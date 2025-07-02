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Новости Фото Стрельба в Киеве
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Мужчине, стрелявшему по автомобилю волонтера Дворецкой в Киеве, сообщено о подозрении. ФОТО

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, стрелявшему по машине волонтера Виктории Дворецкой в Подольском районе 30 июня.

Об этом сообщают столичная полиция и прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ехала на автомобиле Ford вместе с малолетним сыном, когда неизвестный мужчина на велосипеде произвел выстрел в направлении ее транспортного средства и скрылся с места происшествия.

Полицейские разыскали 46-летнего стрелка и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас задержанному вручено уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Мужчина стрелял в машину Виктории Дворецкой: получил подозрение
Мужчина стрелял в машину Виктории Дворецкой: получил подозрение
Мужчина стрелял в машину Виктории Дворецкой: получил подозрение
Мужчина стрелял в машину Виктории Дворецкой: получил подозрение

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что неизвестный выстрелил в авто ветерана и волонтера Виктории Дворецкой в Киеве.

Автор: 

Киев (25800) стрельба (3274) хулиганство (356) волонтеры (2647) подозрение (515)


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Топ комментарии
+3
Так якось.....їхав та стріляв..
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02.07.2025 18:51 Ответить
+3
Це флобер? Напишіть зрозуміло. Стріляти можна багато з чого, але не все класифікується як зброя.
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02.07.2025 18:57 Ответить
+2
ветеранка та волонтерка на авто МОГЛА тупо неввічливо повестися (ДО відеофіксації) проти велосипедиста нА велосипеді, яких автомобілісти часто просто не помічають..
- МОЖЕ тому йому й зірвало дах..?, що не виправдовує його, але, принаймні, зрозуміти можна..
у кожного велосипедиста зі стАжем знайдеться купа історій подібного ставлення водіїв до "хрУстиків"..
взагалі-то, навіть дивно, що я, пОкишо, досі живий.. , мабуть тому, що багатодесятилітній досвід та янгол-охоронець, якому не важко супроводжувати двоколісного..
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02.07.2025 19:55 Ответить
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Так якось.....їхав та стріляв..
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02.07.2025 18:51 Ответить
якась бомжота на вигляд
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02.07.2025 18:53 Ответить
Яка його версія? - з якого дива почав шмаляти?
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02.07.2025 18:54 Ответить
Це флобер? Напишіть зрозуміло. Стріляти можна багато з чого, але не все класифікується як зброя.
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02.07.2025 18:57 Ответить
Щось трапилось на дорозі. Велосипедист підрізав волонтерку або нахабно себе вів, показуючи середній палець чи дулю. Ось вона в нього і стрільнула.
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02.07.2025 19:11 Ответить
Стрільця--на розміновування!
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02.07.2025 19:30 Ответить
ветеранка та волонтерка на авто МОГЛА тупо неввічливо повестися (ДО відеофіксації) проти велосипедиста нА велосипеді, яких автомобілісти часто просто не помічають..
- МОЖЕ тому йому й зірвало дах..?, що не виправдовує його, але, принаймні, зрозуміти можна..
у кожного велосипедиста зі стАжем знайдеться купа історій подібного ставлення водіїв до "хрУстиків"..
взагалі-то, навіть дивно, що я, пОкишо, досі живий.. , мабуть тому, що багатодесятилітній досвід та янгол-охоронець, якому не важко супроводжувати двоколісного..
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02.07.2025 19:55 Ответить
Як неввічливо? Що б тоді від нього залишилося?
Його нібито облило із калюжі іншою білою автівкою!
І що, стріляти у машину із дитиною!
В дурку або до окопів ідіота! Там настріляється!
Ось ще посилання.
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02.07.2025 20:39 Ответить
ліворуціонер KassiOp (а може кирилицею - кацап?)))), ви вгадали усі бУкви але не вгадали слово
- написано-виділено ж спеціально для вас, таких емоційних та особливообдарованих: "..МОГЛА тупо неввічливо повестися.. МОЖЕ тому йому й зірвало дах..?, що не виправдовує його, але, принаймні, зрозуміти можна.."
- хіба що ви тут по-роботі, накидуєте лайна на вентилятор, чи "корисний волонтер"?..
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02.07.2025 20:57 Ответить
Зараз швиденько зроблять агента кремля... Мавпа мабуть порушила правила дорожньго руху, може ледь не збила того мужика на велосипеді, то він недовго думаючі полякать хотів...
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02.07.2025 20:00 Ответить
 
 