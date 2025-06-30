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Новости Строительство фортификаций
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За годы войны на фортификацию потрачено почти миллиард долларов. Войска используют максимум 2% этих сооружений, - Бутусов

Бутусов о ситуации с фортификацией

Кто ответственен в стране за то, что каждый раз на новом участке фронта, где россияне начинают идти в наступление, мы сталкиваемся с одной и той же проблемой - фортификаций либо нет, либо они не такие, как надо.

Об этом главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, который месяц назад мобилизовался солдатом, стрелком в 13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия" и сейчас проходит БЗВП, рассказал в интервью Елене Трибушной в подкасте "Є ПИТАННЯ".

Бутусов отметил, что как журналист много об этом писал и говорил.

По его мнению, строительство - это процесс планирования ресурсов: кто строит, в каком количестве, каким образом, какой проект, в какие сроки. Важно, сколько людей, сколько материалов привлекается, какая этапность. Однако в Украине нет единого центра, который отвечает за это строительство. По состоянию на сейчас за организацию обороны отвечают военные, Генеральный штаб, а за строительство оборонительных сооружений - военно-гражданские администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фортификации строятся с учетом изменений в тактике врага. В 2025 году уже выполнено более 50% объемов работ, - Умеров

"Военно-гражданские администрации говорят, а нам такой проект дали военные, мы строим то, что нам дали. А военные говорят, а они строят не то, что мы хотим, а то, что им удобно. Как следствие, мы потратили десятки миллиардов гривен на совершенно ненужные сооружения, которые наши войска не использовали и не используют сейчас. Это абсурд", - подчеркнул Бутусов.

Как отметил Бутусов, на оборонительные сооружения за годы войны потратили, если брать минимальную цифру, где-то 30-35 миллиардов гривен - почти миллиард долларов.

"Просто разрыли поля экскаваторами и практически с минимальной эффективностью. Дай Бог, чтобы один процент тех сооружений использовался войсками. Это я так осторожно скажу. Ну два. Как правило, в этих блиндажах сидят люди на второй, третьей линии, пока враг не подходит. А бои там редко ведутся", - подчеркнул Бутусов.

Также смотрите: Экс-заместитель мэра Харькова причастен к хищению средств, выделенных на фортификации. Убытки - 5,4 млн грн, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бутусов Юрий (4390) фортификации (134)


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Топ комментарии
+22
- Хуже не будет
- Хоч паржом
- ЗАТО НЕ БАРІГА
- ті парахабот
- сколько тебе заплатілі?
- ви всі з корита хаваєте
- ВІН БЕЗ ДОСВІДУ а значить краще
- а ти ціни на цибулю бачив по 4 грн кіло? - це шо нормально?

і тд. Суїцид етноса в прямому ефірі - колись це будуть вивчати в усіх академіях як знищити народ якому 1500 років потративши 20 млн дол на серіал
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30.06.2025 23:08 Ответить
+10
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30.06.2025 23:12 Ответить
+9
Ще більше довіри Зєлєнскому! Дати йому ще більше повноважень! Єрмака у прем'єри! Залишити їх при владі довічно!
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30.06.2025 23:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну, мафія забудовників якось має косити бабло, якщо куча її потенційних клієнтів загинули в боях або назавжди виїхали за кордон...
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30.06.2025 23:05 Ответить
окрім названих причин є ще одна - держава не купує ідеї і використання фортифікацій та сам їхній функціонал застарілий.
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30.06.2025 23:05 Ответить
- Хуже не будет
- Хоч паржом
- ЗАТО НЕ БАРІГА
- ті парахабот
- сколько тебе заплатілі?
- ви всі з корита хаваєте
- ВІН БЕЗ ДОСВІДУ а значить краще
- а ти ціни на цибулю бачив по 4 грн кіло? - це шо нормально?

і тд. Суїцид етноса в прямому ефірі - колись це будуть вивчати в усіх академіях як знищити народ якому 1500 років потративши 20 млн дол на серіал
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30.06.2025 23:08 Ответить
Не ми перші, не ми й останні.
Історія знає безліч зниклих і забутих націй і народів...
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30.06.2025 23:51 Ответить
кацапи лізуть там де нема укріплень - вони ж не повні ідіоти
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30.06.2025 23:08 Ответить
Як так оркам вийшло побудувати за півроку суцільну смугу оборони на ділянці контр наступу, а у нас за 3 роки війни не вийшло в Сумській області
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30.06.2025 23:52 Ответить
Зате оманська Ставка розробила всі директиви Залужному і потім Творожкіну - що наступати саме тудой сюдой - там де укріпились на лінії суровікіна
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01.07.2025 01:29 Ответить
то все трамп винен, зуб даю!!
а зєльоний бубєнєц тут ні прі чьом!! вот проста ні прі чьом!!
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30.06.2025 23:10 Ответить
Он воно шо, і хто є Верховним який призначив керівниками військово-цивільних адміністрацій, що покрали все, що тільки можна і будувати навмисне не те що потрібно? А, 73%, це питаннчко до вас?
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30.06.2025 23:10 Ответить
Пан Бутусов ходить колами -хто ж це винен?

