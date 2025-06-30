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Новини Будівництво фортифікацій
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За роки війни на фортифікації витрачено майже мільярд доларів. Війська використовують максимум 2 % цих споруд, - Бутусов

Бутусов про ситуацію із фортифікаціями

Хто відповідальний в країні за те, що щоразу на новій ділянці фронту, де росіяни починають іти в наступ, ми зіштовхуємося з тією самою проблемою – фортифікацій або немає, або вони не такі, як треба.

Про це головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який місяць тому мобілізувався солдатом, стрільцем до 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" і зараз проходить БЗВП, розповів в інтерв’ю Олені Трибушній у подкасті "Є ПИТАННЯ".

Бутусов зауважив, що, як журналіст, багато про це писав і говорив.

На його думку, будівництво – це процес планування ресурсів: хто будує, в якій кількості, яким чином, який проєкт, в які терміни. Важливо, скільки людей, скільки матеріалів залучається, яка етапність. Однак в Україні немає єдиного центру, який відповідає за це будівництв о. Станом на зараз за організацію оборони відповідають військові, Генеральний штаб, а за будівництво оборонних споруд - військово-цивільні адміністрації. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фортифікації будуються з урахуванням змін у тактиці ворога. У 2025 році вже виконано понад 50% обсягів робіт, - Умєров

"Військово-цивільні адміністрації кажуть, а нам такий проєкт дали військові, ми будуємо те, що нам дали. А військові кажуть, а вони будують не те, що ми хочемо, а те, що їм зручно. В результаті ми витратили десятки мільярдів гривень на абсолютно не потрібні споруди, які наші війська не використовували і не використовують зараз. Це абсурд", - наголосив Бутусов.

Як зазначив Бутусов, на оборонні споруди за роки війни витратили, якщо брати мінімальну цифру, десь 30-35 мільярдів гривень - майже мільярд доларів.

"Просто розрили поля екскаваторами і практично з мінімальною ефективністю. Дай Бог, щоб один відсоток тих споруд використовувався військами. Це я так обережно скажу. Ну два. Як правило, в цих бліндажах сидять люди на другій, третій лінії, поки ворог не підходить. А бої там рідко ведуться", - наголосив Бутусов.

Також дивіться: Ексзаступник мера Харкова причетний до розкрадення коштів, виділених на фортифікації. Збитки - 5,4 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бутусов Юрій (3622) фортифікації (163)


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Топ коментарі
+20
- Хуже не будет
- Хоч паржом
- ЗАТО НЕ БАРІГА
- ті парахабот
- сколько тебе заплатілі?
- ви всі з корита хаваєте
- ВІН БЕЗ ДОСВІДУ а значить краще
- а ти ціни на цибулю бачив по 4 грн кіло? - це шо нормально?

і тд. Суїцид етноса в прямому ефірі - колись це будуть вивчати в усіх академіях як знищити народ якому 1500 років потративши 20 млн дол на серіал
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30.06.2025 23:08 Відповісти
+8
Ще більше довіри Зєлєнскому! Дати йому ще більше повноважень! Єрмака у прем'єри! Залишити їх при владі довічно!
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30.06.2025 23:10 Відповісти
+8
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30.06.2025 23:12 Відповісти
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Ну, мафія забудовників якось має косити бабло, якщо куча її потенційних клієнтів загинули в боях або назавжди виїхали за кордон...
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30.06.2025 23:05 Відповісти
окрім названих причин є ще одна - держава не купує ідеї і використання фортифікацій та сам їхній функціонал застарілий.
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30.06.2025 23:05 Відповісти
- Хуже не будет
- Хоч паржом
- ЗАТО НЕ БАРІГА
- ті парахабот
- сколько тебе заплатілі?
- ви всі з корита хаваєте
- ВІН БЕЗ ДОСВІДУ а значить краще
- а ти ціни на цибулю бачив по 4 грн кіло? - це шо нормально?

і тд. Суїцид етноса в прямому ефірі - колись це будуть вивчати в усіх академіях як знищити народ якому 1500 років потративши 20 млн дол на серіал
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30.06.2025 23:08 Відповісти
Не ми перші, не ми й останні.
Історія знає безліч зниклих і забутих націй і народів...
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30.06.2025 23:51 Відповісти
кацапи лізуть там де нема укріплень - вони ж не повні ідіоти
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30.06.2025 23:08 Відповісти
Як так оркам вийшло побудувати за півроку суцільну смугу оборони на ділянці контр наступу, а у нас за 3 роки війни не вийшло в Сумській області
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30.06.2025 23:52 Відповісти
то все трамп винен, зуб даю!!
а зєльоний бубєнєц тут ні прі чьом!! вот проста ні прі чьом!!
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30.06.2025 23:10 Відповісти
Он воно шо, і хто є Верховним який призначив керівниками військово-цивільних адміністрацій, що покрали все, що тільки можна і будувати навмисне не те що потрібно? А, 73%, це питаннчко до вас?
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30.06.2025 23:10 Відповісти
Пан Бутусов ходить колами -хто ж це винен?

