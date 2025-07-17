Вбивство військових інструкторів на полігоні: командування військової частини сприяє проведенню слідства, - ОК "Північ"

16 липня 2025 року на одному з тренувальних полігонів Сухопутних військ ЗСУ курсант здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в бік інструкторів-викладачів, у результаті чого двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям. Командування військової частини, де стався інцидент, усіляко сприяє проведенню слідства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОК "Північ".

Зазначено, що військова служба правопорядку Збройних Сил України також залучена до забезпечення належного розслідування обставин події.

За фактом вчинення кримінального правопорушення Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство"). Підозрюваний перебуває під вартою.

"Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблих військовослужбовців. Командування Сухопутних військ ЗСУ вживає всіх необхідних заходів для з’ясування причин і обставин трагедії, а також для запобігання подібним інцидентам у майбутньому", — написали в ОК "Північ".

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