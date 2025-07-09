МЗС: Рішення ЄСПЛ у справі проти Росії - історичне значення для всієї Європи

Міністерство закордонних справ України назвало рішення Європейського суду з прав людини у справі "Україна та Нідерланди проти Росії" важливим етапом на шляху до міжнародно-правової відповідальності Росії.

Про це йдеться в коментарі МЗС, передає Цензор.НЕТ.

ЄСПЛ визнав, що Росія несе відповідальність за систематичні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року, а також за збиття малайзійського Boeing рейсу MH17.

"Ця безпрецедентна подія має історичне значення для всієї Європи та особливо для Нідерландів, України та українського народу", - зазначили у МЗС.

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У МЗС зазначили, що суд підтвердив наміри РФ знищити українську державність і підкорити український народ, що, на думку відомства, свідчить про геноцидний характер російської агресії.

Попри виключення Росії з Ради Європи, вона зобов’язана виконувати рішення ЄСПЛ відповідно до статті 46 Конвенції. Україна працює з партнерами над тим, щоб добитися компенсації за порушення.

Рішення ЄСПЛ також відкриває шлях до створення Спеціального трибуналу за злочин агресії, компенсаційного механізму та повернення депортованих дітей.

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Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

Як раніше зазначалося, Велика палата Європейського суду з прав людини оголосила рішення у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Росії". У ньому визнано численні порушення прав людини з боку РФ.

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