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Рашисти просунулися біля Воскресенки, Зеленого Гаю та в Яблунівці на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські окупанти мають просування на Донеччині.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Воскресенки, Зеленого Гаю та в Яблунівці", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Довжина інженерно-фортифікаційних споруд ворога становить 8312 кв. км, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Фіксують просування військ РФ на Донеччині Що відомо
Фіксують просування військ РФ на Донеччині Що відомо
Фіксують просування військ РФ на Донеччині Що відомо

Автор: 

Донецька область (9075) бойові дії (4291) Волноваський район (319) Краматорський район (484) Зелений Гай (2) Воскресенка (2) Яблунівка (20) DeepState (201)


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ЗСУ просунулися на Покровському напрямку - ISW
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18.07.2025 10:44 Відповісти
Чи будуть воювати силовики, які практично всі заброньовані, офіцери, які 4 роки чекають посади за восом один в один, відставники 43-60, із яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, охоронці, що стоять під кожним деревом, і т.д.? Чи вся ставка на обмежено придатних? Тільки їх зобов'язали самим навіть без повістки з'явитись до ТЦК і вирішили штрафувати, якщо не встигли чи не знають.
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18.07.2025 11:42 Відповісти
Припустимо їх усіх мобілізували, але більшість пішла в СЗЧ. Мобілізованих вистачило на кілька місяців. А далі що?
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18.07.2025 13:09 Відповісти
 
 