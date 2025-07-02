Мужчине, стрелявшему по автомобилю волонтера Дворецкой в Киеве, сообщено о подозрении. ФОТО
В Киеве сообщили о подозрении мужчине, стрелявшему по машине волонтера Виктории Дворецкой в Подольском районе 30 июня.
Об этом сообщают столичная полиция и прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщалось ранее, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ехала на автомобиле Ford вместе с малолетним сыном, когда неизвестный мужчина на велосипеде произвел выстрел в направлении ее транспортного средства и скрылся с места происшествия.
Полицейские разыскали 46-летнего стрелка и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас задержанному вручено уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что неизвестный выстрелил в авто ветерана и волонтера Виктории Дворецкой в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- МОЖЕ тому йому й зірвало дах..?, що не виправдовує його, але, принаймні, зрозуміти можна..
у кожного велосипедиста зі стАжем знайдеться купа історій подібного ставлення водіїв до "хрУстиків"..
взагалі-то, навіть дивно, що я, пОкишо, досі живий.. , мабуть тому, що багатодесятилітній досвід та янгол-охоронець, якому не важко супроводжувати двоколісного..
Його нібито облило із калюжі іншою білою автівкою!
І що, стріляти у машину із дитиною!
В дурку абодо окопів ідіота! Там настріляється!
Ось ще посилання.
- написано-виділено ж спеціально для вас, таких емоційних та особливообдарованих: "..МОГЛА тупо неввічливо повестися.. МОЖЕ тому йому й зірвало дах..?, що не виправдовує його, але, принаймні, зрозуміти можна.."
- хіба що ви тут по-роботі, накидуєте лайна на вентилятор, чи "корисний волонтер"?..