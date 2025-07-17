Роковини збиття MH17: відповідальність РФ не підлягає сумніву, - глава МЗС Нідерландів Вельдкамп

Нідерланди не припинять зусилля, спрямовані на встановлення істини, справедливості та підзвітності у справі катастрофи рейсу MH17 17 липня 2014 року у Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Х написав міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

"Навіть якщо вони ніколи не зможуть забути, вони заслуговують на мир". Через одинадцять років після збиття рейсу MH17 це залишається актуальним для близьких загиблих як ніколи. Сьогодні я роблю паузу, щоб вшанувати пам'ять всіх 298 людей, які втратили життя, в тому числі 196 громадян Нідерландів", – йдеться в дописі.

В цьому контексті він згадав про нещодавнє рішення Європейського суду з прав людини.

"Відповідальність Росії не підлягає сумніву. Це було нещодавно встановлено ЄСПЛ та ICAO. Нідерланди залишаються рішучими у своїх зусиллях, спрямованих на встановлення істини, справедливості та підзвітності для жертв і всіх тих, хто залишився", – написав Вельдкамп.

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Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.