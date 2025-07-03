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Новини Фото Водій Bolt вдарив співачку Тоню Матвієнко
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Ударив співачку Тоню Матвієнко у Києві: таксисту сервісу Bolt повідомлено про підозру. ФОТО

Правоохоронці повідомили про підозру 63-річному водієві столичного таксі сервісу Bolt, який 30 червня вдарив співачку, заслужену артистку України Тоню Матвієнко.

Про це повідомила поліція Києва та міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Подія трапилася 30 червня на столичному Печерську. Тоді до поліції звернулася співачка та повідомила про те, що водій таксі, послугами якого вона користувалася, під час конфлікту завдав їй кілька ударів.

Правоохоронці з’ясували, що під час поїздки між нею та водієм відбувся словесний конфлікт – чоловік відмовився на прохання пасажирки зачинити вікно. Після цього жінка попросила зупинити автомобіль, оскільки продовжувати поїздку вона більше не хотіла. Коли пасажирка вийшла з машини, водій вибіг за нею та двічі вдарив по обличчю та в плече.

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Особу нападника оперативно встановили. 63-річний киянин працює в службі таксі останні 5 років, з його слів зачинити вікно він не хотів, бо йому було спекотно.

Подальші свої дії чоловік пояснює тим, що пасажирка грюкнула дверима та могла пошкодити орендовану машину. Зараз, з його слів, про свій вчинок він шкодує.

Чоловіка підозрюють в умисному легкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України), за що він може отримати виправні роботи на строк до одного року.

Що передувало?

Раніше співачка Тоня Матвієнко повідомила, що під час поїздки 30 червня водій сервісу Bolt поводився зневажливо: на прохання зачинити вікно через сильний протяг він відреагував "з очевидною грубістю".

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Тоня Матвієнко - таксист отримав підозру за побиття співачки
Тоня Матвієнко - таксист отримав підозру за побиття співачки

Автор: 

побиття (968) Київ (19802) таксі (361) співачка (35) підозра (805)


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Топ коментарі
+8
Бидлоту треба ставити на місце
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03.07.2025 15:20 Відповісти
+6
А ти видно адвокат таксиста в трусіках?
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03.07.2025 15:27 Відповісти
+5
Мораль така: щоб тебе захистила поліція, яка живе на твої податки, треба бути відомим та впізнаваним. Інакше -- можеш подавати пачками заяви про побиття, погрози життю, тощо -- нуль реакції. Перевірено особисто. І неодноразово.
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03.07.2025 15:36 Відповісти
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Таксист - хам? Якось не дивно...
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03.07.2025 15:20 Відповісти
Бидлоту треба ставити на місце
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03.07.2025 15:20 Відповісти
Історія тоні скажемо чесно відверта брехня
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03.07.2025 15:20 Відповісти
сарказм?
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03.07.2025 15:27 Відповісти
А ти видно адвокат таксиста в трусіках?
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03.07.2025 15:27 Відповісти
А ти суддя???
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03.07.2025 15:30 Відповісти
бери вище - він сам таксист.
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03.07.2025 15:39 Відповісти
Мабуть , ви - той самий таксист?
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03.07.2025 15:30 Відповісти
Так тебе всего год корячится?
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03.07.2025 15:30 Відповісти
САМА НАПРАСИЛАСЬ ВЫ НЕ ДУМАЕТЕ?
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03.07.2025 15:34 Відповісти
Поавильно супер пёзд на место окуели!
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03.07.2025 15:36 Відповісти
Та 100% включила царицю
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03.07.2025 15:38 Відповісти
цариця запоребриком каксапе
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03.07.2025 15:53 Відповісти
Звізду продуло, от вона й гепнула дверима.
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03.07.2025 15:39 Відповісти
Водій звичайного таксі у Токіо. Доживемо коли-небудь?
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03.07.2025 15:35 Відповісти
Мабуть таксист не впізнав прицєсю от принцєся розсердилась
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03.07.2025 15:36 Відповісти
Мораль така: щоб тебе захистила поліція, яка живе на твої податки, треба бути відомим та впізнаваним. Інакше -- можеш подавати пачками заяви про побиття, погрози життю, тощо -- нуль реакції. Перевірено особисто. І неодноразово.
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03.07.2025 15:36 Відповісти
100%только суперПёздыСосалки в приоритете!!!
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03.07.2025 15:38 Відповісти
Що за бидло у тому Болті. Це вже не перший випадок.
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03.07.2025 15:37 Відповісти
Болт вони клали на клієнтів ...
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03.07.2025 15:42 Відповісти
Якщо відмовився закрити вікно, то неправий таксист, але й навіть, якщо людина і грюкнула дверми, то -це не значить, що руки піднімати. Дуже часто бачу, як в маршрутці двері не закриваються і треба силою закривати, а є випадки, коли водії ********, хоча попереджайте, щоб не грюкали! Висновок, клієнтів потрібно поважати, але і не давати на голову вилазити!
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03.07.2025 15:40 Відповісти
не давати на голову вилазити - це удар кулаком в глаз ?
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03.07.2025 15:45 Відповісти
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03.07.2025 15:43 Відповісти
Таксист поклав на звізду Bolt 🤣🤣🤣
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03.07.2025 15:43 Відповісти
Жосче надо, так тебе, русскому, ни кто не поверит
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03.07.2025 15:50 Відповісти
Бачу тебе убогого добре відстапонили-тепер кругом кацапи ввижаються🤣🤣🤣
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03.07.2025 15:56 Відповісти
Типовий московіт, якщо на жінку, підняв руку!!
ПОТУЖНО… і НЕЗЛАМНО…
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03.07.2025 15:45 Відповісти
Якби не на жінку - то *****, правда? Це ж тупе зелене м'ясо, розхідник
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03.07.2025 16:13 Відповісти
Якщо було спекотно , то включіть кондиціонер
А якщо нема кондиціонера, то власники Bolt мають оплатити штраф за неналежний транспорт .
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03.07.2025 15:50 Відповісти
цей містер Козел ще живий?
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03.07.2025 15:52 Відповісти
Який ти кровожерливий став біля європейських унітазів.. Прямо Сракула якийсь
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03.07.2025 15:58 Відповісти
Зараз прийде "розстрільна команда" форуму...
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03.07.2025 15:58 Відповісти
Не впізнав звізду, якій купили почесне звання.
А будинок свого названого батька вона вже відсудила?
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03.07.2025 15:54 Відповісти
Зразу підозра таксисту. Бо то Матвієнко. Це все правильно.
Думаю, а був би простий вуйко з полонини?
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03.07.2025 16:00 Відповісти
вуйко на полонині овець пасе . в таксі катаються не всі
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03.07.2025 16:13 Відповісти
Не так має бути(Вдарив людину,а вже потім жінку,а вже потім співачку і т.д.(Або Україна йде європейськими цінностями,де за насильство кримінальна відповідальність,або Україна вдає ,що йде європейським шляхом,але живе за законами ванєк(
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03.07.2025 16:11 Відповісти
Просто гівно, а не людина
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03.07.2025 16:12 Відповісти
 
 