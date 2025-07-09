Мобильную аккумуляторную станцию, мастерскую и шиномонтажный комплекс получат подразделения ВСУ
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко подготовил партию техники для подразделений ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Первая позиция - это мобильная аккумуляторная станция, способная одновременно заряжать более десятка различных аккумуляторов, в том числе и танковые.
"Это большая зарядная станция, которая работает 24 часа в сутки абсолютно автономно. Она может питать от 12 до 24 автомобильных аккумуляторов различной мощности - неважно, будет ли это пикап, танк или САУ", - отметил парламентарий.
Еще одна контейнерная ремонтная мастерская способна выполнить весь объем ремонтных работ для автомобильного парка бригады или батальона.
Также защитникам подготовили контейнерный шиномонтажный комплекс, который выполняет полный цикл перебортовки колес любой техники ВСУ, в частности для бронемашин Hamvee, MaxxPro и ROSHEL. Имеет модуль RunFlat, установленный на базе мобильного контейнера.
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На 7 млрд. долларів, а ти бідолага не побачив. Ахахах!
Тоді тобі до окуліста, которий твого кумира зє тестував на наркоту
Для фортифікацій, бо на твого кумира з 95-го кварталу ніяких надій, що той збудує хоч якісь фортифікації.
Новина https://www.facebook.com/watch/?v=2116819071987833&rdid=gT67dAw938EK7zCr оприлюднена на сторінці Петра Порошенка.
Разом із громадською організацією «Справа громад» народний депутат Петро Порошенко передав українським військовим дрони та техніку вартістю 48 мільйонів гривень.
Це нові бронеавто "Shield". В одному з них під назвою "Халк" і мій чималий вклад. В ньому даже є металева табличка з моїм ім'ям. Нещодавно "Халку" дуже дісталося, але він знову в строю.
В цілому за ці 5 місяців наша команда закупила допомоги на суму, співставну з однією з країн НАТО! Адже тільки в ці дні ЗСУ будуть передані 350 новеньких дронів, пікапи і інша техніка. В процесі - закупівля і передача 200 вантажівок, бронетранспортери. Також Порошенко уклав контракт на броньовані гусеничні машини.
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та броньовані позашляховики
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