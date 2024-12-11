В Киевской области водитель Uklon высадила семью погибшего военного посреди трассы после просьбы разговаривать на украинском

В Киевской области водитель такси Uklon высадила из машины семью погибшего воина, которые ехали с кладбища. Это произошло после просьбы разговаривать на украинском языке и выключить русскоязычный навигатор.

Как передает Цензор.НЕТ, об инциденте рассказала Елена Петрив в Facebook.

Что известно об инциденте?

По словам Петрив, в такси ехали мама и сестра погибшего военного, которые вместе с 9-летним ребенком возвращались с кладбища.

Водитель говорила на русском языке, ее навигатор так же был настроен на русском.

Родные погибшего военного попросили ее разговаривать на украинском, на что водитель отреагировала агрессивно и высадила пассажиров посреди трассы возле Вышгорода.

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В компании Uklon уже отреагировали

В сервисе отметили, что связались с пассажирами, извинились и предоставили компенсацию.

Также водителю, которая выполняла заказ, был заблокирован доступ к пользованию онлайн-сервисом Uklon.

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Реакция языкового омбудсмена

Также ситуацию прокомментировал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Он отметил, что водитель нарушила статью 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому с 16 января 2021 года обслуживание потребителей должно происходить на государственном языке.

Кремень рассказал, что уже были похожие случаи. Тогда нарушители закона платили штраф. Это, по его словам, ждет и водителя такси.

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