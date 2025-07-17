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Новости Задержание за убийство
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Убийство военных инструкторов на полигоне: командование воинской части содействует проведению следствия, - ОК "Північ"

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16 июля 2025 года на одном из тренировочных полигонов Сухопутных войск ВСУ курсант произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону инструкторов-преподавателей, в результате чего двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование воинской части, где произошел инцидент, всячески способствует проведению следствия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОК "Північ".

Указано, что военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины также привлечена к обеспечению надлежащего расследования обстоятельств происшествия.

По факту совершения уголовного правонарушения Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по п. 1 ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Подозреваемый находится под стражей.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Командование Сухопутных войск ВСУ принимает все необходимые меры для выяснения причин и обстоятельств трагедии, а также для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - написали в ОК "Північ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Курсант застрелил двух военных-инструкторов на Черниговщине. Его задержали, - полиция

Автор: 

убийство (6535) Черниговская область (1207)


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Топ комментарии
+18
Значить треба бусифікувати мусорів, вони знають як поводитися зі зброєю є підготовка, більш психологічно стійкіші вмотивовані, + військові пенсіонери, хай покажуть як воювати!
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17.07.2025 14:06 Ответить
+16
Їх треба було забирати ще 3 роки тому !
Забули вже відео беркутні з Дніпропетровщини , коли вони сказали чітко - ми воювати не підемо !
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17.07.2025 14:11 Ответить
+7
Ти сам нелюд і пі дар.Інструктора просто навчають.Не розумію чому їх колеги не пристрелили неадеквата на місці?На стрільбах був десятки раз.Патрони видаються завчасно.Зброю заряджають тільки на лінії вогню.Навіть повернути зброю у інший бік грубе порушення.
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17.07.2025 14:10 Ответить
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Курсант - по інструкторах - він жеж не міг їх з мішенями попутати - значить вбивство
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17.07.2025 13:56 Ответить
якщо зброя не була на запобіжнику то легко міг
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17.07.2025 13:59 Ответить
З контрольним в голову ?
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17.07.2025 14:10 Ответить
мусорня набусикувала *********
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17.07.2025 14:02 Ответить
Значить треба бусифікувати мусорів, вони знають як поводитися зі зброєю є підготовка, більш психологічно стійкіші вмотивовані, + військові пенсіонери, хай покажуть як воювати!
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17.07.2025 14:06 Ответить
Їх треба було забирати ще 3 роки тому !
Забули вже відео беркутні з Дніпропетровщини , коли вони сказали чітко - ми воювати не підемо !
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17.07.2025 14:11 Ответить
Їхній міністр заявив, що його бубочки на таке не підписувалися, влаштовуючись в поліцайню.
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17.07.2025 14:32 Ответить
Ти сам нелюд і пі дар.Інструктора просто навчають.Не розумію чому їх колеги не пристрелили неадеквата на місці?На стрільбах був десятки раз.Патрони видаються завчасно.Зброю заряджають тільки на лінії вогню.Навіть повернути зброю у інший бік грубе порушення.
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17.07.2025 14:10 Ответить
Шо ти мелеш,чмо ї..не.
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17.07.2025 14:19 Ответить
Потужна ВЛК.
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17.07.2025 14:06 Ответить
Яка влк? За 5 хвилин. Всі бомжі, алкоголіки, наркомани, злодюжки, психічно хворі - всі придатні та будуть стріляти на полігоні з автомата. Разом з бульбуляторами, самогоном, алкогольною та наркотичною епілепсією та шизофренією.
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17.07.2025 14:27 Ответить
Потужний икспєрд))А сам де служив/воював?
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17.07.2025 14:11 Ответить
Строкову службу 1999-2000 рік. Тому і можу судити по подібні речі, випадково завалити двох людей зі стрілецької зброї майже неможливо, одного так, але він кілька пострілів зробив
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17.07.2025 14:15 Ответить
Моя перевага в тому,що я строкову не служив взагалі,а був мобілізований у дорослому віці.Тому про дідів тільки чув.Які нахєр діди,якщо у багатьох мобілізованих вже внуки є.Ти просто не уявляєш ЗСУ у 2025.Тому пишеш повну дурню.
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17.07.2025 14:30 Ответить
Значить тобі повезло з колективом і командирами..... Але за всі військові частини Я б не розписувався, армія то "срез общества" і колектив може бути м'яко кажучи різним......
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17.07.2025 14:38 Ответить
Причину вже давно виклали .
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17.07.2025 14:12 Ответить
Враховуючи той факт що це не строкова служба ніякої дідівщини буде не може апріорі, в от друге більш реально так як обстеження майже не проводиться, і набирають таких мультиків що їм лопату страшно до рук дати, а за зброю я мовчу.
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17.07.2025 14:15 Ответить
myav

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Я читаю: 0

Реєстрація: 08.02.2025

З того самого лютневого десанту кацапоботів.
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17.07.2025 14:17 Ответить
******* в вас знайомі.
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17.07.2025 14:17 Ответить
Апріорі не здатен 4-разовий уклоність організувати ******* армію в країні - це нездійсненна мрія при цих мародерах-корупціонерах.
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17.07.2025 14:19 Ответить
Якщо тверезо оцінювати ситуацію, то, це звичайні не уставні відносини, бо, чого б це стрілок зробив ще контрольні постріли в голову.
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17.07.2025 14:21 Ответить
Наслідки бусифікації...все ще по переду..
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17.07.2025 14:35 Ответить
Можливо було місце булінгу чи тролінгу (підйобок), слідство покаже, там повно свідків. Прояву дідовщини на своєму досвіді не бачив, підйобки бувають.
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17.07.2025 14:38 Ответить
Нічого "слідство" не покаже. Читайте відповіді тцк.
Скажуть те що потрібно сказати зедібілам.
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17.07.2025 14:41 Ответить
В Україні настрій як перед 1917 року. Верхи нагліють а низи бунтують.
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17.07.2025 14:38 Ответить
+распутінщина-єрмаківщина. Гетьманцев погано "працює" - немає третьої складової - різке зубожіння населення.
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17.07.2025 16:07 Ответить
Якщо фронт завалят то ждіть бунтів.Озброєний нарід не зупиниш нічим.
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17.07.2025 14:40 Ответить
В 1917 році німці підбурювали і фінансували бунт а тепер московити.
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17.07.2025 14:41 Ответить
Доведіть нарід до голоду і отимаєте бунт. Саранча кажуть схід вже пожирає.
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17.07.2025 14:43 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/mi-NVDH4X6Y?feature=share
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17.07.2025 14:48 Ответить
Деякі інструктора б'ють і знущаються над солдатами на полігоні. Стріляти по людям, які тобі нічого не робили не бачу сенсу. Бусифікація дає свої результати. Це наслідки проведення насильницької мобілізації. Людей доводять до того, щоб вони робили такі вчинки. Вцілому дії курсанта засуджую.
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17.07.2025 15:29 Ответить
Маємо Те Що Маємо...
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17.07.2025 15:33 Ответить
 
 