Нашли боеприпасы в автомобиле: на Хмельнитчине задержан военный, который ехал в отпуск. ФОТОрепортаж
В Хмельницкой области у военнослужащего, который выехал в отпуск, при осмотре автомобиля обнаружили боеприпасы.
Об этом сообщила Военная служба правопорядка в ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, боеприпасы были найдены во время проверки документов и осмотра салона авто совместной группой ВСП и Нацполиции. Как выяснилось, военный не сдал их на хранение перед выездом из района боевых действий.
На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла найденное и направила на экспертизу.
Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасами). Военному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
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