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В МИД отметили, что суд подтвердил намерения РФ уничтожить украинскую государственность и подчинить украинский народ, что, по мнению ведомства, свидетельствует о геноцидном характере российской агрессии.

Несмотря на исключение России из Совета Европы, она обязана выполнять решения ЕСПЧ в соответствии со статьей 46 Конвенции. Украина работает с партнерами над тем, чтобы добиться компенсации за нарушения.

Решение ЕСПЧ также открывает путь к созданию Специального трибунала за преступление агрессии, компенсационного механизма и возвращения депортированных детей.

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Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

Как ранее отмечалось, Большая палата Европейского суда по правам человека объявила решение по межгосударственному делу "Украина и Нидерланды против России". В нем признаны многочисленные нарушения прав человека со стороны РФ.

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Автор: 

россия (96534) Европейский суд по правам человека (812) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374)


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довбати казломордих по всіх фронтах
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09.07.2025 17:48 Ответить
Ще років через 20 визнають, що це Раша напала на Україну, а не навпаки, але це не точно.
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09.07.2025 17:52 Ответить
Посольство в Амстердамі закриють і парашинців звідти поженуть сцяним ганчір'ям?
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09.07.2025 17:59 Ответить
"Ця безпрецедентна подія має історичне значення для всієї Європи та особливо для Нідерландів, України та українського народу", - зазначили у МЗС" - ok, але на що це вплине конкретно на фронті? Співчуття та занепокоєння не знищують свинособак і аж ніяк не захищають ЗСУ.
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09.07.2025 18:08 Ответить
 
 