УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11325 відвідувачів онлайн
Новини Допомога ЗСУ від Порошенка
796 15

Понад 800 FPV-дронів, квадроцикли та РЕБ передали захисникам на передову

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко передав фронтовим бригадам партію техніки та дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Допомогу отримають захисники, що боронять Україну на Донецькому та Запорізькому напрямках.

Так, на фронт, зокрема, везуть FPV-дрони, квадроцикли, електроніку, а також лазне-пральні комплекси.

Також підрозділи отримають пересувну авторемонтну майстерню, 575 FPV-дронів, 250 FPV-дронів з оптоволокном, 50 FPV-дронів із тепловізором, засоби РЕБ, зарядні станції і "Старлінки" – загалом на суму 30 мільйонів гривень.

Читайте: Мобільну акумуляторну станцію, майстерню та шиномонтажний комплекс отримають підрозділи ЗСУ

Порошенко передав партію техніки воїнам на фронт
Порошенко передав партію техніки воїнам на фронт
Порошенко передав партію техніки воїнам на фронт
Порошенко передав партію техніки воїнам на фронт
Порошенко передав партію техніки воїнам на фронт

Автор: 

допомога (8593) Порошенко Петро (15215)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Честь Пороху
показати весь коментар
18.07.2025 10:53 Відповісти
+11
Що на це скажуть Zелені п і д а р а с и ? А чим допоміг ЗСУ олігарх Zєльонський?
показати весь коментар
18.07.2025 10:58 Відповісти
+8
Хоть один президент в Украине нормальный!
показати весь коментар
18.07.2025 11:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову Порох піариться на справах, які повинна вирішувати зелена влада
показати весь коментар
18.07.2025 10:49 Відповісти
чому ж піариться? показує приклад зеленій владі, але та тільки гребти собі може
показати весь коментар
18.07.2025 11:12 Відповісти
Честь Пороху
показати весь коментар
18.07.2025 10:53 Відповісти
Можна ще більш вдосконалити заголовок:
Дрони, квадроцикли і РЕБи передалиСЯ на передову
)
показати весь коментар
18.07.2025 10:57 Відповісти
Що на це скажуть Zелені п і д а р а с и ? А чим допоміг ЗСУ олігарх Zєльонський?
показати весь коментар
18.07.2025 10:58 Відповісти
ще одну справу проти Порошенка заведуть
показати весь коментар
18.07.2025 11:14 Відповісти
Хоть один президент в Украине нормальный!
показати весь коментар
18.07.2025 11:23 Відповісти
Навіщо? Досить того що ти з першого разу відлизав Zєльонському.
показати весь коментар
18.07.2025 11:37 Відповісти
Шо ти, клавіша з піаніни Найвеличнішого, не розстраюйся!
показати весь коментар
18.07.2025 11:44 Відповісти
Ну то зроби і ти щось хороше - будуть і тобі "вилизувати")
"Всьо в ваших руках!"
показати весь коментар
18.07.2025 11:55 Відповісти
Ну от шо хочте кажіть за те шо Порошенко піариться, але як казав Ден Сяопін - "Не важливо, чорна кішка чи біла - аби ловила мишей".
показати весь коментар
18.07.2025 11:45 Відповісти
Цікаво скільки дронів і т.п. техніки передали на передову попеедні прези Кучма, Ющенко, Янукович? Мало некрали і не мають за що ?
показати весь коментар
18.07.2025 12:22 Відповісти
Держать порох сухим, а клоуна - мочить!
показати весь коментар
18.07.2025 12:31 Відповісти
 
 