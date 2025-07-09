Мобільну акумуляторну станцію, майстерню та шиномонтажний комплекс отримають підрозділи ЗСУ

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко підготував партію техніки для підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Перша позиція - це мобільна акумуляторна станція, здатна одночасно заряджати більше десятка різних акумуляторів, зокрема й танкові.





"Це велика зарядна станція, яка працює 24 години на добу абсолютно автономно. Вона може живити від 12 до 24 автомобільних акумуляторів різної потужності - байдуже, чи це буде пікап, танк або САУ", - зазначив парламентар.

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Ще одна контейнерна ремонтна майстерня здатна виконати весь обсяг ремонтних робіт для автомобільного парку бригади чи батальйону.

Також захисникам підготували контейнерний шиномонтажний комплекс, який виконує повний цикл перебортовки коліс будь-якої техніки ЗСУ, зокрема для бронемашин Hamvee, MaxxPro та ROSHEL. Має модуль RunFlat, встановлений на базі мобільного контейнера.

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