УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10540 відвідувачів онлайн
Новини Російські терористи збили Боїнг
592 11

Роковини збиття MH17: відповідальність РФ не підлягає сумніву, - глава МЗС Нідерландів Вельдкамп

боїнг

Нідерланди не припинять зусилля, спрямовані на встановлення істини, справедливості та підзвітності у справі катастрофи рейсу MH17 17 липня 2014 року у Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Х написав міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

"Навіть якщо вони ніколи не зможуть забути, вони заслуговують на мир". Через одинадцять років після збиття рейсу MH17 це залишається актуальним для близьких загиблих як ніколи. Сьогодні я роблю паузу, щоб вшанувати пам'ять всіх 298 людей, які втратили життя, в тому числі 196 громадян Нідерландів", – йдеться в дописі.

В цьому контексті він згадав про нещодавнє рішення Європейського суду з прав людини.

"Відповідальність Росії не підлягає сумніву. Це було нещодавно встановлено ЄСПЛ та ICAO. Нідерланди залишаються рішучими у своїх зусиллях, спрямованих на встановлення істини, справедливості та підзвітності для жертв і всіх тих, хто залишився", – написав Вельдкамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС: Рішення ЄСПЛ у справі проти Росії - історичне значення для всієї Європи

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

Автор: 

Нідерланди (1609) Боїнг-777 Malasia Airli... (759)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Забирайте гроші кацапії. Не чекайте "чистосердечного раскаяния". Кацап розкаїться, коли на шиї мотузка !
показати весь коментар
17.07.2025 09:56 Відповісти
і то збреше, навіть з мотузкою...
показати весь коментар
17.07.2025 11:42 Відповісти
І що? Плювали кацапи на вас. Жуйте соплі далі.
показати весь коментар
17.07.2025 10:11 Відповісти
пам`ятаю той день, пам'ятаю ту трагічну звістку...жахливі фото де радіючи бойовики з іграшками в руках, розграбовані валізи з косметикою...
слідкув за процесом...
пам'ятаю про Цемаха, як його ковирнули з ОРДЛО і як і хто подарував путлєру цінного свідка...
показати весь коментар
17.07.2025 10:26 Відповісти
те. що було очевидним для нас 11 років тому, досі перебуває в тумані для багатьох європейців..., як написав Денис Казанський, ми очікували, що після такого теракту світ нарешті прокинеться..., навіть путін цього чекав..., ага, він не прокинувся й через 11 років...
показати весь коментар
17.07.2025 10:28 Відповісти
Навіть якщо чобіт уззкого івана буде топтати площі європейських столиць, там все одно будуть з захопленням обговорювати таінствєнную руzzкую душу, яку умом нє понять і кувшином нє ізмєріть
показати весь коментар
17.07.2025 10:35 Відповісти

Після цього фейка на кацап-ТВ питань у тому, хто це зробив, бути не повинно...
показати весь коментар
17.07.2025 10:51 Відповісти
Не підлягає сумніву й те, що нащадкам андрофагів це зійде з рук.
показати весь коментар
17.07.2025 11:02 Відповісти
11 років, щоби сказати "рф". Ще 11 років піде на то, щоби, нарешті, сказати "путлер". Як раз, коли його вже не буде...
показати весь коментар
17.07.2025 11:35 Відповісти
Компенсацію повинні виплатити не вони а росія. Не вони ж це самі зробили, а московія. Бук у воєнторзі не купиш)
А вони повинні сісти пожиттєво, разом з чахликом невмирущим
показати весь коментар
17.07.2025 11:41 Відповісти
 
 