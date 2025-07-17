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Новини Незаконне зберігання зброї
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Знайшли боєприпаси в авто: на Хмельниччині затримано військового, який їхав у відпустку. ФОТОрепортаж

На Хмельниччині у військовослужбовця, який виїхав у відпустку, під час огляду автомобіля виявили боєприпаси.

Про це повідомила Військова служба правопорядку у ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

У військового на Хмельниччині знайшли боєприпаси в авто
У військового на Хмельниччині знайшли боєприпаси в авто

Як зазначається, боєприпаси були знайдені під час перевірки документів і огляду салону авто спільною групою ВСП і Нацполіції. Як з’ясувалося, військовий не здав їх на зберігання перед виїздом із району бойових дій.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила знайдене і направила на експертизу.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з боєприпасами). Військовому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

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Автор: 

боєприпаси (2320) військовослужбовці (4850) Тернопільська область (613)


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Топ коментарі
+10
А якщо мобілізувати на фронт цих правоохоронців, то в них теж з'являться ********** цілими сумками та магазинами. Точно вам кажу, скрізь будуть набої в кожній кишеньці, в кожному куточку і викласти всі набої з речей буде просто неможливо! Мало того, Ви ще самі почнете напихувати собі набої в кожну вільну щілину.
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17.07.2025 15:01 Відповісти
+7
А в чому проблема? Військовий має право використовувати зброю і набої до неї. Те що він не здав це не означає що він їх не має право перевозити! Де написано що військовому заборонено возити з собою набої?
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17.07.2025 14:53 Відповісти
+6
Укріпим військо! Посадим військових. Автор З.Е. Татаров і підручний нацпол.
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17.07.2025 15:08 Відповісти
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Правильно віз! ********** зараз всім конче необхідні!
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17.07.2025 14:51 Відповісти
А якщо мобілізувати на фронт цих правоохоронців, то в них теж з'являться ********** цілими сумками та магазинами. Точно вам кажу, скрізь будуть набої в кожній кишеньці, в кожному куточку і викласти всі набої з речей буде просто неможливо! Мало того, Ви ще самі почнете напихувати собі набої в кожну вільну щілину.
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17.07.2025 15:01 Відповісти
Ага... Подивлюся я на тебе, коли подібне "чудо" продасть ці патрони бандюкам, і вони з ними прийдуть до тебе додому, чи влаштують перестрілку і хтось із твоєї сім"ї потрапить під "шалену" кулю...
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17.07.2025 15:12 Відповісти
А в чому проблема? Військовий має право використовувати зброю і набої до неї. Те що він не здав це не означає що він їх не має право перевозити! Де написано що військовому заборонено возити з собою набої?
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17.07.2025 14:53 Відповісти
"У разі тимчасового виходу (виїзду) військовослужбовців до населених пунктів, у тому числі тих, що не належать до району відповідальності підрозділу, для вирішення особистих чи службових питань стрілецька зброя та ********** здаються відповідальному за облік стрілецької зброї і *********** підрозділу або черговому підрозділу", - нагадав Карпенко наказ міністра оборони № 359 від 29.06.2005.
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17.07.2025 15:18 Відповісти
Тобто - проблем ніяких...Крім у тієї, що у тебе
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17.07.2025 15:19 Відповісти
Укріпим військо! Посадим військових. Автор З.Е. Татаров і підручний нацпол.
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17.07.2025 15:08 Відповісти
Я так з-під Донецька додому припер. Тупо забув викинути з машини. Три ефки і в берці п'ять пачок патронів. Добре що не перевіряли. Ну, бк я назад і відвіз, зрештою.
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17.07.2025 15:10 Відповісти
Військові,які вивозять зброю,вибухівку та набої без належного дозволу - злочинці. Крапка. Ця зброя може попасти злочинцям,дітям,або сам використає під стресом ...проти рідних чи сусідів..Зброя несе смерть....І не треба прикриватися "герої"...."має право"....
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17.07.2025 15:15 Відповісти
Прикрили найпотужніший канал постачання зброї злочинцям, бо їм більше ніде буде брати. Так кремлядський тролику?
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17.07.2025 15:56 Відповісти
До мене теж такий пітер минулого тижня на блок-пості приїпався: якого я без прав і без номерів. Ще й штраф довелось сплачувати
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17.07.2025 15:25 Відповісти
Шойгу! Герасимів! Де **********?
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17.07.2025 15:39 Відповісти
 
 