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Новости Фото Водитель Bolt ударил певицу
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Ударил певицу Тоню Матвиенко в Киеве: таксисту сервиса Bolt сообщено о подозрении. ФОТО

Правоохранители сообщили о подозрении 63-летнему водителю столичного такси сервиса Bolt, который 30 июня ударил певицу, заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко.

Об этом сообщила полиция Киева и городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Происшествие случилось 30 июня на столичном Печерске. Тогда в полицию обратилась певица и сообщила о том, что водитель такси, услугами которого она пользовалась, во время конфликта нанес ей несколько ударов.

Правоохранители выяснили, что во время поездки между ней и водителем произошел словесный конфликт - мужчина отказался на просьбу пассажирки закрыть окно. После этого женщина попросила остановить автомобиль, поскольку продолжать поездку она больше не хотела. Когда пассажирка вышла из машины, водитель выбежал за ней и дважды ударил по лицу и в плечо.

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Личность нападавшего оперативно установили. 63-летний киевлянин работает в службе такси последние 5 лет, по его словам, закрыть окно он не хотел, потому что ему было жарко.

Дальнейшие свои действия мужчина объясняет тем, что пассажирка хлопнула дверью и могла повредить арендованную машину. Сейчас, по его словам, о своем поступке он жалеет.

Мужчину подозревают в умышленном легком телесном повреждении (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины), за что он может получить исправительные работы на срок до одного года.

Что предшествовало?

Ранее певица Тоня Матвиенко сообщила, что во время поездки 30 июня водитель сервиса Bolt вел себя пренебрежительно: на просьбу закрыть окно из-за сильного сквозняка он отреагировал "с очевидной грубостью".

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Тоня Матвиенко - таксист получил подозрение за избиение певицы
Тоня Матвиенко - таксист получил подозрение за избиение певицы

Автор: 

избиение (9832) Киев (25802) такси (211) певица (62) подозрение (517)


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Топ комментарии
+15
Бидлоту треба ставити на місце
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03.07.2025 15:20 Ответить
+11
А ти видно адвокат таксиста в трусіках?
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03.07.2025 15:27 Ответить
+9
Водій звичайного таксі у Токіо. Доживемо коли-небудь?
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03.07.2025 15:35 Ответить
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Таксист - хам? Якось не дивно...
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03.07.2025 15:20 Ответить
Бидлоту треба ставити на місце
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03.07.2025 15:20 Ответить
Думав таксист, б'ючи Тоню Матвієнко.
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03.07.2025 16:24 Ответить
сарказм?
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03.07.2025 15:27 Ответить
А ти видно адвокат таксиста в трусіках?
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03.07.2025 15:27 Ответить
бери вище - він сам таксист.
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03.07.2025 15:39 Ответить
Мабуть , ви - той самий таксист?
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03.07.2025 15:30 Ответить
Так тебе всего год корячится?
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03.07.2025 15:30 Ответить
Водій звичайного таксі у Токіо. Доживемо коли-небудь?
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03.07.2025 15:35 Ответить
Що за бидло у тому Болті. Це вже не перший випадок.
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03.07.2025 15:37 Ответить
Болт вони клали на клієнтів ...
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03.07.2025 15:42 Ответить
Якщо відмовився закрити вікно, то неправий таксист, але й навіть, якщо людина і грюкнула дверми, то -це не значить, що руки піднімати. Дуже часто бачу, як в маршрутці двері не закриваються і треба силою закривати, а є випадки, коли водії ********, хоча попереджайте, щоб не грюкали! Висновок, клієнтів потрібно поважати, але і не давати на голову вилазити!
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03.07.2025 15:40 Ответить
не давати на голову вилазити - це удар кулаком в глаз ?
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03.07.2025 15:45 Ответить
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03.07.2025 15:43 Ответить
Типовий московіт, якщо на жінку, підняв руку!!
ПОТУЖНО… і НЕЗЛАМНО…
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03.07.2025 15:45 Ответить
Якби не на жінку - то *****, правда? Це ж тупе зелене м'ясо, розхідник
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03.07.2025 16:13 Ответить
Щетельней треба, московіте, бо забув про ТЦК написати і бусифікацію мальчікаф у трусіках… СтарШой, тебе без грошей залишить!
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03.07.2025 17:06 Ответить
Якщо було спекотно , то включіть кондиціонер
А якщо нема кондиціонера, то власники Bolt мають оплатити штраф за неналежний транспорт .
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03.07.2025 15:50 Ответить
"то включіть кондиціонер "
бгггг, оце ви написали! Там же розход бензину підскакує на 150 грам на 100 км! Краще вже потіти і воняти на всю машину.
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03.07.2025 16:57 Ответить
цей містер Козел ще живий?
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03.07.2025 15:52 Ответить
Зараз прийде "розстрільна команда" форуму...
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03.07.2025 15:58 Ответить
Не впізнав звізду, якій купили почесне звання.
А будинок свого названого батька вона вже відсудила?
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03.07.2025 15:54 Ответить
Зразу підозра таксисту. Бо то Матвієнко. Це все правильно.
Думаю, а був би простий вуйко з полонини?
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03.07.2025 16:00 Ответить
вуйко на полонині овець пасе . в таксі катаються не всі
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03.07.2025 16:13 Ответить
Вуйко з полонини:
- Поехал бы дальше, потому что ему ехать, а не шашечки
- После дал бы таксисту в рыло
- И уж точно не стал бы писать никаких заявлений, потому что Вуйко понимает, если писать заявы на каждый бытовой лящ - полиция будет парализована.
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03.07.2025 16:55 Ответить
Не так має бути(Вдарив людину,а вже потім жінку,а вже потім співачку і т.д.(Або Україна йде європейськими цінностями,де за насильство кримінальна відповідальність,або Україна вдає ,що йде європейським шляхом,але живе за законами ванєк(
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03.07.2025 16:11 Ответить
Просто гівно, а не людина
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03.07.2025 16:12 Ответить
Не згадаю жодної пісні в її виконанні....
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03.07.2025 16:32 Ответить
Прийшлось лізти в гугль... вікіпєдія (чомусь тількі на англійській) каже шо в поцієнтки близько 20 пісень в репертуарі і виступає вона в ансамблі, в якому раніше виступала євойна маман. Ні про які "заслужені артистки" там не сказано, але не здивуюся, якшо так.
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03.07.2025 17:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KGn1u-6WNs8
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03.07.2025 17:41 Ответить
тому що ти не з України...навіть, випадково ти "могло" (val?) бачити її на будь - якому українському музичному етері чи радіо. ось і все.
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03.07.2025 17:47 Ответить
таксист - Гавнюк. Навіть обговорювати нема чого.
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03.07.2025 16:35 Ответить
Дивно шо ніхто не порекомендував звізді їздити по пролетарські - в маршрутці. Там з вікна не дує зовсім, якшо маршрутка повна і ти стоїш не біля нього
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03.07.2025 17:08 Ответить
 
 