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Новини Будівництво фортифікацій
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Фортифікації будуються з урахуванням змін у тактиці ворога. У 2025 році вже виконано понад 50% обсягів робіт, - Умєров

Умєров про фортифікації

У відповідь на зміну тактики наступальних дій противника змінився підхід до будівництва фортифікацій.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Фортифікація - це не лише бетон і траншеї, а й адаптивна інженерна система, яка враховує тактику ворога і завжди працює на одне: захист наших воїнів. Ми щоденно контролюємо процес і посилюємо ті ділянки, де це потрібно найбільше", - наголосив він.

Умєров зазначив, що раніше фортифікації будувалися за принципом батальйонних районів оборони та ротних опорних пунктів зі значною протяжністю ходів сполучень (2-5 км). Але тактика ворога змінилася: зараз вони не діють класичними батальйонами й ротами, здебільшого застосовуючи в ході штурмових дій невеликі піхотні формування з підтримкою безпілотних систем.

Тому було запроваджено нову модель - просторово менші опорні пункти з протяжністю ходів сполучень 60-70 метрів, з обов’язковим антидроновим накриттям, які важче виявити та які ефективно виконують завдання оборони, стримування і нанесення вогневого ураження, зокрема й щодо FPV-дронів.

При цьому, міністр оборони наголосив, що фортифікаційне будівництво виконується за планом: у 2024 році, за напрямами, де будівництво здійснювали військові частини, виконано від 96% до 99,9% поставлених завдань. Станом на середину 2025 року вже виконано понад 50% обсягів робіт, запланованих на цей рік.

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"Роботи здійснюються підрозділами сил оборони, відповідно до рішень Генерального штабу ЗС України, на підставі пропозицій оперативно-тактичних угруповань (ОТУ) та загальновійськових підрозділів, що надалі здійснюватимуть оборону на обладнаних фортифікаційних позиціях", - зазначив Умеров.

Та додав, що фортифікаційні споруди адаптуються до пріоритетів на конкретних напрямках. Так, на Сумському напрямку відбувається додаткове нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів згідно з потребами командування.

Крім того, на відміну від традиційних фортифікаційних споруд, сучасні укріплення маскуються відповідно до рельєфу місцевості і спеціально зменшуються в розмірах, щоб не демаскувати позиції та зберегти ефективність на полі бою.

Умєров сказав, що щоденно заслуховує командувачів щодо ситуації на фронті, в тому числі і про стан фортифікацій. І голова Державної спеціальної служби транспорту генерал-лейтенант Олександр Яковець запевнив, що усі заплановані завдання виконуються за графіком.

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Автор: 

Умєров Рустем (673) фортифікації (159)


