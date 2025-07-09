Мобільну акумуляторну станцію, майстерню та шиномонтажний комплекс отримають підрозділи ЗСУ
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко підготував партію техніки для підрозділів ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Перша позиція - це мобільна акумуляторна станція, здатна одночасно заряджати більше десятка різних акумуляторів, зокрема й танкові.
"Це велика зарядна станція, яка працює 24 години на добу абсолютно автономно. Вона може живити від 12 до 24 автомобільних акумуляторів різної потужності - байдуже, чи це буде пікап, танк або САУ", - зазначив парламентар.
Ще одна контейнерна ремонтна майстерня здатна виконати весь обсяг ремонтних робіт для автомобільного парку бригади чи батальйону.
Також захисникам підготували контейнерний шиномонтажний комплекс, який виконує повний цикл перебортовки коліс будь-якої техніки ЗСУ, зокрема для бронемашин Hamvee, MaxxPro та ROSHEL. Має модуль RunFlat, встановлений на базі мобільного контейнера.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На 7 млрд. долларів, а ти бідолага не побачив. Ахахах!
Тоді тобі до окуліста, которий твого кумира зє тестував на наркоту
Для фортифікацій, бо на твого кумира з 95-го кварталу ніяких надій, що той збудує хоч якісь фортифікації.
Новина https://www.facebook.com/watch/?v=2116819071987833&rdid=gT67dAw938EK7zCr оприлюднена на сторінці Петра Порошенка.
Разом із громадською організацією «Справа громад» народний депутат Петро Порошенко передав українським військовим дрони та техніку вартістю 48 мільйонів гривень.
Це нові бронеавто "Shield". В одному з них під назвою "Халк" і мій чималий вклад. В ньому даже є металева табличка з моїм ім'ям. Нещодавно "Халку" дуже дісталося, але він знову в строю.
В цілому за ці 5 місяців наша команда закупила допомоги на суму, співставну з однією з країн НАТО! Адже тільки в ці дні ЗСУ будуть передані 350 новеньких дронів, пікапи і інша техніка. В процесі - закупівля і передача 200 вантажівок, бронетранспортери. Також Порошенко уклав контракт на броньовані гусеничні машини.
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
та броньовані позашляховики
Порошенко з волонтерами купив у Європі дрони, вантажівки та бронемашини для ЗСУ
Порошенко з волонтерами купив у Європі дрони, вантажівки та бронемашини для ЗСУ