Как физическому лицу объявить банкротство и списать долги? Разъяснения Минюста

В Украине физлицо или ФЛП, которое более двух месяцев не может обслуживать долги, имеет право самостоятельно инициировать банкротство в хозяйственном суде.

Процедура предусматривает либо реструктуризацию долга с постепенным погашением, либо продажу активов с последующим списанием обязательств, говорится в разъяснении Минюста относительно норм, изложенных в Кодексе Украины по процедурам банкротства.

В министерстве объяснили, что основание для обращения в суд может возникнуть, если должник прекратил платежи более 50% ежемесячных обязательств в течение двух месяцев, исполнительная служба не нашла имущества в его собственности и существует угроза неплатежеспособности в течение 12 мес. Такое обращение можно подать только один раз в 5 лет.

В пакете документов подается проект плана реструктуризации. С момента открытия судом производства по делу прекращается начисление штрафов и других финансовых санкций и вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Процедура реструктуризации долгов предусматривает реализацию части имущества, отсрочку, рассрочку исполнения обязательства, изменение способа, порядка, сроков исполнения, прощение (списание) долгов, выполнение обязательства должника третьими лицами и т.д., уточнили в Минюсте.

Для этого в плане реструктуризации фиксируют:

сумму, выплачиваемую кредиторам;

сумму, которая списывается;

прожиточный минимум, который остается должнику и лицам, находящимся на его иждивении;

суммы, которая ежемесячно будет выделяться для погашения обязательных периодических обязательств (выплата алиментов и т.д.).

При этом, налоговый долг за последние три года признается безнадежным и списывается автоматически, а долги по уплате алиментов, по возмещению вреда другим лицам, по уплате ЕСВ и других обязательных платежей на общеобязательное государственное соцстрахование будут подлежать реструктуризации.

"При выполнении должником плана реструктуризации хозяйственный суд закрывает производство и наступают последствия, предусмотренные Кодексом Украины по процедурам банкротства по освобождению лица от долгов", - пояснили в Минюсте.

Если же собрание кредиторов должника в течение 120 дней не утвердят план реструктуризации задолженности, суд начнет процедуру реализации его имущества.

В таком случае не будут подлежать продаже:

единственное жилье (квартира до 60 м² или дом до 120 м²);

средства должника в пенсионных фондах и фондах социального страхования.

Если полученных от продажи активов должника средств будет недостаточно для расчетов с кредиторами, долги все равно будут считаться погашенными.

Впрочем, есть отдельные категории задолженности, которые не подлежат списанию после завершения процедуры погашения долгов:

по возмещению вреда, причиненного уголовным правонарушением другому физическому лицу;

по уплате алиментов;

по выполнению других требований, которые неразрывно связаны с личностью физического лица.

В отношении лиц, признанных банкротами, в течение 5-ти лет после банкротства сохраняются несколько ограничений:

они не могут повторно инициировать банкротство в течение этого периода;

такие лица обязаны письменно сообщать о том, что они проходили такую процедуру, перед заключением договоров займа, кредитных договоров, договоров поручительства или договоров залога;

он не может иметь безупречную деловую репутацию в течение трех лет после признания его банкротом.

Минюст также обнародовал количество производств о банкротстве физических лиц, открытых в течение последних пяти лет.

Динамика дел о неплатежеспособности физических лиц

Год Количество дел Изменение к предыдущему году 2020 190 - 2021 513 +170 % 2022 401 -21,8 % 2023 604 +50,6 % 2024 959 +58,8% 2025 (І полугодие) 588

Отметим, что за шесть месяцев 2025-го открыто 588 производств, что составляет 60% прошлогоднего рекорда и является сигналом, что инструмент личного банкротства становится все более популярным.

Ранее сообщалось, что в Украине сократилась доля неработающих кредитов в банковском секторе, из-за списания неработающих кредитов и предоставления новых кредитов высокого качества.