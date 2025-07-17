Нашли боеприпасы в автомобиле: на Хмельнитчине задержан военный, который ехал в отпуск. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области у военнослужащего, который выехал в отпуск, при осмотре автомобиля обнаружили боеприпасы.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка в ВСУ, передает Цензор.НЕТ.





Как отмечается, боеприпасы были найдены во время проверки документов и осмотра салона авто совместной группой ВСП и Нацполиции. Как выяснилось, военный не сдал их на хранение перед выездом из района боевых действий.

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла найденное и направила на экспертизу.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасами). Военному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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