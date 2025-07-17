Убийство военных инструкторов на полигоне: командование воинской части содействует проведению следствия, - ОК "Північ"
16 июля 2025 года на одном из тренировочных полигонов Сухопутных войск ВСУ курсант произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону инструкторов-преподавателей, в результате чего двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование воинской части, где произошел инцидент, всячески способствует проведению следствия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОК "Північ".
Указано, что военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины также привлечена к обеспечению надлежащего расследования обстоятельств происшествия.
По факту совершения уголовного правонарушения Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по п. 1 ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Подозреваемый находится под стражей.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Командование Сухопутных войск ВСУ принимает все необходимые меры для выяснения причин и обстоятельств трагедии, а также для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - написали в ОК "Північ".
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Забули вже відео беркутні з Дніпропетровщини , коли вони сказали чітко - ми воювати не підемо !
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Реєстрація: 08.02.2025
З того самого лютневого десанту кацапоботів.
Скажуть те що потрібно сказати зедібілам.