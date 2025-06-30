За роки війни на фортифікації витрачено майже мільярд доларів. Війська використовують максимум 2 % цих споруд, - Бутусов

Хто відповідальний в країні за те, що щоразу на новій ділянці фронту, де росіяни починають іти в наступ, ми зіштовхуємося з тією самою проблемою – фортифікацій або немає, або вони не такі, як треба.

Про це головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який місяць тому мобілізувався солдатом, стрільцем до 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" і зараз проходить БЗВП, розповів в інтерв’ю Олені Трибушній у подкасті "Є ПИТАННЯ".

Бутусов зауважив, що, як журналіст, багато про це писав і говорив.

На його думку, будівництво – це процес планування ресурсів: хто будує, в якій кількості, яким чином, який проєкт, в які терміни. Важливо, скільки людей, скільки матеріалів залучається, яка етапність. Однак в Україні немає єдиного центру, який відповідає за це будівництв о. Станом на зараз за організацію оборони відповідають військові, Генеральний штаб, а за будівництво оборонних споруд - військово-цивільні адміністрації.

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"Військово-цивільні адміністрації кажуть, а нам такий проєкт дали військові, ми будуємо те, що нам дали. А військові кажуть, а вони будують не те, що ми хочемо, а те, що їм зручно. В результаті ми витратили десятки мільярдів гривень на абсолютно не потрібні споруди, які наші війська не використовували і не використовують зараз. Це абсурд", - наголосив Бутусов.

Як зазначив Бутусов, на оборонні споруди за роки війни витратили, якщо брати мінімальну цифру, десь 30-35 мільярдів гривень - майже мільярд доларів.

"Просто розрили поля екскаваторами і практично з мінімальною ефективністю. Дай Бог, щоб один відсоток тих споруд використовувався військами. Це я так обережно скажу. Ну два. Як правило, в цих бліндажах сидять люди на другій, третій лінії, поки ворог не підходить. А бої там рідко ведуться", - наголосив Бутусов.

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