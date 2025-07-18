Понад 800 FPV-дронів, квадроцикли та РЕБ передали захисникам на передову
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко передав фронтовим бригадам партію техніки та дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Допомогу отримають захисники, що боронять Україну на Донецькому та Запорізькому напрямках.
Так, на фронт, зокрема, везуть FPV-дрони, квадроцикли, електроніку, а також лазне-пральні комплекси.
Також підрозділи отримають пересувну авторемонтну майстерню, 575 FPV-дронів, 250 FPV-дронів з оптоволокном, 50 FPV-дронів із тепловізором, засоби РЕБ, зарядні станції і "Старлінки" – загалом на суму 30 мільйонів гривень.
Топ коментарі
+17 Bogdan #603107
показати весь коментар18.07.2025 10:53 Відповісти Посилання
+11 Aleksey Karpenko #603220
показати весь коментар18.07.2025 10:58 Відповісти Посилання
+8 Jael Dace
показати весь коментар18.07.2025 11:23 Відповісти Посилання
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Дрони, квадроцикли і РЕБи передалиСЯ на передову
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