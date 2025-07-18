Водитель Uklon отказался помочь пассажиру с инвалидностью в Днепре
Водитель сервиса такси Uklon в Днепре отказался помочь пассажиру с инвалидностью - Богдану Бабченко.
Об этом он рассказал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Бабченко отметил, что все время пользуется сервисом такси Uklon, поэтому его инвалидность и передвижение в кресле колесном не были препятствиями.
"Но сегодня все изменилось. При вызове авто, в комментариях указываю, что нужна помощь с креслом колесным. Приезжает водитель я сажусь, его попытки разобранное кресло колесное активного типа положить в багажник бесполезны. Я рекомендую положить в салон, так как это кресло для этого предназначено, он отказывается. У нас проходит словесный спор, так как для других водителей это не было проблемой. В конце концов, я говорю, чтобы он отказывал заказ. Свои фото на камеру отказался делать. Сообщил на "горячую" линию. Жду.
Очень обидно, учитывая то, какое сейчас количество передвигается на креслах колесных. И он совсем не умеет общаться, ни с каким человеком", - рассказал он.
По данным "Днепр оперативный", которые обратились в Uklon, в компании отреагировали и пообещали разобраться.
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Я гадаю конфлікт в суто технічній площині - водії часто відмовляються ставити габаритні брудні речі на заднє сидіння (для цього є багажник). Новина ні про що. Можна робити новини про сварки на касі в магазині. Так наші люди скрізь прилітають війну і воєнкомат
вина водилы прямая, в заказе сразу было оговорено, что инвалид и кресло, приехал на вызов - вези
в статье четко об этом написано. а вы предполагаете, что инвалид специально умолчал, что он в коляске, чтобы поконфликтовать с водилой?
Завтра продавчиня образить дідуся в Луцьку - всіх продавців на фронт? Так переможемо
Людина , яка не здатна обслуговувати людей ( це його обовʼязок)
його місце саме там !!