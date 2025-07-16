Довжина інженерно-фортифікаційних споруд ворога становить 8312 кв. км, - DeepState. ІНФОГРАФІКА
Станом на сьогодні протяжність інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС) росіян становить 8312 кв. км, до обрахунку потрапили Курськ, Білгород і Брянськ, а також споруди, які опинилися під контроль ворога з його просуванням.
Про це повідомляють аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у попередньому дослідженні в листопаді 2023 року, коли відбувся пік вибудови оборони росіянами перед "літнім контрнаступом", було зафіксовано більш як 6000 кілометрів інженерно-фортифікаційних споруд.
Аналітики зауважують, що цього разу в обрахунок потрапили Курськ, Білгород і Брянськ, які зайняли значну частину загального кілометражу. А також додалися ІФС, які потрапили під контроль ворога з його просуванням.
"Займаючи їх, противник облаштовує фортифікації для себе, часто зустрічаючись з неякісною побудовою з нашого боку або будує додаткові", - зауважили в DeepState.
Отже, як збільшується кількість ІФС на ТОТ (в дужках наведено відсоток):
- Донецька - 2814 км (+51%)
- Запорізька - 1991 км (+7%)
- Луганська - 1302 км (+14%)
- Херсонська - 483 км (+29%)
- АР Крим - 278 км (+5%)
- Харківська - 126 км (+350%)
Також наголошується, що статистика вибудови фортифікаційних споруд з часу останнього обрахунку не змінилася.
"Кацапи змінили пріоритети своєї уваги на фортифікації, переключившись з глибини на позиційну вибудову оборони з процесом їх просування. На багатьох ділянках противник відтіснив наші підрозділи від основних ліній оборони або ситуація просто не змінилася і лбз проходить недалеко від давно підготовлених позицій, як на півдні", - додали аналітики.
У DeepState зазначають, що у критичний і необхідний для себе момент, ворог доклав максимальних зусиль, щоб побудувати ІФС для оборони.
"Найбільш яскравий приклад — облаштування фортифікацій у зв'язку з підготовкою і оголошенням нами "літнього контрнаступу", до якого кацапи підготувалися і зробили його провальним для нас. Наразі вони зосереджені на штурмових діях, де пріоритет оборони тепер є для нас", - йдеться в повідомленні.
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Натомість - в Кацапії і саджають і стріляються і з вікон викидуються... ! Можливо тосу там і будується все що треба ?
"Території, які входили до складу Української Народної Республіки (УНР) у різні періоди її існування (особливо за умовами Берестейського договору 1918 року), сьогодні розподілені між кількома країнами.
Ось основні з них:
Польща: Значна частина Холмщини (більшість її територій зараз входить до Люблінського воєводства) та частина Підляшшя (входить до Підляського і Люблінського воєводств Польщі) були визнані частиною УНР за Берестейським договором.
Білорусь: Північно-східні території, які були частиною УНР (наприклад, деякі райони Полісся, що прилягали до тодішніх кордонів), зараз знаходяться на території ******** Білорусі.
Росія: Деякі прикордонні райони на сході, які були під контролем УНР в різні періоди, зараз належать до Російської Федерації." - і дивіться, як навіть ШІ упереджено подає інформацію: що до Польщі - то конкретно, а що до росіі та білорусіі то десь так, приблизно...
- а він виявився провальним ?!