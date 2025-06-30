За годы войны на фортификацию потрачено почти миллиард долларов. Войска используют максимум 2% этих сооружений, - Бутусов
Кто ответственен в стране за то, что каждый раз на новом участке фронта, где россияне начинают идти в наступление, мы сталкиваемся с одной и той же проблемой - фортификаций либо нет, либо они не такие, как надо.
Об этом главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, который месяц назад мобилизовался солдатом, стрелком в 13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия" и сейчас проходит БЗВП, рассказал в интервью Елене Трибушной в подкасте "Є ПИТАННЯ".
Бутусов отметил, что как журналист много об этом писал и говорил.
По его мнению, строительство - это процесс планирования ресурсов: кто строит, в каком количестве, каким образом, какой проект, в какие сроки. Важно, сколько людей, сколько материалов привлекается, какая этапность. Однако в Украине нет единого центра, который отвечает за это строительство. По состоянию на сейчас за организацию обороны отвечают военные, Генеральный штаб, а за строительство оборонительных сооружений - военно-гражданские администрации.
"Военно-гражданские администрации говорят, а нам такой проект дали военные, мы строим то, что нам дали. А военные говорят, а они строят не то, что мы хотим, а то, что им удобно. Как следствие, мы потратили десятки миллиардов гривен на совершенно ненужные сооружения, которые наши войска не использовали и не используют сейчас. Это абсурд", - подчеркнул Бутусов.
Как отметил Бутусов, на оборонительные сооружения за годы войны потратили, если брать минимальную цифру, где-то 30-35 миллиардов гривен - почти миллиард долларов.
"Просто разрыли поля экскаваторами и практически с минимальной эффективностью. Дай Бог, чтобы один процент тех сооружений использовался войсками. Это я так осторожно скажу. Ну два. Как правило, в этих блиндажах сидят люди на второй, третьей линии, пока враг не подходит. А бои там редко ведутся", - подчеркнул Бутусов.
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- Хоч паржом
- ЗАТО НЕ БАРІГА
- ті парахабот
- сколько тебе заплатілі?
- ви всі з корита хаваєте
- ВІН БЕЗ ДОСВІДУ а значить краще
- а ти ціни на цибулю бачив по 4 грн кіло? - це шо нормально?
і тд. Суїцид етноса в прямому ефірі - колись це будуть вивчати в усіх академіях як знищити народ якому 1500 років потративши 20 млн дол на серіал
Історія знає безліч зниклих і забутих націй і народів...
а зєльоний бубєнєц тут ні прі чьом!! вот проста ні прі чьом!!
Відгадав всі літери - та не може вгадити слово...
ракети наводить..
а хтось - фортифікації будує не там,
і не такі,
як потрібно,,
це зрада, яка приводить до смертей..
і роблять це, бо знають,
що за це нічого не буде.
Факти.
12×20 метрів, з армованого фортифікаційного бетону?
Серьйозно?
"Стіна" або "Проєкт Стіна" - це інженерне облаштування державного кордону між Україною та Росією, розпочате у 2014 році після початку російсько-української війни. Його метою було створення бар'єру для запобігання незаконному перетину кордону, контрабанди та диверсій. Проєкт передбачав будівництво рокадних доріг, загороджень, ровів, а також встановлення технічних пристроїв для моніторингу кордону. Загальна вартість проєкту, згідно з даними у 2021 році, склала 2,5 млрд грн.
Основні моменти:
Мета: Забезпечення безпеки кордону, запобігання незаконному перетину, контрабанді та диверсіям.
Елементи: Рокадні дороги, загородження, рови, технічні пристрої для моніторингу.
Вартість: 2,5 млрд грн.
Завершення: Проєкт завершено у 2021 році.
Подальший розвиток: Замість "Стіни" була схвалена нова програма з облаштування державного кордону на 36 млрд грн.
Україні потрібен журналіст Юрій Бутусов.
То й шо?
Головне - збільшення панських статків.
А Влада заточена на будівництві доріг.
На схематозах.
Бо іншого вони не вміють взагалі.
- «Будєм ржать, но нєдолго. »
А винуваті -знайдуться.Якщо не Порох то армія,або західні партнери,чи марсіани якісь...
Хто завгодно,тільки не зелені бубочки.
Воно не вміє навіть правильно написати саме слово: фортифікація...
Буде правнукам Зеленського на які гроші по закордонам розважатися.
Эффективность как раз впечатляющая. Купил керосина для экскаватора. Остальное в карман.
І справді, кому війна, а кому мати рідна.
Для порівняння, починаючи з лютого 2022 року і станом на середину травня 2025 року, росія випустила по Україні "Іскандерів" балістичних (Іскандер-М) - майже 1000 одиниць!
В сов.армии был закон-- " Построил мост, доложил и иди под первую
опору. Пропускают один танк и ждут, рухнет мост или нет .
А окопы проверяли просто-- " Кто рыл, тот занимал позицию внутри
а сверху катали танк ."
У нас на жаль ніх майже не мінується . На ділянках де міни встановлено - там кацапи сидять тихо як миші .