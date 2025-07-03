Ударив співачку Тоню Матвієнко у Києві: таксисту сервісу Bolt повідомлено про підозру. ФОТО
Правоохоронці повідомили про підозру 63-річному водієві столичного таксі сервісу Bolt, який 30 червня вдарив співачку, заслужену артистку України Тоню Матвієнко.
Про це повідомила поліція Києва та міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Подія трапилася 30 червня на столичному Печерську. Тоді до поліції звернулася співачка та повідомила про те, що водій таксі, послугами якого вона користувалася, під час конфлікту завдав їй кілька ударів.
Правоохоронці з’ясували, що під час поїздки між нею та водієм відбувся словесний конфлікт – чоловік відмовився на прохання пасажирки зачинити вікно. Після цього жінка попросила зупинити автомобіль, оскільки продовжувати поїздку вона більше не хотіла. Коли пасажирка вийшла з машини, водій вибіг за нею та двічі вдарив по обличчю та в плече.
Особу нападника оперативно встановили. 63-річний киянин працює в службі таксі останні 5 років, з його слів зачинити вікно він не хотів, бо йому було спекотно.
Подальші свої дії чоловік пояснює тим, що пасажирка грюкнула дверима та могла пошкодити орендовану машину. Зараз, з його слів, про свій вчинок він шкодує.
Чоловіка підозрюють в умисному легкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України), за що він може отримати виправні роботи на строк до одного року.
Що передувало?
Раніше співачка Тоня Матвієнко повідомила, що під час поїздки 30 червня водій сервісу Bolt поводився зневажливо: на прохання зачинити вікно через сильний протяг він відреагував "з очевидною грубістю".
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А якщо нема кондиціонера, то власники Bolt мають оплатити штраф за неналежний транспорт .
А будинок свого названого батька вона вже відсудила?
Думаю, а був би простий вуйко з полонини?