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Новини Затримання за вбивство
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Вбивство військових інструкторів на полігоні: командування військової частини сприяє проведенню слідства, - ОК "Північ"

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16 липня 2025 року на одному з тренувальних полігонів Сухопутних військ ЗСУ курсант здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в бік інструкторів-викладачів, у результаті чого двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям. Командування військової частини, де стався інцидент, усіляко сприяє проведенню слідства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОК "Північ".

Зазначено, що військова служба правопорядку Збройних Сил України також залучена до забезпечення належного розслідування обставин події.

За фактом вчинення кримінального правопорушення Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство"). Підозрюваний перебуває під вартою.

"Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблих військовослужбовців. Командування Сухопутних військ ЗСУ вживає всіх необхідних заходів для з’ясування причин і обставин трагедії, а також для запобігання подібним інцидентам у майбутньому", — написали в ОК "Північ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Курсант застрелив двох військових-інструкторів на Чернігівщині. Його затримали, - поліція

Автор: 

вбивство (3139) Чернігівська область (983)


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Курсант - по інструкторах - він жеж не міг їх з мішенями попутати - значить вбивство
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17.07.2025 13:56 Відповісти
якщо зброя не була на запобіжнику то легко міг
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17.07.2025 13:59 Відповісти
З контрольним в голову ?
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17.07.2025 14:10 Відповісти
мусорня набусикувала *********
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17.07.2025 14:02 Відповісти
Значить треба бусифікувати мусорів, вони знають як поводитися зі зброєю є підготовка, більш психологічно стійкіші вмотивовані, + військові пенсіонери, хай покажуть як воювати!
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17.07.2025 14:06 Відповісти
Їх треба було забирати ще 3 роки тому !
Забули вже відео беркутні з Дніпропетровщини , коли вони сказали чітко - ми воювати не підемо !
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17.07.2025 14:11 Відповісти
Це до чого потрібно було людину довести, що б вона розстріляла інструкторів (нелюдів).
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17.07.2025 14:02 Відповісти
Ти сам нелюд і пі дар.Інструктора просто навчають.Не розумію чому їх колеги не пристрелили неадеквата на місці?На стрільбах був десятки раз.Патрони видаються завчасно.Зброю заряджають тільки на лінії вогню.Навіть повернути зброю у інший бік грубе порушення.
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17.07.2025 14:10 Відповісти
Шо ти мелеш,чмо ї..не.
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17.07.2025 14:19 Відповісти
Скоріш за все причиною вбивства були дідівщина та позаставні відносини, або мобілізували шизофреніка, в якого прямо на полігоні відбулася панічна атака і він в неадекватному стані став шмалять навкруги......
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17.07.2025 14:04 Відповісти
Потужна ВЛК.
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17.07.2025 14:06 Відповісти
Потужний икспєрд))А сам де служив/воював?
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17.07.2025 14:11 Відповісти
Строкову службу 1999-2000 рік. Тому і можу судити по подібні речі, випадково завалити двох людей зі стрілецької зброї майже неможливо, одного так, але він кілька пострілів зробив
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17.07.2025 14:15 Відповісти
Причину вже давно виклали .
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17.07.2025 14:12 Відповісти
Враховуючи той факт що це не строкова служба ніякої дідівщини буде не може апріорі, в от друге більш реально так як обстеження майже не проводиться, і набирають таких мультиків що їм лопату страшно до рук дати, а за зброю я мовчу.
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17.07.2025 14:15 Відповісти
Вкинули в бус вперед ногами-вже удар по психікі. Далі не краще. Ось і результат.
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17.07.2025 14:08 Відповісти
Щось не так. Схоже довели людину неуставним відношенням. Якщо так то поділом.
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17.07.2025 14:10 Відповісти
Причина в бусіфікації, та скотського відношення командирів до мобілізованих!
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17.07.2025 14:11 Відповісти
myav

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Реєстрація: 08.02.2025

З того самого лютневого десанту кацапоботів.
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17.07.2025 14:17 Відповісти
******* в вас знайомі.
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17.07.2025 14:17 Відповісти
Апріорі не здатен 4-разовий уклоність організувати ******* армію в країні - це нездійсненна мрія при цих мародерах-корупціонерах.
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17.07.2025 14:19 Відповісти
 
 