Мужчине, стрелявшему по автомобилю волонтера Дворецкой в Киеве, сообщено о подозрении. ФОТО

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, стрелявшему по машине волонтера Виктории Дворецкой в Подольском районе 30 июня.

Об этом сообщают столичная полиция и прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ехала на автомобиле Ford вместе с малолетним сыном, когда неизвестный мужчина на велосипеде произвел выстрел в направлении ее транспортного средства и скрылся с места происшествия.

Полицейские разыскали 46-летнего стрелка и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас задержанному вручено уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что неизвестный выстрелил в авто ветерана и волонтера Виктории Дворецкой в Киеве.