Польша призвала своих граждан не ездить в Россию

МИД Польши заявил о рекомендации для своих граждан не ездить в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил МИД Польши в соцсети Х.

"Министерство иностранных дел не рекомендует путешествовать в Россию в связи с войной в Украине и признанием Польши Россией государством, которое не является дружественным", - говорится в сообщении.

"Учитывая сокращение численности консульского персонала Республики Польша в России, возможность оказания помощи гражданам ограничена", - добавили в МИД Польши.

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