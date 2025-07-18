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Новости Скандал с таксистом Uklon
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Водитель Uklon отказался помочь пассажиру с инвалидностью в Днепре

Водитель сервиса такси Uklon в Днепре отказался помочь пассажиру с инвалидностью - Богдану Бабченко.

Об этом он рассказал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Бабченко отметил, что все время пользуется сервисом такси Uklon, поэтому его инвалидность и передвижение в кресле колесном не были препятствиями.

"Но сегодня все изменилось. При вызове авто, в комментариях указываю, что нужна помощь с креслом колесным. Приезжает водитель я сажусь, его попытки разобранное кресло колесное активного типа положить в багажник бесполезны. Я рекомендую положить в салон, так как это кресло для этого предназначено, он отказывается. У нас проходит словесный спор, так как для других водителей это не было проблемой. В конце концов, я говорю, чтобы он отказывал заказ. Свои фото на камеру отказался делать. Сообщил на "горячую" линию. Жду.

Очень обидно, учитывая то, какое сейчас количество передвигается на креслах колесных. И он совсем не умеет общаться, ни с каким человеком", - рассказал он.

По данным "Днепр оперативный", которые обратились в Uklon, в компании отреагировали и пообещали разобраться.

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Водитель Uklon в Днепре отказался помочь пассажиру с инвалидностью
Водитель Uklon в Днепре отказался помочь пассажиру с инвалидностью

Автор: 

конфликт (840) такси (212) инклюзия (41) Uklon (4)


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Топ комментарии
+6
Уявляю які гарячі коменти цей водій строчить в темах про ТЦК і як палко він вимагає припинити мобілізацію.
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18.07.2025 11:05 Ответить
+3
... а ще він місцевий наркобарон, а ще він брата вбив і з'їв, а ще він, мабуть, в розшуку і їсть немовля опівночі...

Я гадаю конфлікт в суто технічній площині - водії часто відмовляються ставити габаритні брудні речі на заднє сидіння (для цього є багажник). Новина ні про що. Можна робити новини про сварки на касі в магазині. Так наші люди скрізь прилітають війну і воєнкомат
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18.07.2025 11:14 Ответить
+3
"водії часто відмовляються ставити габаритні брудні речі на заднє сидіння (для цього є багажник)"

вина водилы прямая, в заказе сразу было оговорено, что инвалид и кресло, приехал на вызов - вези
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18.07.2025 11:21 Ответить
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а чому так? йому не подобаються ветерани-інваліди? йому не подобається те, що він зміг відкосити від армії, а хтось не зміг або не схотів...
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18.07.2025 11:02 Ответить
А якщо інвалід не ветеран, то можна?
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18.07.2025 11:08 Ответить
... а ще він місцевий наркобарон, а ще він брата вбив і з'їв, а ще він, мабуть, в розшуку і їсть немовля опівночі...

Я гадаю конфлікт в суто технічній площині - водії часто відмовляються ставити габаритні брудні речі на заднє сидіння (для цього є багажник). Новина ні про що. Можна робити новини про сварки на касі в магазині. Так наші люди скрізь прилітають війну і воєнкомат
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18.07.2025 11:14 Ответить
"водії часто відмовляються ставити габаритні брудні речі на заднє сидіння (для цього є багажник)"

вина водилы прямая, в заказе сразу было оговорено, что инвалид и кресло, приехал на вызов - вези
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18.07.2025 11:21 Ответить
"Написати можна багато чого"

в статье четко об этом написано. а вы предполагаете, что инвалид специально умолчал, что он в коляске, чтобы поконфликтовать с водилой?
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18.07.2025 11:41 Ответить
... краще нехай водить вантажівки.
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18.07.2025 12:02 Ответить
таксист - дегенерат, це часто буває. З чого ви нагалюцинували відкоси від армії і ветеранів?
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18.07.2025 11:23 Ответить
Багажник малий. Тому так. Купіть йому машину з більшим багажникои
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18.07.2025 11:33 Ответить
Да, таксисты в Украине это конечно история ещё та, ездят курвы, молодые, здоровые амбалы и ещё права качают, на фронт там надо гнать половину, как минимум.
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18.07.2025 11:04 Ответить
Заісно: таксисти нам в штанці накакали. Всіх таксистів на фронт. Посадимо за кермо підсліпкуватих дідів 60+, які точно володіють мовою і вміють спілкуватися з клієнтами

Завтра продавчиня образить дідуся в Луцьку - всіх продавців на фронт? Так переможемо
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18.07.2025 11:26 Ответить
Та ладно, ты не переживай так сильно, у нас огромное количество женщин которые вполне себе способны работать в такси а тебе на фронт...
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18.07.2025 11:29 Ответить
Тільки не роблять чомусь.
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18.07.2025 11:34 Ответить
Хіба що примусово... От тільки бажаючих багато немає. Або ви силуміць жінок будете за кермо спджати. Да, такий треш люди молотять...
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18.07.2025 11:36 Ответить
Та ты не свисти есть отголоски совкового прошлого, но это легко исправляется, не даром говорится, свято место пусто не бывает...
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18.07.2025 11:43 Ответить
Так ви праві: ви і є "відгук совітського минулого". Мабуть мрієте про часи, коли студентів примусово відправляли відробляти "безкоштовну" освіту. Тема про побутовий конфлікт, а діди тут вплітають війну та воєнкомат. Це вже діагноз...
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18.07.2025 11:53 Ответить
Смотрю тема про военкомат тебя зацепила сильно не бзди, семи смертям не бывать, одной не миновать..
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18.07.2025 11:58 Ответить
Уявляю які гарячі коменти цей водій строчить в темах про ТЦК і як палко він вимагає припинити мобілізацію.
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18.07.2025 11:05 Ответить
Якщо водій згодився на виклик знаючи всі потреби то відмовивши мав би самотужки викликати інше таксі яке мало фізичну змогу до перевезення цього пасажира.
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18.07.2025 11:29 Ответить
Водія потрібно відправити на смітник без зайвих розмов !
Людина , яка не здатна обслуговувати людей ( це його обовʼязок)
його місце саме там !!
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18.07.2025 11:30 Ответить
Скажу дуже коротко, ПАСКУДА!
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18.07.2025 11:44 Ответить
водій по людські не прав, але законів і правил перевезення не порушував, навіть більше мені здається перевезення крісла колісного підвищує небезпеку, бо при аварійному тормозі полетить йому у голову всі не закріплені речі
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18.07.2025 12:07 Ответить
Водитель 200 процентов прав,заголовок брехливый.
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18.07.2025 12:08 Ответить
 
 