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Новости Незаконное хранение оружия
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Нашли боеприпасы в автомобиле: на Хмельнитчине задержан военный, который ехал в отпуск. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области у военнослужащего, который выехал в отпуск, при осмотре автомобиля обнаружили боеприпасы.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка в ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

У военного в Хмельницкой области нашли боеприпасы в автомобиле
У военного в Хмельницкой области нашли боеприпасы в автомобиле

Как отмечается, боеприпасы были найдены во время проверки документов и осмотра салона авто совместной группой ВСП и Нацполиции. Как выяснилось, военный не сдал их на хранение перед выездом из района боевых действий.

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла найденное и направила на экспертизу.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасами). Военному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Герой Украины танкист Пономаренко: Новые командиры 3-й танковой бригады внедряют неуставные взаимоотношения, военные просят расследовать избиение

Автор: 

боеприпасы (2382) военнослужащие (6222) Тернопольская область (750)


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Топ комментарии
+10
А якщо мобілізувати на фронт цих правоохоронців, то в них теж з'являться ********** цілими сумками та магазинами. Точно вам кажу, скрізь будуть набої в кожній кишеньці, в кожному куточку і викласти всі набої з речей буде просто неможливо! Мало того, Ви ще самі почнете напихувати собі набої в кожну вільну щілину.
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17.07.2025 15:01 Ответить
+7
А в чому проблема? Військовий має право використовувати зброю і набої до неї. Те що він не здав це не означає що він їх не має право перевозити! Де написано що військовому заборонено возити з собою набої?
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17.07.2025 14:53 Ответить
+6
Укріпим військо! Посадим військових. Автор З.Е. Татаров і підручний нацпол.
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17.07.2025 15:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Правильно віз! ********** зараз всім конче необхідні!
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17.07.2025 14:51 Ответить
А якщо мобілізувати на фронт цих правоохоронців, то в них теж з'являться ********** цілими сумками та магазинами. Точно вам кажу, скрізь будуть набої в кожній кишеньці, в кожному куточку і викласти всі набої з речей буде просто неможливо! Мало того, Ви ще самі почнете напихувати собі набої в кожну вільну щілину.
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17.07.2025 15:01 Ответить
Ага... Подивлюся я на тебе, коли подібне "чудо" продасть ці патрони бандюкам, і вони з ними прийдуть до тебе додому, чи влаштують перестрілку і хтось із твоєї сім"ї потрапить під "шалену" кулю...
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17.07.2025 15:12 Ответить
А в чому проблема? Військовий має право використовувати зброю і набої до неї. Те що він не здав це не означає що він їх не має право перевозити! Де написано що військовому заборонено возити з собою набої?
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17.07.2025 14:53 Ответить
"У разі тимчасового виходу (виїзду) військовослужбовців до населених пунктів, у тому числі тих, що не належать до району відповідальності підрозділу, для вирішення особистих чи службових питань стрілецька зброя та ********** здаються відповідальному за облік стрілецької зброї і *********** підрозділу або черговому підрозділу", - нагадав Карпенко наказ міністра оборони № 359 від 29.06.2005.
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17.07.2025 15:18 Ответить
Тобто - проблем ніяких...Крім у тієї, що у тебе
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17.07.2025 15:19 Ответить
Укріпим військо! Посадим військових. Автор З.Е. Татаров і підручний нацпол.
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17.07.2025 15:08 Ответить
Я так з-під Донецька додому припер. Тупо забув викинути з машини. Три ефки і в берці п'ять пачок патронів. Добре що не перевіряли. Ну, бк я назад і відвіз, зрештою.
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17.07.2025 15:10 Ответить
Військові,які вивозять зброю,вибухівку та набої без належного дозволу - злочинці. Крапка. Ця зброя може попасти злочинцям,дітям,або сам використає під стресом ...проти рідних чи сусідів..Зброя несе смерть....І не треба прикриватися "герої"...."має право"....
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17.07.2025 15:15 Ответить
Прикрили найпотужніший канал постачання зброї злочинцям, бо їм більше ніде буде брати. Так кремлядський тролику?
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17.07.2025 15:56 Ответить
До мене теж такий пітер минулого тижня на блок-пості приїпався: якого я без прав і без номерів. Ще й штраф довелось сплачувати
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17.07.2025 15:25 Ответить
Шойгу! Герасимів! Де **********?
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17.07.2025 15:39 Ответить
 
 