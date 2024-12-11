РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11087 посетителей онлайн
Новости
14 488 216

В Киевской области водитель Uklon высадила семью погибшего военного посреди трассы после просьбы разговаривать на украинском

На Київщині водійка таксі висадила сім’ю загиблого військового через прохання говорити українською

В Киевской области водитель такси Uklon высадила из машины семью погибшего воина, которые ехали с кладбища. Это произошло после просьбы разговаривать на украинском языке и выключить русскоязычный навигатор.

Как передает Цензор.НЕТ, об инциденте рассказала Елена Петрив в Facebook.

Что известно об инциденте?

По словам Петрив, в такси ехали мама и сестра погибшего военного, которые вместе с 9-летним ребенком возвращались с кладбища.

Водитель говорила на русском языке, ее навигатор так же был настроен на русском.

Мовний скандал на Київщині: водійка таксі Uklon висадила сімʼю загиблого воїна

Родные погибшего военного попросили ее разговаривать на украинском, на что водитель отреагировала агрессивно и высадила пассажиров посреди трассы возле Вышгорода.

Читайте также: Нападение на волонтера в Киеве из-за украинского языка: обвиняемых освободили от наказания из-за их пенсионного возраста

Мовний скандал на Київщині: водійка таксі Uklon висадила сімʼю загиблого воїна

В компании Uklon уже отреагировали

В сервисе отметили, что связались с пассажирами, извинились и предоставили компенсацию.

Также водителю, которая выполняла заказ, был заблокирован доступ к пользованию онлайн-сервисом Uklon.

Мовний скандал на Київщині: водійка таксі Uklon висадила сімʼю загиблого воїна

Читайте также: Языковой конфликт в книжном магазине в центре столицы – полиция привлекла нарушителя за мелкое хулиганство

Реакция языкового омбудсмена

Также ситуацию прокомментировал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Он отметил, что водитель нарушила статью 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому с 16 января 2021 года обслуживание потребителей должно происходить на государственном языке.

Кремень рассказал, что уже были похожие случаи. Тогда нарушители закона платили штраф. Это, по его словам, ждет и водителя такси.

Мовний скандал на Київщині: водійка таксі Uklon висадила сімʼю загиблого воїна

Смотрите также: В Одессе посетительницу бизнес-мероприятия вывели из зала после того, как она попросила спикера говорить по-украински. ВИДЕО

Автор: 

Киевская область (4124) такси (211) украинский язык (1189) язык (3779) Вышгород (79) Uklon (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
А ще кажуть ''какая разніца''. Кацапи за мову вбивають.. А тут блокують.. Толерантність нас згубить!
показать весь комментарий
11.12.2024 18:56
+38
Скільки ще срані не виїхало...
показать весь комментарий
11.12.2024 18:53
+33
І всім пох. і буде так, поки на концерт кобзона не будем відправляти почвар...
показать весь комментарий
11.12.2024 18:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
В году так 2016-18 вызвал такси приехал немой водитель на якій мові ми спілкувалися? Мені потрібно було їхати а чоловіку гроші заробити. Нічого доїхали. Вопрос вам ехать или шашечки.
показать весь комментарий
11.12.2024 20:45 Ответить
Якщо не секрет? Ви розмовляєте мовою жестів? Здається, тоді ще не було смарт-додатків таксі
показать весь комментарий
11.12.2024 21:01 Ответить
Він бреше-бо кацап
показать весь комментарий
11.12.2024 21:16 Ответить
Одним словом, роздрукувати фото і як мінімум порізати колеса. Треба бути толерантними.
показать весь комментарий
11.12.2024 20:48 Ответить
досить вискокий рейтинг - люди свій вибір зробили
показать весь комментарий
11.12.2024 22:14 Ответить
знайти.спалить.забуть..
показать весь комментарий
11.12.2024 22:18 Ответить
Цей "уклон" - комп'ютерна програма, роботизована платформа, якою послуговуються не суто якісь бомбили-профі, а різномаїті водії-власники автівок, яким не лінь у вільний час перевезти пару-трійку пасажирів з точки А у точку Б. Тому натрапити на хамство тут можна також як і будь-де-інде.
Взагалі ця історія - це ще один приклад побутового вуличного конфлікту у наелектризованому полі серед повсякденного суспільного психозу, викликаного триваючою кривавою війною. Як із побиттям дівчини двома дідуганами на-підпитку за те, що не дуже чемно відповіла на їхні п'яні залицяння.
показать весь комментарий
11.12.2024 22:26 Ответить
Ситуація дічь. Але до людей які пишуть про себе з великої букви «Мама і Сестра загиблого Героя» є питання:
Тобто якби ваш син і брат не загинув, то вас би російська в навігаторі влаштувала?
Якщо ні, то ви додаєте ваги своїм словам за рахунок загиблої людини, бо без цього не вважаєте себе достатньо важливою для суспільства особистістю?
В кінці додали ще про дитину, щоб вас ще більше пожаліли? Бо починали «Мама і Сестра героя» а дитина герою ніхто, чи як?
Коли розпочинали конфлікт з водійкою посеред траси, не виникло бажання подумати про наслідки і про дитину посеред траси?
Спекуляція на загиблому в таких незначних побутових ситуаціях це як мінімум ознака низького рівня інтелекту, бо це девальвує цінність життя, яке було віддано в цій війні.
показать весь комментарий
11.12.2024 22:39 Ответить
Что ты несешь? Только больная психика могла высрать такой текст!
показать весь комментарий
11.12.2024 22:56 Ответить
Не розумію нащо когось про щось просити- розмовляєш сам українською і все. Якщо хтось із сфери послуг тебе не розуміє- тоді вже це його проблеми.
А москальське радіо це, звісно, моветон- тим паче клієнт має повне право попросити його виключити навіть якщо б воно було китайським
показать весь комментарий
12.12.2024 03:47 Ответить
Страница 3 из 3
 
 