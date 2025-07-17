Как физическому лицу объявить банкротство и списать долги? Разъяснения Минюста
В Украине физлицо или ФЛП, которое более двух месяцев не может обслуживать долги, имеет право самостоятельно инициировать банкротство в хозяйственном суде.
Процедура предусматривает либо реструктуризацию долга с постепенным погашением, либо продажу активов с последующим списанием обязательств, говорится в разъяснении Минюста относительно норм, изложенных в Кодексе Украины по процедурам банкротства.
В министерстве объяснили, что основание для обращения в суд может возникнуть, если должник прекратил платежи более 50% ежемесячных обязательств в течение двух месяцев, исполнительная служба не нашла имущества в его собственности и существует угроза неплатежеспособности в течение 12 мес. Такое обращение можно подать только один раз в 5 лет.
В пакете документов подается проект плана реструктуризации. С момента открытия судом производства по делу прекращается начисление штрафов и других финансовых санкций и вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Процедура реструктуризации долгов предусматривает реализацию части имущества, отсрочку, рассрочку исполнения обязательства, изменение способа, порядка, сроков исполнения, прощение (списание) долгов, выполнение обязательства должника третьими лицами и т.д., уточнили в Минюсте.
Для этого в плане реструктуризации фиксируют:
- сумму, выплачиваемую кредиторам;
- сумму, которая списывается;
- прожиточный минимум, который остается должнику и лицам, находящимся на его иждивении;
- суммы, которая ежемесячно будет выделяться для погашения обязательных периодических обязательств (выплата алиментов и т.д.).
При этом, налоговый долг за последние три года признается безнадежным и списывается автоматически, а долги по уплате алиментов, по возмещению вреда другим лицам, по уплате ЕСВ и других обязательных платежей на общеобязательное государственное соцстрахование будут подлежать реструктуризации.
"При выполнении должником плана реструктуризации хозяйственный суд закрывает производство и наступают последствия, предусмотренные Кодексом Украины по процедурам банкротства по освобождению лица от долгов", - пояснили в Минюсте.
Если же собрание кредиторов должника в течение 120 дней не утвердят план реструктуризации задолженности, суд начнет процедуру реализации его имущества.
В таком случае не будут подлежать продаже:
- единственное жилье (квартира до 60 м² или дом до 120 м²);
- средства должника в пенсионных фондах и фондах социального страхования.
Если полученных от продажи активов должника средств будет недостаточно для расчетов с кредиторами, долги все равно будут считаться погашенными.
Впрочем, есть отдельные категории задолженности, которые не подлежат списанию после завершения процедуры погашения долгов:
- по возмещению вреда, причиненного уголовным правонарушением другому физическому лицу;
- по уплате алиментов;
- по выполнению других требований, которые неразрывно связаны с личностью физического лица.
В отношении лиц, признанных банкротами, в течение 5-ти лет после банкротства сохраняются несколько ограничений:
- они не могут повторно инициировать банкротство в течение этого периода;
- такие лица обязаны письменно сообщать о том, что они проходили такую процедуру, перед заключением договоров займа, кредитных договоров, договоров поручительства или договоров залога;
- он не может иметь безупречную деловую репутацию в течение трех лет после признания его банкротом.
Минюст также обнародовал количество производств о банкротстве физических лиц, открытых в течение последних пяти лет.
Динамика дел о неплатежеспособности физических лиц
|
Год
|
Количество дел
|
Изменение к предыдущему году
|
2020
|
190
|
-
|
2021
|
513
|
+170 %
|
2022
|
401
|
-21,8 %
|
2023
|
604
|
+50,6 %
|
2024
|
959
|
+58,8%
|
2025 (І полугодие)
|
588
Отметим, что за шесть месяцев 2025-го открыто 588 производств, что составляет 60% прошлогоднего рекорда и является сигналом, что инструмент личного банкротства становится все более популярным.
Ранее сообщалось, что в Украине сократилась доля неработающих кредитов в банковском секторе, из-за списания неработающих кредитов и предоставления новых кредитов высокого качества.
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