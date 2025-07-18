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Новости Помощь ВСУ от Порошенко
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Более 800 FPV-дронов, квадроциклы и РЭБ передали защитникам на передовую

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко передал фронтовым бригадам партию техники и дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Помощь получат защитники, защищающие Украину на Донецком и Запорожском направлениях.

Так, на фронт, в частности, везут FPV-дроны, квадроциклы, электронику, а также банно-прачечные комплексы.

Также подразделения получат передвижную авторемонтную мастерскую, 575 FPV-дронов, 250 FPV-дронов с оптоволокном, 50 FPV-дронов с тепловизором, средства РЭБ, зарядные станции и "Старлинки" - всего на сумму 30 миллионов гривен.

Читайте: Мобильную аккумуляторную станцию, мастерскую и шиномонтажный комплекс получат подразделения ВСУ

Порошенко передал партию техники воинам на фронт
Порошенко передал партию техники воинам на фронт
Порошенко передал партию техники воинам на фронт
Порошенко передал партию техники воинам на фронт
Порошенко передал партию техники воинам на фронт

Автор: 

помощь (8000) Порошенко Петр (19639)


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Топ комментарии
+11
Честь Пороху
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18.07.2025 10:53 Ответить
+6
Що на це скажуть Zелені п і д а р а с и ? А чим допоміг ЗСУ олігарх Zєльонський?
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18.07.2025 10:58 Ответить
+4
Знову Порох піариться на справах, які повинна вирішувати зелена влада
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18.07.2025 10:49 Ответить
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Знову Порох піариться на справах, які повинна вирішувати зелена влада
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18.07.2025 10:49 Ответить
чому ж піариться? показує приклад зеленій владі, але та тільки гребти собі може
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18.07.2025 11:12 Ответить
Честь Пороху
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18.07.2025 10:53 Ответить
Можна ще більш вдосконалити заголовок:
Дрони, квадроцикли і РЕБи передалиСЯ на передову
)
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18.07.2025 10:57 Ответить
Що на це скажуть Zелені п і д а р а с и ? А чим допоміг ЗСУ олігарх Zєльонський?
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18.07.2025 10:58 Ответить
ще одну справу проти Порошенка заведуть
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18.07.2025 11:14 Ответить
Хоть один президент в Украине нормальный!
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18.07.2025 11:23 Ответить
Навіщо? Досить того що ти з першого разу відлизав Zєльонському.
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18.07.2025 11:37 Ответить
Шо ти, клавіша з піаніни Найвеличнішого, не розстраюйся!
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18.07.2025 11:44 Ответить
Ну то зроби і ти щось хороше - будуть і тобі "вилизувати")
"Всьо в ваших руках!"
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18.07.2025 11:55 Ответить
Ну от шо хочте кажіть за те шо Порошенко піариться, але як казав Ден Сяопін - "Не важливо, чорна кішка чи біла - аби ловила мишей".
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18.07.2025 11:45 Ответить
 
 