За годы войны на фортификацию потрачено почти миллиард долларов. Войска используют максимум 2% этих сооружений, - Бутусов

Кто ответственен в стране за то, что каждый раз на новом участке фронта, где россияне начинают идти в наступление, мы сталкиваемся с одной и той же проблемой - фортификаций либо нет, либо они не такие, как надо.

Об этом главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, который месяц назад мобилизовался солдатом, стрелком в 13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия" и сейчас проходит БЗВП, рассказал в интервью Елене Трибушной в подкасте "Є ПИТАННЯ".

Бутусов отметил, что как журналист много об этом писал и говорил.

По его мнению, строительство - это процесс планирования ресурсов: кто строит, в каком количестве, каким образом, какой проект, в какие сроки. Важно, сколько людей, сколько материалов привлекается, какая этапность. Однако в Украине нет единого центра, который отвечает за это строительство. По состоянию на сейчас за организацию обороны отвечают военные, Генеральный штаб, а за строительство оборонительных сооружений - военно-гражданские администрации.

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"Военно-гражданские администрации говорят, а нам такой проект дали военные, мы строим то, что нам дали. А военные говорят, а они строят не то, что мы хотим, а то, что им удобно. Как следствие, мы потратили десятки миллиардов гривен на совершенно ненужные сооружения, которые наши войска не использовали и не используют сейчас. Это абсурд", - подчеркнул Бутусов.

Как отметил Бутусов, на оборонительные сооружения за годы войны потратили, если брать минимальную цифру, где-то 30-35 миллиардов гривен - почти миллиард долларов.

"Просто разрыли поля экскаваторами и практически с минимальной эффективностью. Дай Бог, чтобы один процент тех сооружений использовался войсками. Это я так осторожно скажу. Ну два. Как правило, в этих блиндажах сидят люди на второй, третьей линии, пока враг не подходит. А бои там редко ведутся", - подчеркнул Бутусов.

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