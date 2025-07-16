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Новини Будівництво фортифікацій
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Довжина інженерно-фортифікаційних споруд ворога становить 8312 кв. км, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Фортифікації РФ

Станом на сьогодні протяжність інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС) росіян становить 8312 кв. км, до обрахунку потрапили Курськ, Білгород і Брянськ, а також споруди, які опинилися під контроль ворога з його просуванням.

Про це повідомляють аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у попередньому дослідженні в листопаді 2023 року, коли відбувся пік вибудови оборони росіянами перед "літнім контрнаступом", було зафіксовано більш як 6000 кілометрів інженерно-фортифікаційних споруд.

Аналітики зауважують, що цього разу в обрахунок потрапили Курськ, Білгород і Брянськ, які зайняли значну частину загального кілометражу. А також додалися ІФС, які потрапили під контроль ворога з його просуванням.

"Займаючи їх, противник облаштовує фортифікації для себе, часто зустрічаючись з неякісною побудовою з нашого боку або будує додаткові", - зауважили в DeepState.

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Отже, як збільшується кількість ІФС на ТОТ (в дужках наведено відсоток):

  • Донецька - 2814 км (+51%)
  • Запорізька - 1991 км (+7%)
  • Луганська - 1302 км (+14%)
  • Херсонська - 483 км (+29%)
  • АР Крим - 278 км (+5%)
  • Харківська - 126 км (+350%)

Фортифікації РФ

Також наголошується, що статистика вибудови фортифікаційних споруд з часу останнього обрахунку не змінилася.

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"Кацапи змінили пріоритети своєї уваги на фортифікації, переключившись з глибини на позиційну вибудову оборони з процесом їх просування. На багатьох ділянках противник відтіснив наші підрозділи від основних ліній оборони або ситуація просто не змінилася і лбз проходить недалеко від давно підготовлених позицій, як на півдні", - додали аналітики.

У DeepState зазначають, що у критичний і необхідний для себе момент, ворог доклав максимальних зусиль, щоб побудувати ІФС для оборони.

"Найбільш яскравий приклад — облаштування фортифікацій у зв'язку з підготовкою і оголошенням нами "літнього контрнаступу", до якого кацапи підготувалися і зробили його провальним для нас. Наразі вони зосереджені на штурмових діях, де пріоритет оборони тепер є для нас", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

армія рф (18202) фортифікації (170) DeepState (199)


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Топ коментарі
+17
У нас такої довжини хіба що язик бубачкі.
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16.07.2025 14:32 Відповісти
+10
А довжина українських - десятки мільярдів вкрадених гривень.
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16.07.2025 14:35 Відповісти
+8
А у зеленського купа договорів про безпеку такої ж висоти! Паритет по-зеленськи.
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16.07.2025 14:33 Відповісти
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У нас такої довжини хіба що язик бубачкі.
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16.07.2025 14:32 Відповісти
Язик і ненажерлевий кішківник та шлунок.
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16.07.2025 14:34 Відповісти
в нас стоїть завдання вернути назад ці території нанести стратегінчу поразку РФ-німці добре їх брали і котли в 41-42 роках. Мелітополі Геніческу і інших містах міліони людей під акупацією
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16.07.2025 14:57 Відповісти
Та ні, не тільки. На папері та по списаним на фортифікацію грошам - наша фортифікація вже довжиною, як від Землі до Місяця.
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16.07.2025 14:39 Відповісти
а так як він у нього роздвоєний, то навіть десь вдвічі довша!
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16.07.2025 14:41 Відповісти
А у зеленського купа договорів про безпеку такої ж висоти! Паритет по-зеленськи.
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16.07.2025 14:33 Відповісти
А довжина українських - десятки мільярдів вкрадених гривень.
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16.07.2025 14:35 Відповісти
але ж які неякісні фортифікації збудували наші корупціонери для ворога!

.
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16.07.2025 14:41 Відповісти
А наші шось ліпили - ліпили - тай махнули рукою - зсипавши зуби дракона в одну кучу
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16.07.2025 14:37 Відповісти
- і ніхто не винен !
Натомість - в Кацапії і саджають і стріляються і з вікон викидуються... ! Можливо тосу там і будується все що треба ?
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16.07.2025 15:10 Відповісти
наскільки я пам'ятаю зі школи довжина вимірюється в кілометрах. А в квадратних кілометрах - площа
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16.07.2025 14:38 Відповісти
Это в математике. У писателей творческий подход, они так видят.
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16.07.2025 14:43 Відповісти
Дипы исправили, а тут ещё нет )
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16.07.2025 14:44 Відповісти
Ну так, на цих квадратах що вказані, судячи зі сказаного, тобто, на тій площі, і стоять ті споруди.
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16.07.2025 14:44 Відповісти
Нахєр мені Білгородська і Курська області ерефія? Коли це вони стали Україною?
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16.07.2025 14:39 Відповісти
Десь 100 років назад...

"Території, які входили до складу Української Народної Республіки (УНР) у різні періоди її існування (особливо за умовами Берестейського договору 1918 року), сьогодні розподілені між кількома країнами.

Ось основні з них:

Польща: Значна частина Холмщини (більшість її територій зараз входить до Люблінського воєводства) та частина Підляшшя (входить до Підляського і Люблінського воєводств Польщі) були визнані частиною УНР за Берестейським договором.

Білорусь: Північно-східні території, які були частиною УНР (наприклад, деякі райони Полісся, що прилягали до тодішніх кордонів), зараз знаходяться на території ******** Білорусі.

Росія: Деякі прикордонні райони на сході, які були під контролем УНР в різні періоди, зараз належать до Російської Федерації." - і дивіться, як навіть ШІ упереджено подає інформацію: що до Польщі - то конкретно, а що до росіі та білорусіі то десь так, приблизно...
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16.07.2025 14:47 Відповісти
Все що негативно переслідує нас це результат недолугого правління ЗЕленського та "Слуг" та їхніх потужних 5-6 менеджерів Проігноровано попередження про вторгнення,а за роки широкомасштабки скільки вкрали та неякісно побудували,а ще в чистому полі де після відходу ЗСУ збудовані фортифікації не займають.
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16.07.2025 14:43 Відповісти
це результат вибору 2019, не більше
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16.07.2025 14:46 Відповісти
а то бы было накопано?
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16.07.2025 14:55 Відповісти
І хто ж це встиг накопати? Невже "ліниві ваньки"? А більше немає кому. Отакої.
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16.07.2025 14:46 Відповісти
А скільки становить лінія побудована Зе-владою?
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16.07.2025 15:06 Відповісти
Найбільш яскравий приклад - облаштування фортифікацій у зв'язку з підготовкою і оголошенням нами "літнього контрнаступу", до якого кацапи підготувалися і зробили його провальним для нас. Джерело: https://censor.net/ua/n3563588
- а він виявився провальним ?!
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16.07.2025 15:07 Відповісти
Довжина у км²????
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16.07.2025 15:13 Відповісти
Хтось вже написав, що довжина вимірюється не в квадратах. Одвічний факап Бутусова - неосвітченнісь младорєдакторов...
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16.07.2025 16:01 Відповісти
З яких це пір довжина вимірюється в кв.км? Нам тоді треба вимірювати в куб.км, щоб більше грошей списати!
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16.07.2025 16:18 Відповісти
 
 