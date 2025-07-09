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Новости Помощь ВСУ от Порошенко
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Мобильную аккумуляторную станцию, мастерскую и шиномонтажный комплекс получат подразделения ВСУ

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко подготовил партию техники для подразделений ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Первая позиция - это мобильная аккумуляторная станция, способная одновременно заряжать более десятка различных аккумуляторов, в том числе и танковые.

Порошенко подготовил новую партию техники для воинов ВСУ
Порошенко подготовил новую партию техники для воинов ВСУ

"Это большая зарядная станция, которая работает 24 часа в сутки абсолютно автономно. Она может питать от 12 до 24 автомобильных аккумуляторов различной мощности - неважно, будет ли это пикап, танк или САУ", - отметил парламентарий.

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Порошенко подготовил новую партию техники для воинов ВСУ

Еще одна контейнерная ремонтная мастерская способна выполнить весь объем ремонтных работ для автомобильного парка бригады или батальона.

Порошенко подготовил новую партию техники для воинов ВСУ

Также защитникам подготовили контейнерный шиномонтажный комплекс, который выполняет полный цикл перебортовки колес любой техники ВСУ, в частности для бронемашин Hamvee, MaxxPro и ROSHEL. Имеет модуль RunFlat, установленный на базе мобильного контейнера.

Читайте: 5 комплексов "Ай-Петри" передали Сухопутным войскам и дивизиону ВМС

Порошенко подготовил новую партию техники для воинов ВСУ

Автор: 

помощь (7958) Порошенко Петр (19632)


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Топ комментарии
+14
От навіть текст читати не треба, щоб знати - барига передав) дяка, Петро Олексійовичу!
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09.07.2025 13:52 Ответить
+7
Ну що ж, готуйся Петре Олексійовичу, тепер зєшобла накладе наступні санкції та знову заблокує виїзд за кордон для зустрічі з міжнародниими партнерами України, а то ще не дай бог домовишся з кимось про поставки озброєнь для ЗСУ. Превентивно.
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09.07.2025 13:59 Ответить
+5
А де хоча б тисяча дронів від найпотужнішого?
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09.07.2025 13:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А де хоча б тисяча дронів від найпотужнішого?
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09.07.2025 13:51 Ответить
От навіть текст читати не треба, щоб знати - барига передав) дяка, Петро Олексійовичу!
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09.07.2025 13:52 Ответить
Ну що ж, готуйся Петре Олексійовичу, тепер зєшобла накладе наступні санкції та знову заблокує виїзд за кордон для зустрічі з міжнародниими партнерами України, а то ще не дай бог домовишся з кимось про поставки озброєнь для ЗСУ. Превентивно.
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09.07.2025 13:59 Ответить
Браво! Віталік осилив текст, а тепер віталіку осиль сенс написаного мною, якщо не осилиш, то гугл тобі в допомогу, якщо Будда не забороняє.
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09.07.2025 14:15 Ответить
Читати вмієте?? Чи текст статті неспроможні перетравити?
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09.07.2025 14:24 Ответить
Не прикидайся дурником, я тобі і про британські "Спартана", і про "Шілди", і про вантажівки МАН скинув, і про баггі, і про бронеавтомобілі "Лендровер", а ти все не бачиш.
На 7 млрд. долларів, а ти бідолага не побачив. Ахахах!
Тоді тобі до окуліста, которий твого кумира зє тестував на наркоту
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09.07.2025 14:37 Ответить
Капс прибери, троляка зеленодебільна. Навчись читати..полудурок
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09.07.2025 14:38 Ответить
Ну от, пане Віталію, капс прибрали. Лікуєтесь))) Ще залишилось вивчити, як звертатись до незнайомої людини - ціни не буде. Лікуйтесь))
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09.07.2025 14:48 Ответить
Порошенко домовився та придбав екскаватори для будівництва фортифікацій на Сумщині. Квітень, 2024. Україна.
Для фортифікацій, бо на твого кумира з 95-го кварталу ніяких надій, що той збудує хоч якісь фортифікації.
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09.07.2025 14:52 Ответить
Ахах! Як вас зєфанатів коробить тільки від згадки про Порошенка, которий вже на 7 000 000 000 долларів США поставив озброєння для ЗСУ

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09.07.2025 14:30 Ответить
Їб@нько якесь...
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09.07.2025 14:49 Ответить
Тільки в квітні 2024 року «Фонд Порошенка» та «Справа громад» спільно передали військовим 2000 FPV-дронів, а також інженерну та спецтехніку.

Новина https://www.facebook.com/watch/?v=2116819071987833&rdid=gT67dAw938EK7zCr оприлюднена на сторінці Петра Порошенка.

Разом із громадською організацією «Справа громад» народний депутат Петро Порошенко передав українським військовим дрони та техніку вартістю 48 мільйонів гривень.
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09.07.2025 14:32 Ответить
Віталіку!
Це нові бронеавто "Shield". В одному з них під назвою "Халк" і мій чималий вклад. В ньому даже є металева табличка з моїм ім'ям. Нещодавно "Халку" дуже дісталося, але він знову в строю.
В цілому за ці 5 місяців наша команда закупила допомоги на суму, співставну з однією з країн НАТО! Адже тільки в ці дні ЗСУ будуть передані 350 новеньких дронів, пікапи і інша техніка. В процесі - закупівля і передача 200 вантажівок, бронетранспортери. Також Порошенко уклав контракт на броньовані гусеничні машини.

Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan

та броньовані позашляховики

Порошенко з волонтерами купив у Європі дрони, вантажівки та бронемашини для ЗСУ
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09.07.2025 14:27 Ответить
зелене, йди тихенько до лісочку.
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09.07.2025 14:40 Ответить
Марина, це подоляцька ботяра. Давайте не будемо допомагати йому заробляти на нас іудині рублі для цого пдрса віталіка. Я його в ігнор, бо це не людина.
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09.07.2025 14:45 Ответить
НЕ бреши! Це все ініціатива Порошенка і його команди.
Порошенко з волонтерами купив у Європі дрони, вантажівки та бронемашини для ЗСУ
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09.07.2025 14:44 Ответить
Не бреши і не маніпулюй!
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09.07.2025 14:55 Ответить
Не бреши і не маніпулюй!
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09.07.2025 14:57 Ответить
Аж 10! ракет до "петріот" - з@їбись який результат "МІЖНАРОДНИМ ПЕРЕМОВИН". Чи тобі головне процес, а не результат? Окрім того, що Порошенко зараз аж ніяк не може вести якісь масштабні перемовини - треба було свинарчуків не плодити.
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09.07.2025 14:46 Ответить
Порошенко домовився та купив у Британії партію бронемашин Spartan
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09.07.2025 14:47 Ответить
Порошенко домовився та придбав броньовані авто для ЗСУ
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09.07.2025 14:49 Ответить
Рахунки заблокують знову, почнуть тягати по прокуратурам..
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09.07.2025 14:22 Ответить
Дякуємо Вам ❤️ Петро Порошенко !!! ...
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09.07.2025 14:48 Ответить
 
 