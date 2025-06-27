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Новости Строительство фортификаций
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Фортификации строятся с учетом изменений в тактике врага. В 2025 году уже выполнено более 50% объемов работ, - Умеров

Умеров о фортификациях

В ответ на изменение тактики наступательных действий противника изменился подход к строительству фортификаций.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Фортификация - это не только бетон и траншеи, но и адаптивная инженерная система, которая учитывает тактику врага и всегда работает на одно: защита наших воинов. Мы ежедневно контролируем процесс и усиливаем те участки, где это нужно больше всего", - подчеркнул он.

Умеров отметил, что ранее фортификации строились по принципу батальонных районов обороны и ротных опорных пунктов со значительной протяженностью ходов сообщений (2-5 км). Но тактика врага изменилась: сейчас они не действуют классическими батальонами и ротами, в основном применяя в ходе штурмовых действий небольшие пехотные формирования с поддержкой беспилотных систем.

Поэтому была введена новая модель - пространственно меньшие опорные пункты с протяженностью ходов сообщений 60-70 метров, с обязательным антидроновим накрытием, которые труднее обнаружить и которые эффективно выполняют задачи обороны, сдерживания и нанесения огневого поражения, в том числе и по FPV-дронов.

При этом, министр обороны отметил, что фортификационное строительство выполняется по плану: в 2024 году, по направлениям, где строительство осуществляли воинские части, выполнено от 96% до 99,9% поставленных задач. По состоянию на середину 2025 года уже выполнено более 50% объемов работ, запланированных на этот год.

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"Работы осуществляются подразделениями сил обороны, в соответствии с решениями Генерального штаба ВС Украины, на основании предложений оперативно-тактических группировок (ОТГ) и общевойсковых подразделений, которые в дальнейшем будут осуществлять оборону на оборудованных фортификационных позициях", - отметил Умеров.

И добавил, что фортификационные сооружения адаптируются к приоритетам на конкретных направлениях. Так, на Сумском направлении происходит дополнительное наращивание инженерного оборудования оборонительных рубежей согласно потребностям командования.

Кроме того, в отличие от традиционных фортификационных сооружений, современные укрепления маскируются в соответствии с рельефом местности и специально уменьшаются в размерах, чтобы не демаскировать позиции и сохранить эффективность на поле боя.

Умеров сказал, что ежедневно заслушивает командующих по ситуации на фронте, в том числе и о состоянии фортификаций. И председатель Государственной специальной службы транспорта генерал-лейтенант Александр Яковец заверил, что все запланированные задачи выполняются по графику.

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Автор: 

Умеров Рустем (590) фортификации (131)


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Топ комментарии
+11
Фортифікації "будуються" в залежності від руху ворога на наші позиції. Якщо ворог зайняв позицію, то там виявляється вкладено мільярди. Хто ж може перевірити, коли територія під ворогом? Як на мене, то фортифікації мали б бути побудовані по всьому перименту незалежно від змін у тактиці ворога. Були б фортифікації, то не було б ніяких змін у тактиці ворога. Просто міністри оборони часів Зеленського бариги і вбивці своєї армії, мародери бюджетних грошей.
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27.06.2025 12:31 Ответить
+9
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27.06.2025 12:22 Ответить
+9
Короче, 50% коштів вже спи#дили....🤡🤡🤡 Я все вірно зрозумів?😂😂😂
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27.06.2025 12:26 Ответить
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27.06.2025 12:22 Ответить
Ну а чому б рустємчіку і не напи₴діти з три короби перед вояжем послом до США.
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27.06.2025 12:24 Ответить
Короче, 50% коштів вже спи#дили....🤡🤡🤡 Я все вірно зрозумів?😂😂😂
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27.06.2025 12:26 Ответить
Ага, "будуються"... Суми та область як ніхто перевірили зелене будівництво на собі
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27.06.2025 12:31 Ответить
навіть зелебоба в новинах бігав то тих фортефікаццях а виявилося що це іпсо від Київфільм спільно з квартал95 кіношку знімали
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27.06.2025 12:34 Ответить
Фортифікації "будуються" в залежності від руху ворога на наші позиції. Якщо ворог зайняв позицію, то там виявляється вкладено мільярди. Хто ж може перевірити, коли територія під ворогом? Як на мене, то фортифікації мали б бути побудовані по всьому перименту незалежно від змін у тактиці ворога. Були б фортифікації, то не було б ніяких змін у тактиці ворога. Просто міністри оборони часів Зеленського бариги і вбивці своєї армії, мародери бюджетних грошей.
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27.06.2025 12:31 Ответить
ну а че? полгода уже прошло, как раз половину сделали, потом еще полгода, доделают, а там и тактика изменится
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27.06.2025 12:32 Ответить
Це таке ж будівництво як зуби дракона, скинуті навколо заправки у сумській області?
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27.06.2025 12:32 Ответить
!!!!!!!!!!!!!
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27.06.2025 13:34 Ответить
я давно писав, що на БУМАЗІ в мо фортифікації побудовані в основному з бетону і арматури по всій лінії фронту
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27.06.2025 12:33 Ответить
Фортифікації будуються з урахуванням… мародерства на будівництві слугами народу.
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27.06.2025 12:36 Ответить
Пока не будут сформированы корпуса, в составе которых будут инженерные бригады, и которые будут строить оборону непосредственно для своего корпуса и быть в подчинении командования корпуса - толку не будет. Когда строит совершенно отдельное подразделение и на него воздействовать командир другого подразделения, которому потом в этих фортификационных сооружениях сидеть только через Генштаб - толку не будет. А если командование инженерной бригады будет оттрахано командиром корпуса через 15 минут после того как будет выявлены недостатки - сразу работа наладится. Как минимум командир боевого подразделения на основе своего текущего опыта в условиях современной войны будет указывать как и что ему строить.
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27.06.2025 12:39 Ответить
а твоя тактика:
******* ГРОШІ,
ПОБУДОВА ФОРТИФІКАЦІЙ НА ВІДКРИТИХ ЛЕГКОДОСТУПНИХ МІСЦЕВОСТЯХ,
"ЗУБИ ДРАКОНА" навалені НА УЗБІЧЧІ,
КОРУПЦІЯ В ПОСТАЧАННІ АРМІЇ,
БРЕХНЯ ЗА БРЕХНЕЮ .......... і т.д. ...............

а може ти разом із "zEлупою" ідіть ***** у відставку ..... нєєєє? - обдристані "воїни іслама".
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27.06.2025 12:40 Ответить
Ти себе приміряв до окопу,мабуть 50% від твоїх габаритів?
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27.06.2025 12:42 Ответить
Тактика измэнится под Лювовом, зе ублюдки
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27.06.2025 12:51 Ответить
Жоден ФПВ не проб'є товстий шар бетону, а деякі бункери і від КАБа захистять. Чомусь 80-100 років тому величезні лінії Мажіно, Маннергейма, Зігфріда, сталіна, Атлантичний вал з купою бетонних укріплень будували за кілька років - і це з тодішніми технологіями будівництва!
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27.06.2025 12:59 Ответить
особено в сумах с ******* кошти и никому ничого нема свои хлопци кого наказувати
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27.06.2025 13:49 Ответить
"Фортифікація - це не лише бетон і траншеї, а й адаптивна інженерна система, яка враховує тактику ворога і завжди працює на одне:Грошей українського народу на адаптивну інженерну систему(яка працює як корупційний порохотяг.котрий витягує гроші з бюджету. набагато більше.як витрати на бетон і траншеї...
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27.06.2025 14:58 Ответить
 
 