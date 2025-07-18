Более 800 FPV-дронов, квадроциклы и РЭБ передали защитникам на передовую

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко передал фронтовым бригадам партию техники и дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Помощь получат защитники, защищающие Украину на Донецком и Запорожском направлениях.

Так, на фронт, в частности, везут FPV-дроны, квадроциклы, электронику, а также банно-прачечные комплексы.

Также подразделения получат передвижную авторемонтную мастерскую, 575 FPV-дронов, 250 FPV-дронов с оптоволокном, 50 FPV-дронов с тепловизором, средства РЭБ, зарядные станции и "Старлинки" - всего на сумму 30 миллионов гривен.

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