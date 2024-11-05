Мовний конфлікт у книгарні в центрі столиці – поліція притягнула порушника за дрібне хуліганство

Поліцейські склали адмінпротокол за статтею про дрібне хуліганство щодо чоловіка, який агресивно відреагував на зауваження про російську мову в книгарні-кав'ярні. Також матеріали будуть скеровані мовному омбудсмену.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Поліції Київщини.

Суть мовного конфлікту

"Сьогодні під час моніторингу соціальних мереж було виявлено публікацію, де дівчина розповідає про конфлікт у кав’ярні з незнайомим чоловіком. З її слів, вона зробила зауваження відвідувачу через те, що чоловік спілкувався російською мовою та намагалася зафільмувати його на власний мобільний телефон, на що порушник відреагував агресивно та вирвав з її рук ґаджет", - ідеться в повідомленні.

Поліцейські зареєстрували повідомлення, встановили особу порушника й місце його знаходження. Ним виявився 44-річний мешканець Київської області.

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Поліцейські опитали зловмисника та склали щодо нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство.

"Крім того, зібрані матеріали будуть направлені Уповноваженому із захисту державної мови для розгляду та притягнення порушника до відповідальності", - додали в поліції.

Нагадаємо, у червні в Києві затримали 73-річного чоловіка, який на ґрунті мовного питання напав на місцеву волонтерку в Оболонському районі міста. Йому повідомили про підозру в хуліганстві.