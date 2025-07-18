РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10881 посетитель онлайн
Новости
582 2

Польша призвала своих граждан не ездить в Россию

Польша выделила средства для разминирования загрязненных территорий Украины

МИД Польши заявил о рекомендации для своих граждан не ездить в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил МИД Польши в соцсети Х.

"Министерство иностранных дел не рекомендует путешествовать в Россию в связи с войной в Украине и признанием Польши Россией государством, которое не является дружественным", - говорится в сообщении.

"Учитывая сокращение численности консульского персонала Республики Польша в России, возможность оказания помощи гражданам ограничена", - добавили в МИД Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша закрывает консульство РФ в Кракове из-за причастности российских спецслужб к поджогу ТЦ в Варшаве

Автор: 

консульство (471) Польша (8573)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой не ходи Грицю та й на вечорниці...
показать весь комментарий
18.07.2025 11:17 Ответить
Надо бути повним дибілом, що би їздити на ту нацистську россію.
показать весь комментарий
18.07.2025 11:38 Ответить
 
 