Відгадав всі літери - та не може вгадити слово...
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30.06.2025 23:10 Відповісти
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30.06.2025 23:12 Відповісти
Ще більше довіри Зєлєнскому! Дати йому ще більше повноважень! Єрмака у прем'єри! Залишити їх при владі довічно!
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30.06.2025 23:10 Відповісти
Зате мільярд доларів освоїли на всі 100%
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30.06.2025 23:12 Відповісти
хтось автівки палить,
ракети наводить..
а хтось - фортифікації будує не там,
і не такі,
як потрібно,,

це зрада, яка приводить до смертей..

і роблять це, бо знають,
що за це нічого не буде.
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30.06.2025 23:19 Відповісти
розмову треба розпочинати зі "стіни" Яценюка і далі за списком!
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30.06.2025 23:20 Відповісти
Що не так з стіною Яценюка?
Факти.
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30.06.2025 23:25 Відповісти
а скільки танків вона "стримала" і скільки секунд?
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30.06.2025 23:38 Відповісти
Ти хотів щоб за 100 тисяч гривень, які зостались на рахунку в Казначействі, після втечі Януковича, Яценюк тобі побудував аналог китайської стіни довжиною 2000 кілометрів?
12×20 метрів, з армованого фортифікаційного бетону?
Серьйозно?
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30.06.2025 23:46 Відповісти
менше "пафосу"! на Сеніну "стіну" з бюджету було ВИТРАЧЕНО (викинути на вітер) - 1.700.000.000 гривень!
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30.06.2025 23:56 Відповісти
Менше піз*єжа:
"Стіна" або "Проєкт Стіна" - це інженерне облаштування державного кордону між Україною та Росією, розпочате у 2014 році після початку російсько-української війни. Його метою було створення бар'єру для запобігання незаконному перетину кордону, контрабанди та диверсій. Проєкт передбачав будівництво рокадних доріг, загороджень, ровів, а також встановлення технічних пристроїв для моніторингу кордону. Загальна вартість проєкту, згідно з даними у 2021 році, склала 2,5 млрд грн.
Основні моменти:
Мета: Забезпечення безпеки кордону, запобігання незаконному перетину, контрабанді та диверсіям.
Елементи: Рокадні дороги, загородження, рови, технічні пристрої для моніторингу.
Вартість: 2,5 млрд грн.
 Завершення: Проєкт завершено у 2021 році.
Подальший розвиток: Замість "Стіни" була схвалена нова програма з облаштування державного кордону на 36 млрд грн.
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01.07.2025 00:03 Відповісти
КЕМ була "завершена" у 2021 році????
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01.07.2025 00:16 Відповісти
Суки...
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30.06.2025 23:21 Відповісти
Будівництвом фортифікацій має займатися військовий підрядник який може на деякі роботи залучати цивільні організації. Але то таке. Головне потрібно ввести розстріл за саботаж і корупцію в ЗСУ та в усіх дотичних до війни організаціях. "Підстаркуватих мобіків" кацапи вже добряче прорідили. Наступними під обстрілами будуть наші діти. То вони що мають гинути бо якась цивільна курва краде для свої дітей які "вчаться за кордоном"?
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30.06.2025 23:22 Відповісти
Україні потрібен не стрілець, Юрій Бутусов,
Україні потрібен журналіст Юрій Бутусов.
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30.06.2025 23:22 Відповісти
Війська використовують максимум 2 % цих споруд

