Затримано чоловіка, який стріляв у авто волонтерки Дворецької у Києві. Готується підозра, - прокуратура. ФОТО

Чоловіка, який стріляв по машині волонтерки у Києві, затримали, прокурори вручать йому повідомлення про підозру у хуліганстві з використанням зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом хуліганських дій, вчинених з використанням зброї.

"Встановлено, що киянин, рухаючись на велосипеді по дорозі у Подільському районі столиці, дістав пістолет та під час руху вистрілив ззаду в автомобіль марки Ford. Після цього він одразу поїхав з місця події.

В салоні машини перебувала жінка з сином, яка повідомила, що з цим чоловіком не конфліктувала і пояснити причини його дій не може", - йдеться у повідомленні.

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Чому нападник відкрив вогонь?

Працівники поліції оперативно встановили особу велосипедиста - це 46-річний киянин. Зʼясувалось, що інший білий автомобіль не пригальмував біля калюжі та облив чоловіка водою. Велосипедист вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти.

Чоловік за певний час наздогнав білий автомобіль, однак не той, який його облив, та здійснив постріл по машині.

Стрільця затримали, пістолет вилучили. Затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що невідомий вистрілив в авто ветеранки Дворецької у Києві.