Відгадав всі літери - та не може вгадити слово...
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30.06.2025 23:10 Ответить
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30.06.2025 23:12 Ответить
Ще більше довіри Зєлєнскому! Дати йому ще більше повноважень! Єрмака у прем'єри! Залишити їх при владі довічно!
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30.06.2025 23:10 Ответить
Зате мільярд доларів освоїли на всі 100%
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30.06.2025 23:12 Ответить
хтось автівки палить,
ракети наводить..
а хтось - фортифікації будує не там,
і не такі,
як потрібно,,

це зрада, яка приводить до смертей..

і роблять це, бо знають,
що за це нічого не буде.
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30.06.2025 23:19 Ответить
розмову треба розпочинати зі "стіни" Яценюка і далі за списком!
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30.06.2025 23:20 Ответить
Що не так з стіною Яценюка?
Факти.
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30.06.2025 23:25 Ответить
а скільки танків вона "стримала" і скільки секунд?
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30.06.2025 23:38 Ответить
Ти хотів щоб за 100 тисяч гривень, які зостались на рахунку в Казначействі, після втечі Януковича, Яценюк тобі побудував аналог китайської стіни довжиною 2000 кілометрів?
12×20 метрів, з армованого фортифікаційного бетону?
Серьйозно?
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30.06.2025 23:46 Ответить
менше "пафосу"! на Сеніну "стіну" з бюджету було ВИТРАЧЕНО (викинути на вітер) - 1.700.000.000 гривень!
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30.06.2025 23:56 Ответить
Менше піз*єжа:
"Стіна" або "Проєкт Стіна" - це інженерне облаштування державного кордону між Україною та Росією, розпочате у 2014 році після початку російсько-української війни. Його метою було створення бар'єру для запобігання незаконному перетину кордону, контрабанди та диверсій. Проєкт передбачав будівництво рокадних доріг, загороджень, ровів, а також встановлення технічних пристроїв для моніторингу кордону. Загальна вартість проєкту, згідно з даними у 2021 році, склала 2,5 млрд грн.
Основні моменти:
Мета: Забезпечення безпеки кордону, запобігання незаконному перетину, контрабанді та диверсіям.
Елементи: Рокадні дороги, загородження, рови, технічні пристрої для моніторингу.
Вартість: 2,5 млрд грн.
 Завершення: Проєкт завершено у 2021 році.
Подальший розвиток: Замість "Стіни" була схвалена нова програма з облаштування державного кордону на 36 млрд грн.
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01.07.2025 00:03 Ответить
КЕМ була "завершена" у 2021 році????
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01.07.2025 00:16 Ответить
Суки...
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30.06.2025 23:21 Ответить
Будівництвом фортифікацій має займатися військовий підрядник який може на деякі роботи залучати цивільні організації. Але то таке. Головне потрібно ввести розстріл за саботаж і корупцію в ЗСУ та в усіх дотичних до війни організаціях. "Підстаркуватих мобіків" кацапи вже добряче прорідили. Наступними під обстрілами будуть наші діти. То вони що мають гинути бо якась цивільна курва краде для свої дітей які "вчаться за кордоном"?
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30.06.2025 23:22 Ответить
Україні потрібен не стрілець, Юрій Бутусов,
Україні потрібен журналіст Юрій Бутусов.
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30.06.2025 23:22 Ответить
повага і не зроруміння - ви як журналіст, кинули свою позицію...
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01.07.2025 01:42 Ответить
Війська використовують максимум 2 % цих споруд

То й шо?
Головне - збільшення панських статків.
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30.06.2025 23:23 Ответить
Фортифікація, - це наука.
А Влада заточена на будівництві доріг.
На схематозах.
Бо іншого вони не вміють взагалі.
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30.06.2025 23:24 Ответить
Прямий саботаж оборони! І ніхто не покараний?
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30.06.2025 23:25 Ответить
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30.06.2025 23:27 Ответить
Короче, перефразуючи Бульбофюрєра всєя Галактіко :
- «Будєм ржать, но нєдолго. »
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30.06.2025 23:34 Ответить
Для чого було отой цирк,котрий коштує щохвили життя солдата(совісті ні грама(
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30.06.2025 23:31 Ответить
Потрібно створити міністерство Потужних Зелених Фортифікацій і призначити міністром якогось з кумів янелохааосла. Тоді провести з десяток форумів,десяток надпотужних конференцій,безліч нарад і слухань і тд. тп.
А винуваті -знайдуться.Якщо не Порох то армія,або західні партнери,чи марсіани якісь...
Хто завгодно,тільки не зелені бубочки.
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30.06.2025 23:32 Ответить
Не треба бути генієм щоб розуміти що прийомку має робити кінцевий замовник. В ролі замовника у нас мають бути ті хто оборонятиме ті сектори на яких будують укріплення. Я не вірю що цього не розуміють. Я вірю що це свідомий саботаж
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30.06.2025 23:35 Ответить
Це не віра, це вже з 2019 року основане на фактах знання.
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30.06.2025 23:38 Ответить
максимальна тема для спекуляції! за 4 роки війна кардинально змінилася і ті оборонні споруди, що були збудовані чотири роки тому зараз стають неактуальними. а гроші витрачені, фортефікація збудована. і вилазять сотні цивільних "фахівців" та політичних пройдисвітів з криками "зрада"!
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30.06.2025 23:36 Ответить
Ти *** ті укріплення бачив?До чого тут 4 роки?Серед поля на самому видному місці тільки довбойоб може зробити.
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30.06.2025 23:49 Ответить
З ким ви сперечаєтєсь?
Воно не вміє навіть правильно написати саме слово: фортифікація...
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30.06.2025 23:56 Ответить
А кидати зуби дракона по бокам дороги це Потужна ******* іновація?
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01.07.2025 01:33 Ответить
Зате на відкатах від ''липового'' будівництва вчергове виросли багатства банди Єрмака-Зеленського.
Буде правнукам Зеленського на які гроші по закордонам розважатися.
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30.06.2025 23:38 Ответить
Просто розрили поля екскаваторами і практично з мінімальною ефективністю Джерело:

