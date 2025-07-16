Длина инженерно-фортификационных сооружений врага составляет 8312 кв. км, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на сегодня, протяженность инженерно-фортификационных сооружений (ИФС) россиян составляет 8312 кв. км. В расчет попали Курск, Белгород и Брянск, а также сооружения, оказавшиеся под контролем врага с его продвижением.

Об этом сообщают аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в предыдущем исследовании в ноябре 2023 года, когда состоялся пик выстраивания обороны россиянами перед "летним контрнаступлением", было зафиксировано более 6000 километров инженерно-фортификационных сооружений.

Аналитики отмечают, что на этот раз в расчет попали Курск, Белгород и Брянск, которые заняли значительную часть общего километража. А также добавились ИФС, попавшие под контроль врага с его продвижением.

"Занимая их, противник обустраивает фортификации для себя, часто встречаясь с некачественной постройкой с нашей стороны или строит дополнительные", - отметили в DeepState.

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Как увеличивается количество ИФС на ВОТ (в скобках приведен процент):

Донецкая - 2814 км (+51%)

Запорожская - 1991 км (+7%)

Луганская - 1302 км (+14%)

Херсонская - 483 км (+29%)

АР Крым - 278 км (+5%)

Харьковская - 126 км (+350%)

Также отмечается, что статистика выстраивания фортификационных сооружений со времени последнего подсчета не изменилась.

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"Кацапы изменили приоритеты своего внимания на фортификации, переключившись с глубины на позиционное выстраивание обороны с процессом их продвижения. На многих участках противник оттеснил наши подразделения от основных линий обороны или ситуация просто не изменилась и ЛБС проходит недалеко от давно подготовленных позиций, как на юге", - добавили аналитики.

В DeepState отмечают, что в критический и необходимый для себя момент, враг приложил максимальные усилия, чтобы построить ИФС для обороны.

"Наиболее яркий пример - обустройство фортификаций в связи с подготовкой и объявлением нами "летнего контрнаступления", к которому кацапы подготовились и сделали его провальным для нас. Сейчас они сосредоточены на штурмовых действиях, где приоритет обороны теперь - для нас", - говорится в сообщении.