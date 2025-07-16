РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12532 посетителя онлайн
Новости Строительство фортификаций
2 632 24

Длина инженерно-фортификационных сооружений врага составляет 8312 кв. км, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Фортификационные сооружения РФ

По состоянию на сегодня, протяженность инженерно-фортификационных сооружений (ИФС) россиян составляет 8312 кв. км. В расчет попали Курск, Белгород и Брянск, а также сооружения, оказавшиеся под контролем врага с его продвижением.

Об этом сообщают аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в предыдущем исследовании в ноябре 2023 года, когда состоялся пик выстраивания обороны россиянами перед "летним контрнаступлением", было зафиксировано более 6000 километров инженерно-фортификационных сооружений.

Аналитики отмечают, что на этот раз в расчет попали Курск, Белгород и Брянск, которые заняли значительную часть общего километража. А также добавились ИФС, попавшие под контроль врага с его продвижением.

"Занимая их, противник обустраивает фортификации для себя, часто встречаясь с некачественной постройкой с нашей стороны или строит дополнительные", - отметили в DeepState.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Зубы дракона" лежат не установлены на окраине Юнаковки на Сумщине, это "подарок" россиянам, - DeepState. ФОТО

Как увеличивается количество ИФС на ВОТ (в скобках приведен процент):

  • Донецкая - 2814 км (+51%)
  • Запорожская - 1991 км (+7%)
  • Луганская - 1302 км (+14%)
  • Херсонская - 483 км (+29%)
  • АР Крым - 278 км (+5%)
  • Харьковская - 126 км (+350%)

Фортификационные сооружения РФ

Также отмечается, что статистика выстраивания фортификационных сооружений со времени последнего подсчета не изменилась.

Читайте: За годы войны на фортификации потрачено почти миллиард долларов. Войска используют максимум 2 % этих сооружений, - Бутусов

"Кацапы изменили приоритеты своего внимания на фортификации, переключившись с глубины на позиционное выстраивание обороны с процессом их продвижения. На многих участках противник оттеснил наши подразделения от основных линий обороны или ситуация просто не изменилась и ЛБС проходит недалеко от давно подготовленных позиций, как на юге", - добавили аналитики.

В DeepState отмечают, что в критический и необходимый для себя момент, враг приложил максимальные усилия, чтобы построить ИФС для обороны.

"Наиболее яркий пример - обустройство фортификаций в связи с подготовкой и объявлением нами "летнего контрнаступления", к которому кацапы подготовились и сделали его провальным для нас. Сейчас они сосредоточены на штурмовых действиях, где приоритет обороны теперь - для нас", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (20051) фортификации (138) DeepState (197)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
У нас такої довжини хіба що язик бубачкі.
показать весь комментарий
16.07.2025 14:32 Ответить
+9
А довжина українських - десятки мільярдів вкрадених гривень.
показать весь комментарий
16.07.2025 14:35 Ответить
+8
А у зеленського купа договорів про безпеку такої ж висоти! Паритет по-зеленськи.
показать весь комментарий
16.07.2025 14:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нас такої довжини хіба що язик бубачкі.
показать весь комментарий
16.07.2025 14:32 Ответить
Язик і ненажерлевий кішківник та шлунок.
показать весь комментарий
16.07.2025 14:34 Ответить
в нас стоїть завдання вернути назад ці території нанести стратегінчу поразку РФ-німці добре їх брали і котли в 41-42 роках. Мелітополі Геніческу і інших містах міліони людей під акупацією
показать весь комментарий
16.07.2025 14:57 Ответить
Та ні, не тільки. На папері та по списаним на фортифікацію грошам - наша фортифікація вже довжиною, як від Землі до Місяця.
показать весь комментарий
16.07.2025 14:39 Ответить
а так як він у нього роздвоєний, то навіть десь вдвічі довша!
показать весь комментарий
16.07.2025 14:41 Ответить
А у зеленського купа договорів про безпеку такої ж висоти! Паритет по-зеленськи.
показать весь комментарий
16.07.2025 14:33 Ответить
А довжина українських - десятки мільярдів вкрадених гривень.
показать весь комментарий
16.07.2025 14:35 Ответить
але ж які неякісні фортифікації збудували наші корупціонери для ворога!

