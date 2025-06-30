За роки війни на фортифікації витрачено майже мільярд доларів. Війська використовують максимум 2 % цих споруд, - Бутусов
Хто відповідальний в країні за те, що щоразу на новій ділянці фронту, де росіяни починають іти в наступ, ми зіштовхуємося з тією самою проблемою – фортифікацій або немає, або вони не такі, як треба.
Про це головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який місяць тому мобілізувався солдатом, стрільцем до 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" і зараз проходить БЗВП, розповів в інтерв’ю Олені Трибушній у подкасті "Є ПИТАННЯ".
Бутусов зауважив, що, як журналіст, багато про це писав і говорив.
На його думку, будівництво – це процес планування ресурсів: хто будує, в якій кількості, яким чином, який проєкт, в які терміни. Важливо, скільки людей, скільки матеріалів залучається, яка етапність. Однак в Україні немає єдиного центру, який відповідає за це будівництв о. Станом на зараз за організацію оборони відповідають військові, Генеральний штаб, а за будівництво оборонних споруд - військово-цивільні адміністрації.
"Військово-цивільні адміністрації кажуть, а нам такий проєкт дали військові, ми будуємо те, що нам дали. А військові кажуть, а вони будують не те, що ми хочемо, а те, що їм зручно. В результаті ми витратили десятки мільярдів гривень на абсолютно не потрібні споруди, які наші війська не використовували і не використовують зараз. Це абсурд", - наголосив Бутусов.
Як зазначив Бутусов, на оборонні споруди за роки війни витратили, якщо брати мінімальну цифру, десь 30-35 мільярдів гривень - майже мільярд доларів.
"Просто розрили поля екскаваторами і практично з мінімальною ефективністю. Дай Бог, щоб один відсоток тих споруд використовувався військами. Це я так обережно скажу. Ну два. Як правило, в цих бліндажах сидять люди на другій, третій лінії, поки ворог не підходить. А бої там рідко ведуться", - наголосив Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
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- Хоч паржом
- ЗАТО НЕ БАРІГА
- ті парахабот
- сколько тебе заплатілі?
- ви всі з корита хаваєте
- ВІН БЕЗ ДОСВІДУ а значить краще
- а ти ціни на цибулю бачив по 4 грн кіло? - це шо нормально?
і тд. Суїцид етноса в прямому ефірі - колись це будуть вивчати в усіх академіях як знищити народ якому 1500 років потративши 20 млн дол на серіал
Історія знає безліч зниклих і забутих націй і народів...
а зєльоний бубєнєц тут ні прі чьом!! вот проста ні прі чьом!!
Відгадав всі літери - та не може вгадити слово...
ракети наводить..
а хтось - фортифікації будує не там,
і не такі,
як потрібно,,
це зрада, яка приводить до смертей..
і роблять це, бо знають,
що за це нічого не буде.
Факти.
12×20 метрів, з армованого фортифікаційного бетону?
Серьйозно?
"Стіна" або "Проєкт Стіна" - це інженерне облаштування державного кордону між Україною та Росією, розпочате у 2014 році після початку російсько-української війни. Його метою було створення бар'єру для запобігання незаконному перетину кордону, контрабанди та диверсій. Проєкт передбачав будівництво рокадних доріг, загороджень, ровів, а також встановлення технічних пристроїв для моніторингу кордону. Загальна вартість проєкту, згідно з даними у 2021 році, склала 2,5 млрд грн.
Основні моменти:
Мета: Забезпечення безпеки кордону, запобігання незаконному перетину, контрабанді та диверсіям.
Елементи: Рокадні дороги, загородження, рови, технічні пристрої для моніторингу.
Вартість: 2,5 млрд грн.
Завершення: Проєкт завершено у 2021 році.
Подальший розвиток: Замість "Стіни" була схвалена нова програма з облаштування державного кордону на 36 млрд грн.
Україні потрібен журналіст Юрій Бутусов.
То й шо?
Головне - збільшення панських статків.
А Влада заточена на будівництві доріг.
На схематозах.
Бо іншого вони не вміють взагалі.
- «Будєм ржать, но нєдолго. »
А винуваті -знайдуться.Якщо не Порох то армія,або західні партнери,чи марсіани якісь...
Хто завгодно,тільки не зелені бубочки.
Воно не вміє навіть правильно написати саме слово: фортифікація...
Буде правнукам Зеленського на які гроші по закордонам розважатися.
Эффективность как раз впечатляющая. Купил керосина для экскаватора. Остальное в карман.
І справді, кому війна, а кому мати рідна.
Для порівняння, починаючи з лютого 2022 року і станом на середину травня 2025 року, росія випустила по Україні "Іскандерів" балістичних (Іскандер-М) - майже 1000 одиниць!
В сов.армии был закон-- " Построил мост, доложил и иди под первую
опору. Пропускают один танк и ждут, рухнет мост или нет .
А окопы проверяли просто-- " Кто рыл, тот занимал позицию внутри
а сверху катали танк ."