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Топ коментарі
+11
Фортифікації "будуються" в залежності від руху ворога на наші позиції. Якщо ворог зайняв позицію, то там виявляється вкладено мільярди. Хто ж може перевірити, коли територія під ворогом? Як на мене, то фортифікації мали б бути побудовані по всьому перименту незалежно від змін у тактиці ворога. Були б фортифікації, то не було б ніяких змін у тактиці ворога. Просто міністри оборони часів Зеленського бариги і вбивці своєї армії, мародери бюджетних грошей.
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27.06.2025 12:31 Відповісти
+9
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27.06.2025 12:22 Відповісти
+9
Короче, 50% коштів вже спи#дили....🤡🤡🤡 Я все вірно зрозумів?😂😂😂
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27.06.2025 12:26 Відповісти
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27.06.2025 12:22 Відповісти
Ну а чому б рустємчіку і не напи₴діти з три короби перед вояжем послом до США.
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27.06.2025 12:24 Відповісти
Короче, 50% коштів вже спи#дили....🤡🤡🤡 Я все вірно зрозумів?😂😂😂
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27.06.2025 12:26 Відповісти
Ага, "будуються"... Суми та область як ніхто перевірили зелене будівництво на собі
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27.06.2025 12:31 Відповісти
навіть зелебоба в новинах бігав то тих фортефікаццях а виявилося що це іпсо від Київфільм спільно з квартал95 кіношку знімали
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27.06.2025 12:34 Відповісти
Фортифікації "будуються" в залежності від руху ворога на наші позиції. Якщо ворог зайняв позицію, то там виявляється вкладено мільярди. Хто ж може перевірити, коли територія під ворогом? Як на мене, то фортифікації мали б бути побудовані по всьому перименту незалежно від змін у тактиці ворога. Були б фортифікації, то не було б ніяких змін у тактиці ворога. Просто міністри оборони часів Зеленського бариги і вбивці своєї армії, мародери бюджетних грошей.
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27.06.2025 12:31 Відповісти
ну а че? полгода уже прошло, как раз половину сделали, потом еще полгода, доделают, а там и тактика изменится
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27.06.2025 12:32 Відповісти
Це таке ж будівництво як зуби дракона, скинуті навколо заправки у сумській області?
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27.06.2025 12:32 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!
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27.06.2025 13:34 Відповісти
я давно писав, що на БУМАЗІ в мо фортифікації побудовані в основному з бетону і арматури по всій лінії фронту
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27.06.2025 12:33 Відповісти
Фортифікації будуються з урахуванням… мародерства на будівництві слугами народу.
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27.06.2025 12:36 Відповісти
Пока не будут сформированы корпуса, в составе которых будут инженерные бригады, и которые будут строить оборону непосредственно для своего корпуса и быть в подчинении командования корпуса - толку не будет. Когда строит совершенно отдельное подразделение и на него воздействовать командир другого подразделения, которому потом в этих фортификационных сооружениях сидеть только через Генштаб - толку не будет. А если командование инженерной бригады будет оттрахано командиром корпуса через 15 минут после того как будет выявлены недостатки - сразу работа наладится. Как минимум командир боевого подразделения на основе своего текущего опыта в условиях современной войны будет указывать как и что ему строить.
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27.06.2025 12:39 Відповісти
а твоя тактика:
******* ГРОШІ,
ПОБУДОВА ФОРТИФІКАЦІЙ НА ВІДКРИТИХ ЛЕГКОДОСТУПНИХ МІСЦЕВОСТЯХ,
"ЗУБИ ДРАКОНА" навалені НА УЗБІЧЧІ,
КОРУПЦІЯ В ПОСТАЧАННІ АРМІЇ,
БРЕХНЯ ЗА БРЕХНЕЮ .......... і т.д. ...............

а може ти разом із "zEлупою" ідіть ***** у відставку ..... нєєєє? - обдристані "воїни іслама".
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27.06.2025 12:40 Відповісти
Ти себе приміряв до окопу,мабуть 50% від твоїх габаритів?
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27.06.2025 12:42 Відповісти
Тактика измэнится под Лювовом, зе ублюдки
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27.06.2025 12:51 Відповісти
Жоден ФПВ не проб'є товстий шар бетону, а деякі бункери і від КАБа захистять. Чомусь 80-100 років тому величезні лінії Мажіно, Маннергейма, Зігфріда, сталіна, Атлантичний вал з купою бетонних укріплень будували за кілька років - і це з тодішніми технологіями будівництва!
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27.06.2025 12:59 Відповісти
особено в сумах с ******* кошти и никому ничого нема свои хлопци кого наказувати
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27.06.2025 13:49 Відповісти
"Фортифікація - це не лише бетон і траншеї, а й адаптивна інженерна система, яка враховує тактику ворога і завжди працює на одне:Грошей українського народу на адаптивну інженерну систему(яка працює як корупційний порохотяг.котрий витягує гроші з бюджету. набагато більше.як витрати на бетон і траншеї...
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27.06.2025 14:58 Відповісти
Чого фортифікацій нема ? Тактика ворога змінилась! А! А тут чого немає? Бо виконали аж на 50 %, там он є . Де там? Ну десь там. М! А де 100% грошей ділись? Вже нема! Як так нема ? Немає, бо тактика ворога змінилась! Он оно як ! А ти чого все ходиш тут, все питаєш? Порхобот, чи що ?
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27.06.2025 16:04 Відповісти
 
 