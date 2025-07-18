Рашисты продвинулись возле Воскресенки, Зеленого Гая и в Яблоновке на Донетчине, - DeepState
Российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Воскресенки, Зеленого Гая и в Яблоновке", - говорится в сообщении.
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Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий18.07.2025 10:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Паша Пашап
показать весь комментарий18.07.2025 11:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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