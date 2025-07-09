Мобильную аккумуляторную станцию, мастерскую и шиномонтажный комплекс получат подразделения ВСУ

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко подготовил партию техники для подразделений ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Первая позиция - это мобильная аккумуляторная станция, способная одновременно заряжать более десятка различных аккумуляторов, в том числе и танковые.





"Это большая зарядная станция, которая работает 24 часа в сутки абсолютно автономно. Она может питать от 12 до 24 автомобильных аккумуляторов различной мощности - неважно, будет ли это пикап, танк или САУ", - отметил парламентарий.

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Еще одна контейнерная ремонтная мастерская способна выполнить весь объем ремонтных работ для автомобильного парка бригады или батальона.

Также защитникам подготовили контейнерный шиномонтажный комплекс, который выполняет полный цикл перебортовки колес любой техники ВСУ, в частности для бронемашин Hamvee, MaxxPro и ROSHEL. Имеет модуль RunFlat, установленный на базе мобильного контейнера.

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