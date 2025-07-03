Ударил певицу Тоню Матвиенко в Киеве: таксисту сервиса Bolt сообщено о подозрении. ФОТО

Правоохранители сообщили о подозрении 63-летнему водителю столичного такси сервиса Bolt, который 30 июня ударил певицу, заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко.

Об этом сообщила полиция Киева и городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Происшествие случилось 30 июня на столичном Печерске. Тогда в полицию обратилась певица и сообщила о том, что водитель такси, услугами которого она пользовалась, во время конфликта нанес ей несколько ударов.

Правоохранители выяснили, что во время поездки между ней и водителем произошел словесный конфликт - мужчина отказался на просьбу пассажирки закрыть окно. После этого женщина попросила остановить автомобиль, поскольку продолжать поездку она больше не хотела. Когда пассажирка вышла из машины, водитель выбежал за ней и дважды ударил по лицу и в плечо.

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Личность нападавшего оперативно установили. 63-летний киевлянин работает в службе такси последние 5 лет, по его словам, закрыть окно он не хотел, потому что ему было жарко.

Дальнейшие свои действия мужчина объясняет тем, что пассажирка хлопнула дверью и могла повредить арендованную машину. Сейчас, по его словам, о своем поступке он жалеет.

Мужчину подозревают в умышленном легком телесном повреждении (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины), за что он может получить исправительные работы на срок до одного года.

Что предшествовало?

Ранее певица Тоня Матвиенко сообщила, что во время поездки 30 июня водитель сервиса Bolt вел себя пренебрежительно: на просьбу закрыть окно из-за сильного сквозняка он отреагировал "с очевидной грубостью".

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