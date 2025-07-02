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Новини Фото Стрілянина в Києві
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Чоловіку, який стріляв по автівці волонтерки Дворецької у Києві, повідомлено про підозру. ФОТО

У Києві повідомили про підозру чоловіку, який стріляв по автівці волонтерки Вікторії Дворецької у Подільскому районі 30 червня.

Про це повідомляють столична поліція та прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, до поліції звернулась жінка, яка повідомила, що їхала автомобілем Ford разом із малолітнім сином, коли невідомий чоловік на велосипеді здійснив постріл у напрямку її транспортного засобу та зник з місця події.

Поліцейські розшукали 46-річного стрілка та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі затриманому вручено повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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Чоловік стріляв в авто Вікторії Дворецької: отримав підозру
Чоловік стріляв в авто Вікторії Дворецької: отримав підозру
Чоловік стріляв в авто Вікторії Дворецької: отримав підозру
Чоловік стріляв в авто Вікторії Дворецької: отримав підозру

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що невідомий вистрілив в авто ветеранки та волонтерки Вікторії Дворецької у Києві.

Автор: 

Київ (19799) стрілянина (1801) хуліганство (237) волонтери (1345) підозра (803)


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Так якось.....їхав та стріляв..
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02.07.2025 18:51 Відповісти
якась бомжота на вигляд
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02.07.2025 18:53 Відповісти
Яка його версія? - з якого дива почав шмаляти?
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02.07.2025 18:54 Відповісти
Це флобер? Напишіть зрозуміло. Стріляти можна багато з чого, але не все класифікується як зброя.
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02.07.2025 18:57 Відповісти
Щось трапилось на дорозі. Велосипедист підрізав волонтерку або нахабно себе вів, показуючи середній палець чи дулю. Ось вона в нього і стрільнула.
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02.07.2025 19:11 Відповісти
Стрільця--на розміновування!
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02.07.2025 19:30 Відповісти
ветеранка та волонтерка на авто МОГЛА тупо неввічливо повестися (ДО відеофіксації) проти велосипедиста нА велосипеді, яких автомобілісти часто просто не помічають..
- МОЖЕ тому йому й зірвало дах..?, що не виправдовує його, але, принаймні, зрозуміти можна..
у кожного велосипедиста зі стАжем знайдеться купа історій подібного ставлення водіїв до "хрУстиків"..
взагалі-то, навіть дивно, що я, пОкишо, досі живий.. , мабуть тому, що багатодесятилітній досвід та янгол-охоронець, якому не важко супроводжувати двоколісного..
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02.07.2025 19:55 Відповісти
Як неввічливо? Що б тоді від нього залишилося?
Його нібито облило із калюжі іншою білою автівкою!
І що, стріляти у машину із дитиною!
В дурку або до окопів ідіота! Там настріляється!
Ось ще посилання.
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02.07.2025 20:39 Відповісти
Зараз швиденько зроблять агента кремля... Мавпа мабуть порушила правила дорожньго руху, може ледь не збила того мужика на велосипеді, то він недовго думаючі полякать хотів...
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02.07.2025 20:00 Відповісти
 
 