.
показать весь комментарий
16.07.2025 14:41 Ответить
А наші шось ліпили - ліпили - тай махнули рукою - зсипавши зуби дракона в одну кучу
показать весь комментарий
16.07.2025 14:37 Ответить
- і ніхто не винен !
Натомість - в Кацапії і саджають і стріляються і з вікон викидуються... ! Можливо тосу там і будується все що треба ?
показать весь комментарий
16.07.2025 15:10 Ответить
наскільки я пам'ятаю зі школи довжина вимірюється в кілометрах. А в квадратних кілометрах - площа
показать весь комментарий
16.07.2025 14:38 Ответить
Это в математике. У писателей творческий подход, они так видят.
показать весь комментарий
16.07.2025 14:43 Ответить
Дипы исправили, а тут ещё нет )
показать весь комментарий
16.07.2025 14:44 Ответить
Ну так, на цих квадратах що вказані, судячи зі сказаного, тобто, на тій площі, і стоять ті споруди.
показать весь комментарий
16.07.2025 14:44 Ответить
Нахєр мені Білгородська і Курська області ерефія? Коли це вони стали Україною?
показать весь комментарий
16.07.2025 14:39 Ответить
Десь 100 років назад...

"Території, які входили до складу Української Народної Республіки (УНР) у різні періоди її існування (особливо за умовами Берестейського договору 1918 року), сьогодні розподілені між кількома країнами.

Ось основні з них:

Польща: Значна частина Холмщини (більшість її територій зараз входить до Люблінського воєводства) та частина Підляшшя (входить до Підляського і Люблінського воєводств Польщі) були визнані частиною УНР за Берестейським договором.

Білорусь: Північно-східні території, які були частиною УНР (наприклад, деякі райони Полісся, що прилягали до тодішніх кордонів), зараз знаходяться на території ******** Білорусі.

Росія: Деякі прикордонні райони на сході, які були під контролем УНР в різні періоди, зараз належать до Російської Федерації." - і дивіться, як навіть ШІ упереджено подає інформацію: що до Польщі - то конкретно, а що до росіі та білорусіі то десь так, приблизно...
показать весь комментарий
16.07.2025 14:47 Ответить
Все що негативно переслідує нас це результат недолугого правління ЗЕленського та "Слуг" та їхніх потужних 5-6 менеджерів Проігноровано попередження про вторгнення,а за роки широкомасштабки скільки вкрали та неякісно побудували,а ще в чистому полі де після відходу ЗСУ збудовані фортифікації не займають.
показать весь комментарий
16.07.2025 14:43 Ответить
це результат вибору 2019, не більше
показать весь комментарий
16.07.2025 14:46 Ответить
а то бы было накопано?
показать весь комментарий
16.07.2025 14:55 Ответить
І хто ж це встиг накопати? Невже "ліниві ваньки"? А більше немає кому. Отакої.
показать весь комментарий
16.07.2025 14:46 Ответить
А скільки становить лінія побудована Зе-владою?
показать весь комментарий
16.07.2025 15:06 Ответить
Найбільш яскравий приклад - облаштування фортифікацій у зв'язку з підготовкою і оголошенням нами "літнього контрнаступу", до якого кацапи підготувалися і зробили його провальним для нас. Джерело: https://censor.net/ua/n3563588
- а він виявився провальним ?!
показать весь комментарий
16.07.2025 15:07 Ответить
Довжина у км²????
показать весь комментарий
16.07.2025 15:13 Ответить
Хтось вже написав, що довжина вимірюється не в квадратах. Одвічний факап Бутусова - неосвітченнісь младорєдакторов...
показать весь комментарий
16.07.2025 16:01 Ответить
 
 