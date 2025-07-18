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Польща закликала своїх громадян не їздити в Росію

Польща виділила кошти для розмінування забруднених територій України

МЗС Польщі заявило про рекомендацію для своїх громадян не їздити до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило МЗС Польщі у соцмережі Х.

"Міністерство закордонних справ не рекомендує подорожувати до Росії у зв'язку з війною в Україні та визнанням Польщі Росією державою, що не є дружньою", – йдеться у повідомленні.

"З огляду на скорочення чисельності консульського персоналу Республіки Польща в Росії, можливість надання допомоги громадянам є обмеженою", – додали в МЗС Польщі.

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Автор: 

консульство (311) Польща (8700)


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Ой не ходи Грицю та й на вечорниці...
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18.07.2025 11:17 Відповісти
Надо бути повним дибілом, що би їздити на ту нацистську россію.
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18.07.2025 11:38 Відповісти
 
 