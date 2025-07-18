Рашисти просунулися біля Воскресенки, Зеленого Гаю та в Яблунівці на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські окупанти мають просування на Донеччині.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Воскресенки, Зеленого Гаю та в Яблунівці", - йдеться в повідомленні.
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Yriii Yriii #538882
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Паша Пашап
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