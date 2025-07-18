Понад 800 FPV-дронів, квадроцикли та РЕБ передали захисникам на передову

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко передав фронтовим бригадам партію техніки та дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Допомогу отримають захисники, що боронять Україну на Донецькому та Запорізькому напрямках.

Так, на фронт, зокрема, везуть FPV-дрони, квадроцикли, електроніку, а також лазне-пральні комплекси.

Також підрозділи отримають пересувну авторемонтну майстерню, 575 FPV-дронів, 250 FPV-дронів з оптоволокном, 50 FPV-дронів із тепловізором, засоби РЕБ, зарядні станції і "Старлінки" – загалом на суму 30 мільйонів гривень.

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