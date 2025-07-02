Чоловіку, який стріляв по автівці волонтерки Дворецької у Києві, повідомлено про підозру. ФОТО
У Києві повідомили про підозру чоловіку, який стріляв по автівці волонтерки Вікторії Дворецької у Подільскому районі 30 червня.
Про це повідомляють столична поліція та прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося раніше, до поліції звернулась жінка, яка повідомила, що їхала автомобілем Ford разом із малолітнім сином, коли невідомий чоловік на велосипеді здійснив постріл у напрямку її транспортного засобу та зник з місця події.
Поліцейські розшукали 46-річного стрілка та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі затриманому вручено повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що невідомий вистрілив в авто ветеранки та волонтерки Вікторії Дворецької у Києві.
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- МОЖЕ тому йому й зірвало дах..?, що не виправдовує його, але, принаймні, зрозуміти можна..
у кожного велосипедиста зі стАжем знайдеться купа історій подібного ставлення водіїв до "хрУстиків"..
взагалі-то, навіть дивно, що я, пОкишо, досі живий.. , мабуть тому, що багатодесятилітній досвід та янгол-охоронець, якому не важко супроводжувати двоколісного..
Його нібито облило із калюжі іншою білою автівкою!
І що, стріляти у машину із дитиною!
В дурку абодо окопів ідіота! Там настріляється!
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