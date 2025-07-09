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Новини Допомога ЗСУ від Порошенка
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Мобільну акумуляторну станцію, майстерню та шиномонтажний комплекс отримають підрозділи ЗСУ

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко підготував партію техніки для підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Перша позиція - це мобільна акумуляторна станція, здатна одночасно заряджати більше десятка різних акумуляторів, зокрема й танкові.

Порошенко підготував нову партію техніки для воїнів ЗСУ
Порошенко підготував нову партію техніки для воїнів ЗСУ

"Це велика зарядна станція, яка працює 24 години на добу абсолютно автономно. Вона може живити від 12 до 24 автомобільних акумуляторів різної потужності - байдуже, чи це буде пікап, танк або САУ", - зазначив парламентар.

Також читайте: Чотирнадцять бригад на фронті отримають дрони і техніку вартістю 40 млн грн. ФОТО

Порошенко підготував нову партію техніки для воїнів ЗСУ

Ще одна контейнерна ремонтна майстерня здатна виконати весь обсяг ремонтних робіт для автомобільного парку бригади чи батальйону.

Порошенко підготував нову партію техніки для воїнів ЗСУ

Також захисникам підготували контейнерний шиномонтажний комплекс, який виконує повний цикл перебортовки коліс будь-якої техніки ЗСУ, зокрема для бронемашин Hamvee, MaxxPro та ROSHEL. Має модуль RunFlat, встановлений на базі мобільного контейнера.

Читайте: 5 комплексів "Ай-Петрі" передали Сухопутним військам та дивізіону ВМС

Порошенко підготував нову партію техніки для воїнів ЗСУ

Автор: 

допомога (8544) Порошенко Петро (15208)


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Топ коментарі
+14
От навіть текст читати не треба, щоб знати - барига передав) дяка, Петро Олексійовичу!
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09.07.2025 13:52 Відповісти
+7
Ну що ж, готуйся Петре Олексійовичу, тепер зєшобла накладе наступні санкції та знову заблокує виїзд за кордон для зустрічі з міжнародниими партнерами України, а то ще не дай бог домовишся з кимось про поставки озброєнь для ЗСУ. Превентивно.
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09.07.2025 13:59 Відповісти
+5
А де хоча б тисяча дронів від найпотужнішого?
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09.07.2025 13:51 Відповісти
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А де хоча б тисяча дронів від найпотужнішого?
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09.07.2025 13:51 Відповісти
От навіть текст читати не треба, щоб знати - барига передав) дяка, Петро Олексійовичу!
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09.07.2025 13:52 Відповісти
Ну що ж, готуйся Петре Олексійовичу, тепер зєшобла накладе наступні санкції та знову заблокує виїзд за кордон для зустрічі з міжнародниими партнерами України, а то ще не дай бог домовишся з кимось про поставки озброєнь для ЗСУ. Превентивно.
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09.07.2025 13:59 Відповісти
Браво! Віталік осилив текст, а тепер віталіку осиль сенс написаного мною, якщо не осилиш, то гугл тобі в допомогу, якщо Будда не забороняє.
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09.07.2025 14:15 Відповісти
Читати вмієте?? Чи текст статті неспроможні перетравити?
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09.07.2025 14:24 Відповісти
Не прикидайся дурником, я тобі і про британські "Спартана", і про "Шілди", і про вантажівки МАН скинув, і про баггі, і про бронеавтомобілі "Лендровер", а ти все не бачиш.
На 7 млрд. долларів, а ти бідолага не побачив. Ахахах!
Тоді тобі до окуліста, которий твого кумира зє тестував на наркоту
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09.07.2025 14:37 Відповісти
Капс прибери, троляка зеленодебільна. Навчись читати..полудурок
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09.07.2025 14:38 Відповісти
Ну от, пане Віталію, капс прибрали. Лікуєтесь))) Ще залишилось вивчити, як звертатись до незнайомої людини - ціни не буде. Лікуйтесь))
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09.07.2025 14:48 Відповісти
Порошенко домовився та придбав екскаватори для будівництва фортифікацій на Сумщині. Квітень, 2024. Україна.
Для фортифікацій, бо на твого кумира з 95-го кварталу ніяких надій, що той збудує хоч якісь фортифікації.
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09.07.2025 14:52 Відповісти
Ахах! Як вас зєфанатів коробить тільки від згадки про Порошенка, которий вже на 7 000 000 000 долларів США поставив озброєння для ЗСУ

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09.07.2025 14:30 Відповісти
Їб@нько якесь...
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09.07.2025 14:49 Відповісти
Тільки в квітні 2024 року «Фонд Порошенка» та «Справа громад» спільно передали військовим 2000 FPV-дронів, а також інженерну та спецтехніку.

Новина https://www.facebook.com/watch/?v=2116819071987833&rdid=gT67dAw938EK7zCr оприлюднена на сторінці Петра Порошенка.

Разом із громадською організацією «Справа громад» народний депутат Петро Порошенко передав українським військовим дрони та техніку вартістю 48 мільйонів гривень.
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09.07.2025 14:32 Відповісти
Віталіку!
Це нові бронеавто "Shield". В одному з них під назвою "Халк" і мій чималий вклад. В ньому даже є металева табличка з моїм ім'ям. Нещодавно "Халку" дуже дісталося, але він знову в строю.
В цілому за ці 5 місяців наша команда закупила допомоги на суму, співставну з однією з країн НАТО! Адже тільки в ці дні ЗСУ будуть передані 350 новеньких дронів, пікапи і інша техніка. В процесі - закупівля і передача 200 вантажівок, бронетранспортери. Також Порошенко уклав контракт на броньовані гусеничні машини.

Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan

та броньовані позашляховики

Порошенко з волонтерами купив у Європі дрони, вантажівки та бронемашини для ЗСУ
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09.07.2025 14:27 Відповісти
зелене, йди тихенько до лісочку.
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09.07.2025 14:40 Відповісти
Марина, це подоляцька ботяра. Давайте не будемо допомагати йому заробляти на нас іудині рублі для цого пдрса віталіка. Я його в ігнор, бо це не людина.
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09.07.2025 14:45 Відповісти
НЕ бреши! Це все ініціатива Порошенка і його команди.
Порошенко з волонтерами купив у Європі дрони, вантажівки та бронемашини для ЗСУ
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09.07.2025 14:44 Відповісти
Не бреши і не маніпулюй!
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09.07.2025 14:55 Відповісти
Не бреши і не маніпулюй!
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09.07.2025 14:57 Відповісти
Аж 10! ракет до "петріот" - з@їбись який результат "МІЖНАРОДНИМ ПЕРЕМОВИН". Чи тобі головне процес, а не результат? Окрім того, що Порошенко зараз аж ніяк не може вести якісь масштабні перемовини - треба було свинарчуків не плодити.
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09.07.2025 14:46 Відповісти
Порошенко домовився та купив у Британії партію бронемашин Spartan
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09.07.2025 14:47 Відповісти
Порошенко домовився та придбав броньовані авто для ЗСУ
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09.07.2025 14:49 Відповісти
Рахунки заблокують знову, почнуть тягати по прокуратурам..
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09.07.2025 14:22 Відповісти
Дякуємо Вам ❤️ Петро Порошенко !!! ...
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09.07.2025 14:48 Відповісти
 
 