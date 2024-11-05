Языковой конфликт в книжном магазине в центре столицы – полиция привлекла нарушителя за мелкое хулиганство

Полицейские составили админпротокол по статье о мелком хулиганстве в отношении мужчины, который агрессивно отреагировал на замечание о русском языке в книжном магазине-кофейне. Также материалы будут направлены языковому омбудсмену.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Полиции Киевщины.

Суть языкового конфликта

"Сегодня во время мониторинга социальных сетей была обнаружена публикация, где девушка рассказывает о конфликте в кафе с незнакомым мужчиной. По ее словам, она сделала замечание посетителю из-за того, что мужчина общался на русском языке и пыталась заснять его на собственный мобильный телефон, на что нарушитель отреагировал агрессивно и вырвал из ее рук гаджет", - говорится в сообщении.

Полицейские зарегистрировали сообщение, установили личность нарушителя и место его нахождения. Им оказался 44-летний житель Киевской области.

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Полицейские опросили злоумышленника и составили в отношении него административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.

"Кроме того, собранные материалы будут направлены Уполномоченному по защите государственного языка для рассмотрения и привлечения нарушителя к ответственности", - добавили в полиции.

Напомним, в июне в Киеве задержали 73-летнего мужчину, который на почве языкового вопроса напал на местную женщину-волонтера в Оболонском районе города. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.