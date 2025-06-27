Фортифікації будуються з урахуванням змін у тактиці ворога. У 2025 році вже виконано понад 50% обсягів робіт, - Умєров

У відповідь на зміну тактики наступальних дій противника змінився підхід до будівництва фортифікацій.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Фортифікація - це не лише бетон і траншеї, а й адаптивна інженерна система, яка враховує тактику ворога і завжди працює на одне: захист наших воїнів. Ми щоденно контролюємо процес і посилюємо ті ділянки, де це потрібно найбільше", - наголосив він.

Умєров зазначив, що раніше фортифікації будувалися за принципом батальйонних районів оборони та ротних опорних пунктів зі значною протяжністю ходів сполучень (2-5 км). Але тактика ворога змінилася: зараз вони не діють класичними батальйонами й ротами, здебільшого застосовуючи в ході штурмових дій невеликі піхотні формування з підтримкою безпілотних систем.

Тому було запроваджено нову модель - просторово менші опорні пункти з протяжністю ходів сполучень 60-70 метрів, з обов’язковим антидроновим накриттям, які важче виявити та які ефективно виконують завдання оборони, стримування і нанесення вогневого ураження, зокрема й щодо FPV-дронів.

При цьому, міністр оборони наголосив, що фортифікаційне будівництво виконується за планом: у 2024 році, за напрямами, де будівництво здійснювали військові частини, виконано від 96% до 99,9% поставлених завдань. Станом на середину 2025 року вже виконано понад 50% обсягів робіт, запланованих на цей рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Величезні опорні пункти більше не актуальні, наразі на оборону працюють групи окопів, навіть так звані "лисячі нори", - Сирський

"Роботи здійснюються підрозділами сил оборони, відповідно до рішень Генерального штабу ЗС України, на підставі пропозицій оперативно-тактичних угруповань (ОТУ) та загальновійськових підрозділів, що надалі здійснюватимуть оборону на обладнаних фортифікаційних позиціях", - зазначив Умеров.

Та додав, що фортифікаційні споруди адаптуються до пріоритетів на конкретних напрямках. Так, на Сумському напрямку відбувається додаткове нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів згідно з потребами командування.

Крім того, на відміну від традиційних фортифікаційних споруд, сучасні укріплення маскуються відповідно до рельєфу місцевості і спеціально зменшуються в розмірах, щоб не демаскувати позиції та зберегти ефективність на полі бою.

Умєров сказав, що щоденно заслуховує командувачів щодо ситуації на фронті, в тому числі і про стан фортифікацій. І голова Державної спеціальної служби транспорту генерал-лейтенант Олександр Яковець запевнив, що усі заплановані завдання виконуються за графіком.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нариті фортифікації не адаптовані до сучасної війни та є "зоною смерті" для нашої піхоти, - воїн Удод (Гудвін). ФОТОрепортаж