Эффективность как раз впечатляющая. Купил керосина для экскаватора. Остальное в карман.
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30.06.2025 23:38 Ответить
в чому Бутусов правий так це в тому, що будівництвом оборонних об'єктів повинен займатися ОДИН підрядник!
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30.06.2025 23:41 Ответить
Століттями наш нарід танцює на тих самих граблях і нічому не вчиться. Ще Шевченко казав "Славних прадідів великих правнуки погані" (1840 рік) З тих пір нажаль мало що змінилося. Все проїбати, злити в унітаз власними руцями: "А братія мовчить собі, Витріщивши очі! Як ягнята. "Нехай, - каже, - Може так і треба" (1844 рік). А потім століттями співаємо тужливих пісень про гірку долю. Замість того, щоб включити хоч раз мізки та збудувати власну державу, не гіршу за сусідні. І доля вже давала нам шанси! Лише за крайні 35 років їх було декілька і всі пройобані у 1991, у 2010, у 2019. І, схоже на третьому разі після весни 2019 доля вже захекалася і, словами Подеревлянського каже нам: "якщо цей народ хоче самознищення, то хто я така, щоб цьому завадити"?
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30.06.2025 23:42 Ответить
Це прикольно. Витрачено міль'ярд зелених, але куди не сунуться рашисти - чудним чином виявляється, що фортифікацій нема.
І справді, кому війна, а кому мати рідна.
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30.06.2025 23:48 Ответить
Отже, сумний висновок урядуваня нинішнього бездарного в управлінні країною президента такий ,на фортифікації якими користуються лише на 2% витрачено стільки ж коштів, за які можна було зробити вітчизняних 1000 балістичних ракет грім2 (сапсан).
Для порівняння, починаючи з лютого 2022 року і станом на середину травня 2025 року, росія випустила по Україні "Іскандерів" балістичних (Іскандер-М) - майже 1000 одиниць!
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01.07.2025 00:00 Ответить
Творожніков каже що для мобілізованих не повинно бути шоком,що їх мобілізували. Ну звісно не шокує, як згадуєш про оцей весь безлад,коли заносять вперед ногами в бус.
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01.07.2025 00:10 Ответить
У нас военно-гражданская администрация плотит гражданским по 2000 гривен в день + временная бронь (на сооружения фортификаций) Желающих много. Работа тяжелая зато и зарплата хорошая. 2 "штуки" в день совсем неплохая зарплата.
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01.07.2025 00:11 Ответить
В Украине строят не военные , а бизнесмены.
В сов.армии был закон-- " Построил мост, доложил и иди под первую
опору. Пропускают один танк и ждут, рухнет мост или нет .
А окопы проверяли просто-- " Кто рыл, тот занимал позицию внутри
а сверху катали танк ."
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01.07.2025 00:29 Ответить
ну так дурні гроші не пахнуть, хто ж їх тепер порахує, може свинорилий стефанчук чи може андрій борисович, а скільки довгих ракет можна було наклепати і знищити енергокаскад на волзі, щоб мацькалі опинились у середньовіччі зі своїми паласкалкамі. зеля зеля зі своїми 6 дехвективними манагерами просрав усе. що можна, та тільки вибору, на жаль не дуже, хіба що генерали від зсу. американські та британські генерали, наприклад, після другої світової і америку підняли, і побиту європу з німеччиною стертою, і японію, і навіть смердючий китай на свою голову підняли. тож думаємо панове.
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01.07.2025 00:53 Ответить
Кірюшу недарма лідор перетягнув в мо кірюша знає толк в великому крадівництві.
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01.07.2025 01:02 Ответить
Окопи окопами , але наш наступ у 2023 р зупинили не окопи на лінії суровікіна , а суцільні мінні поля ..
У нас на жаль ніх майже не мінується . На ділянках де міни встановлено - там кацапи сидять тихо як миші .
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01.07.2025 01:06 Ответить
 
 