Польша призвала своих граждан не ездить в Россию
МИД Польши заявил о рекомендации для своих граждан не ездить в Россию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил МИД Польши в соцсети Х.
"Министерство иностранных дел не рекомендует путешествовать в Россию в связи с войной в Украине и признанием Польши Россией государством, которое не является дружественным", - говорится в сообщении.
"Учитывая сокращение численности консульского персонала Республики Польша в России, возможность оказания помощи гражданам ограничена", - добавили в МИД Польши.
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Віктор Кравчук
показать весь комментарий18.07.2025 11:17 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Jolli Rabbit
показать весь комментарий18.07.2025 11:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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