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Новини Фото Стрілянина в Києві
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Затримано чоловіка, який стріляв у авто волонтерки Дворецької у Києві. Готується підозра, - прокуратура. ФОТО

Чоловіка, який стріляв по машині волонтерки у Києві, затримали, прокурори вручать йому повідомлення про підозру у хуліганстві з використанням зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської міської прокуратури.

чоловік стріляє в авто волонтерки Дворецької

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом хуліганських дій, вчинених з використанням зброї.

"Встановлено, що киянин, рухаючись на велосипеді по дорозі у Подільському районі столиці, дістав пістолет та під час руху вистрілив ззаду в автомобіль марки Ford. Після цього він одразу поїхав з місця події.

В салоні машини перебувала жінка з сином, яка повідомила, що з цим чоловіком не конфліктувала і пояснити причини його дій не може", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінка відкрила стрілянину по багатоповерхівці у Дніпровському районі Києва: поліція розшукує порушницю. ВІДЕО+ФОТО

Чому нападник відкрив вогонь?

Працівники поліції оперативно встановили особу велосипедиста - це 46-річний киянин. Зʼясувалось, що інший білий автомобіль не пригальмував біля калюжі та облив чоловіка водою. Велосипедист вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти.

Чоловік за певний час наздогнав білий автомобіль, однак не той, який його облив, та здійснив постріл по машині.

Стрільця затримали, пістолет вилучили. Затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що невідомий вистрілив в авто ветеранки Дворецької у Києві.

Автор: 

Київ (19799) прокуратура (3711) стрілянина (1799) волонтери (1345)


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Топ коментарі
+11
Велогонщик-мститель, это шо-то новенькое...отправьте типа в дурку, там похоже кукуха улетела...
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02.07.2025 09:26 Відповісти
+9
Якісь дивні люди в українському тилу. Є бажання постріляти і відплатити кривднику, довжина фронту 1200 км. Шмаляти по авту з жінкою і дитиною із-за того, що тебе обрискали , ну це за гранню. Чи може так працює стрес
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02.07.2025 09:49 Відповісти
+7
Готовий штурмовик - мопеда тіки видати....
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02.07.2025 09:42 Відповісти
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Велогонщик-мститель, это шо-то новенькое...отправьте типа в дурку, там похоже кукуха улетела...
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02.07.2025 09:26 Відповісти
А у киевлян особенно обострённое чувство "справедливости", "правильности", любят поучить и т.д.
Правда и быстро "сливаются", когда разборка заходит чуть дальше, чем они планировали.
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02.07.2025 09:39 Відповісти
Не бреши про киян !
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02.07.2025 10:06 Відповісти
да с ****** много говна приехало, вот и разбавали население, раньше по другому было.
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02.07.2025 10:28 Відповісти
Уявляю, що було, якщоб йому на ногу наїхали? Певно влупив би з гранатомета! Всі якісь нервові...
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02.07.2025 09:27 Відповісти
скільки можна "затримувати"? коли почнуть ЛІКВІДОВУВАТИ?!
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02.07.2025 09:33 Відповісти
...наздогнав автомобіль, але не той, який його облив..., та яка різниця, вони всі однакові, по одному вистрілю, нехай інші бояться...
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02.07.2025 09:36 Відповісти
Цікаво, що б зробив Кармалюк, якщо егоїстичне чмо пролетить по калюжі і сполосне його брудною водою?
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02.07.2025 11:00 Відповісти
Мабуть, Кармалюк був би на фронті, там часто в багнюці з ніг до голови...
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02.07.2025 12:00 Відповісти
Готовий штурмовик - мопеда тіки видати....
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02.07.2025 09:42 Відповісти
Якісь дивні люди в українському тилу. Є бажання постріляти і відплатити кривднику, довжина фронту 1200 км. Шмаляти по авту з жінкою і дитиною із-за того, що тебе обрискали , ну це за гранню. Чи може так працює стрес
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02.07.2025 09:49 Відповісти
Нічого йому не буде. Добре, що хоч гранату не кинув.
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02.07.2025 09:53 Відповісти
Стріляв коли в салоні була жінка з дитиною!! *********** дії?? Це якась *****!!!
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02.07.2025 10:03 Відповісти
Ну шо, готовий "баєц" для вело-кавалерії...
Там настріляється, **** драна...
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02.07.2025 10:41 Відповісти
Була волонтеркою, а стала ветеранкою
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02.07.2025 10:43 Відповісти
Мінуточку...
"Велосипедист вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти.Чоловік за певний час наздогнав білий автомобіль, однак не той, який його облив"
Вчора ця волонтерка сама написала в соцмережах, що спочатку почула удар по машині, а згодом - постріл. Я розумію, що волонтерка, що заслужена, що нагороджена зброєю, але хтось з них бреше (волонтерка чи поліціянти). Мужик не правий, але ж поліціянти, так як знайшли його по камерах могли б з'ясувати хто саме облив велосипедиста. Бо саме він першоджерело конфлікту, провокатор.
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02.07.2025 11:34 Відповісти
хто б не облив, бо обливають автівки не спеціально, а через налічіє калюж і вибойн.

стріляти через це з пістолета, то нездрово

.
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02.07.2025 11:44 Відповісти
"Мужик не правий" - це так, може не дочитав, повторюсь.
Ніхто не забороняє водієві пригальмувати в ситуації коли ти бачиш велосипедиста/пішохода і калюжу. Або при можливості об'їхати калюжу. Я за свої 30+ років водіння щось жодного пішохода не облив. Хоч спеціально (тобто навмисно), хоч не спеціально.
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02.07.2025 12:03 Відповісти
Щось не зовсім вірно Ви переповідаєте, те що вона писала
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02.07.2025 12:09 Відповісти
Краще б готували шибеницю !
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02.07.2025 12:49 Відповісти
 
 