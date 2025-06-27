Фортификации строятся с учетом изменений в тактике врага. В 2025 году уже выполнено более 50% объемов работ, - Умеров

В ответ на изменение тактики наступательных действий противника изменился подход к строительству фортификаций.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Фортификация - это не только бетон и траншеи, но и адаптивная инженерная система, которая учитывает тактику врага и всегда работает на одно: защита наших воинов. Мы ежедневно контролируем процесс и усиливаем те участки, где это нужно больше всего", - подчеркнул он.

Умеров отметил, что ранее фортификации строились по принципу батальонных районов обороны и ротных опорных пунктов со значительной протяженностью ходов сообщений (2-5 км). Но тактика врага изменилась: сейчас они не действуют классическими батальонами и ротами, в основном применяя в ходе штурмовых действий небольшие пехотные формирования с поддержкой беспилотных систем.

Поэтому была введена новая модель - пространственно меньшие опорные пункты с протяженностью ходов сообщений 60-70 метров, с обязательным антидроновим накрытием, которые труднее обнаружить и которые эффективно выполняют задачи обороны, сдерживания и нанесения огневого поражения, в том числе и по FPV-дронов.

При этом, министр обороны отметил, что фортификационное строительство выполняется по плану: в 2024 году, по направлениям, где строительство осуществляли воинские части, выполнено от 96% до 99,9% поставленных задач. По состоянию на середину 2025 года уже выполнено более 50% объемов работ, запланированных на этот год.

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"Работы осуществляются подразделениями сил обороны, в соответствии с решениями Генерального штаба ВС Украины, на основании предложений оперативно-тактических группировок (ОТГ) и общевойсковых подразделений, которые в дальнейшем будут осуществлять оборону на оборудованных фортификационных позициях", - отметил Умеров.

И добавил, что фортификационные сооружения адаптируются к приоритетам на конкретных направлениях. Так, на Сумском направлении происходит дополнительное наращивание инженерного оборудования оборонительных рубежей согласно потребностям командования.

Кроме того, в отличие от традиционных фортификационных сооружений, современные укрепления маскируются в соответствии с рельефом местности и специально уменьшаются в размерах, чтобы не демаскировать позиции и сохранить эффективность на поле боя.

Умеров сказал, что ежедневно заслушивает командующих по ситуации на фронте, в том числе и о состоянии фортификаций. И председатель Государственной специальной службы транспорта генерал-лейтенант Александр Яковец заверил, что все запланированные задачи выполняются по графику.

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