То й шо?
Головне - збільшення панських статків.
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30.06.2025 23:23 Відповісти
Фортифікація, - це наука.
А Влада заточена на будівництві доріг.
На схематозах.
Бо іншого вони не вміють взагалі.
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30.06.2025 23:24 Відповісти
Прямий саботаж оборони! І ніхто не покараний?
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30.06.2025 23:25 Відповісти
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30.06.2025 23:27 Відповісти
Короче, перефразуючи Бульбофюрєра всєя Галактіко :
- «Будєм ржать, но нєдолго. »
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30.06.2025 23:34 Відповісти
Для чого було отой цирк,котрий коштує щохвили життя солдата(совісті ні грама(
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30.06.2025 23:31 Відповісти
Потрібно створити міністерство Потужних Зелених Фортифікацій і призначити міністром якогось з кумів янелохааосла. Тоді провести з десяток форумів,десяток надпотужних конференцій,безліч нарад і слухань і тд. тп.
А винуваті -знайдуться.Якщо не Порох то армія,або західні партнери,чи марсіани якісь...
Хто завгодно,тільки не зелені бубочки.
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30.06.2025 23:32 Відповісти
Не треба бути генієм щоб розуміти що прийомку має робити кінцевий замовник. В ролі замовника у нас мають бути ті хто оборонятиме ті сектори на яких будують укріплення. Я не вірю що цього не розуміють. Я вірю що це свідомий саботаж
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30.06.2025 23:35 Відповісти
Це не віра, це вже з 2019 року основане на фактах знання.
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30.06.2025 23:38 Відповісти
максимальна тема для спекуляції! за 4 роки війна кардинально змінилася і ті оборонні споруди, що були збудовані чотири роки тому зараз стають неактуальними. а гроші витрачені, фортефікація збудована. і вилазять сотні цивільних "фахівців" та політичних пройдисвітів з криками "зрада"!
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30.06.2025 23:36 Відповісти
Ти *** ті укріплення бачив?До чого тут 4 роки?Серед поля на самому видному місці тільки довбойоб може зробити.
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30.06.2025 23:49 Відповісти
З ким ви сперечаєтєсь?
Воно не вміє навіть правильно написати саме слово: фортифікація...
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30.06.2025 23:56 Відповісти
Зате на відкатах від ''липового'' будівництва вчергове виросли багатства банди Єрмака-Зеленського.
Буде правнукам Зеленського на які гроші по закордонам розважатися.
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30.06.2025 23:38 Відповісти
Просто розрили поля екскаваторами і практично з мінімальною ефективністю Джерело:

Эффективность как раз впечатляющая. Купил керосина для экскаватора. Остальное в карман.
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30.06.2025 23:38 Відповісти
в чому Бутусов правий так це в тому, що будівництвом оборонних об'єктів повинен займатися ОДИН підрядник!
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30.06.2025 23:41 Відповісти
Століттями наш нарід танцює на тих самих граблях і нічому не вчиться. Ще Шевченко казав "Славних прадідів великих правнуки погані" (1840 рік) З тих пір нажаль мало що змінилося. Все проїбати, злити в унітаз власними руцями: "А братія мовчить собі, Витріщивши очі! Як ягнята. "Нехай, - каже, - Може так і треба" (1844 рік). А потім століттями співаємо тужливих пісень про гірку долю. Замість того, щоб включити хоч раз мізки та збудувати власну державу, не гіршу за сусідні. І доля вже давала нам шанси! Лише за крайні 35 років їх було декілька і всі пройобані у 1991, у 2010, у 2019. І, схоже на третьому разі після весни 2019 доля вже захекалася і, словами Подеревлянського каже нам: "якщо цей народ хоче самознищення, то хто я така, щоб цьому завадити"?
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30.06.2025 23:42 Відповісти
Це прикольно. Витрачено міль'ярд зелених, але куди не сунуться рашисти - чудним чином виявляється, що фортифікацій нема.
І справді, кому війна, а кому мати рідна.
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30.06.2025 23:48 Відповісти
Отже, сумний висновок урядуваня нинішнього бездарного в управлінні країною президента такий ,на фортифікації якими користуються лише на 2% витрачено стільки ж коштів, за які можна було зробити вітчизняних 1000 балістичних ракет грім2 (сапсан).
Для порівняння, починаючи з лютого 2022 року і станом на середину травня 2025 року, росія випустила по Україні "Іскандерів" балістичних (Іскандер-М) - майже 1000 одиниць!
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01.07.2025 00:00 Відповісти
Творожніков каже що для мобілізованих не повинно бути шоком,що їх мобілізували. Ну звісно не шокує, як згадуєш про оцей весь безлад,коли заносять вперед ногами в бус.
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01.07.2025 00:10 Відповісти
У нас военно-гражданская администрация плотит гражданским по 2000 гривен в день + временная бронь (на сооружения фортификаций) Желающих много. Работа тяжелая зато и зарплата хорошая. 2 "штуки" в день совсем неплохая зарплата.
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01.07.2025 00:11 Відповісти
В Украине строят не военные , а бизнесмены.
В сов.армии был закон-- " Построил мост, доложил и иди под первую
опору. Пропускают один танк и ждут, рухнет мост или нет .
А окопы проверяли просто-- " Кто рыл, тот занимал позицию внутри
а сверху катали танк ."
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01.07.2025 00:29 Відповісти
 
 