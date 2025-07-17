Знайшли боєприпаси в авто: на Хмельниччині затримано військового, який їхав у відпустку. ФОТОрепортаж
На Хмельниччині у військовослужбовця, який виїхав у відпустку, під час огляду автомобіля виявили боєприпаси.
Про це повідомила Військова служба правопорядку у ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, боєприпаси були знайдені під час перевірки документів і огляду салону авто спільною групою ВСП і Нацполіції. Як з’ясувалося, військовий не здав їх на зберігання перед виїздом із району бойових дій.
На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила знайдене і направила на експертизу.
Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з боєприпасами). Військовому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
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