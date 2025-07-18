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Рашисты продвинулись возле Воскресенки, Зеленого Гая и в Яблоновке на Донетчине, - DeepState

Российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Воскресенки, Зеленого Гая и в Яблоновке", - говорится в сообщении.

Читайте: Длина инженерно-фортификационных сооружений врага составляет 8312 кв. км, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Фиксируют продвижение войск РФ в Донецкой области Что известно
Фиксируют продвижение войск РФ в Донецкой области Что известно
Фиксируют продвижение войск РФ в Донецкой области Что известно

Автор: 

Донецкая область (10257) боевые действия (4536) Волновахский район (318) Краматорский район (477) Зеленый Гай (1) Воскресенка (2) Яблоновка (20) DeepState (199)


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ЗСУ просунулися на Покровському напрямку - ISW
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18.07.2025 10:44 Ответить
Чи будуть воювати силовики, які практично всі заброньовані, офіцери, які 4 роки чекають посади за восом один в один, відставники 43-60, із яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, охоронці, що стоять під кожним деревом, і т.д.? Чи вся ставка на обмежено придатних? Тільки їх зобов'язали самим навіть без повістки з'явитись до ТЦК і вирішили штрафувати, якщо не встигли чи не знають.
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18.07.2025 11:42 Ответить
 
 