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Мовний конфлікт у книгарні в центрі столиці – поліція притягнула порушника за дрібне хуліганство

Мовний конфлікт у книгарні

Поліцейські склали адмінпротокол за статтею про дрібне хуліганство щодо чоловіка, який агресивно відреагував на зауваження про російську мову в книгарні-кав'ярні. Також матеріали будуть скеровані мовному омбудсмену.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Поліції Київщини.

Суть мовного конфлікту

"Сьогодні під час моніторингу соціальних мереж було виявлено публікацію, де дівчина розповідає про конфлікт у кав’ярні з незнайомим чоловіком. З її слів, вона зробила зауваження відвідувачу через те, що чоловік спілкувався російською мовою та намагалася зафільмувати його на власний мобільний телефон, на що порушник відреагував агресивно та вирвав з її рук ґаджет", - ідеться в повідомленні.

Поліцейські зареєстрували повідомлення, встановили особу порушника й місце його знаходження. Ним виявився 44-річний мешканець Київської області.

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Поліцейські опитали зловмисника та склали щодо нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство.

"Крім того, зібрані матеріали будуть направлені Уповноваженому із захисту державної мови для розгляду та притягнення порушника до відповідальності", - додали в поліції.

Нагадаємо, у червні в Києві затримали 73-річного чоловіка, який на ґрунті мовного питання напав на місцеву волонтерку в Оболонському районі міста. Йому повідомили про підозру в хуліганстві.

Автор: 

Київ (19791) конфлікт (454) українська мова (840) мова (742)


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Топ коментарі
+27
Кацапи не змінились . "26 січня 1918 року, захопивши Київ, більшовицькі інтервенти за кілька днів розстріляли 5000 осіб, які розмовляли українською мовою, носили український національний одяг або у кого в хаті висів портрет Т. Шевченка…"
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05.11.2024 18:24 Відповісти
+20
кацапи за мову вбивають.а штраф то таке.
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05.11.2024 18:18 Відповісти
+17
Я маю любити російськомовних, що кричали путін ввєді вайська та блокували у 2014 Українську Армію?
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05.11.2024 18:27 Відповісти
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так я с этим согласен, я же это и написал
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06.11.2024 09:22 Відповісти
мовне питання - один з недолугих аргументів для легалізації агресії
крапка
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05.11.2024 21:52 Відповісти
Перед Вами?
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05.11.2024 22:08 Відповісти
путін є виразником історичних сподівань росіян, тому й не треба провину за війну кацапстану в Україні покладати особисто на путіна. просто кдб-шна шобла вчасно зрозуміла настрої руського суспільства.
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06.11.2024 08:38 Відповісти
согласен абсолютно, он является лицом на данный момент их шовинизма, так как их президент, поэтому и упоминается мной чаще
они ведь его выбирали - это значит, что он является квинтэссенцией их взглядов, и они делегировали ему ответственность за свои действия - следовательно они тоже несут вину
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06.11.2024 09:27 Відповісти
добавлю, не просто поняли настроения, они их создают в обществе
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06.11.2024 12:45 Відповісти
Який мовний конфлікт? мовний конфлікт це суперечка про те, скажімо, як буде родовий відмінок слова Київ! той, хто принципово говорить російською мовою є росіянином! тому це національний конфлікт! з росією йде війна за те, чия мова буде звучати на території України!
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05.11.2024 19:20 Відповісти
Боже, як добре, що ви в Ростов уїхали...
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05.11.2024 19:24 Відповісти
Ти до якого Бога звертаєшся? Ім'я!
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05.11.2024 19:55 Відповісти
Для порівняння. Для захисників ,,щелепнонездатних"........Відома історія (про неі самі козломорді хвалилися). коли вже після окупаціі в Маріуполі на заправці дівчина заговорила украінською. До неі ввічливо не звертались перейти на російську а просто визвали поліціантів -окупантів, які без розмов і протоколів миттєво забрали іі ,,на підвал"..... Більше іі ніхто не бачив, іі доля невідома.....
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05.11.2024 19:28 Відповісти
Прикольно придумали. А давайте ми теж будемо російськомовних на підвал саджати. Це ж заради суспільного блага. Ще менше критеріїв залишиться, за якими ми відрізняємось від кацапів.
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05.11.2024 19:30 Відповісти
В нас немає стільки підвалів
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05.11.2024 19:55 Відповісти
Русскіх жалка?
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05.11.2024 20:06 Відповісти
Нам не треба відрізнятись від кацапів нам війну треба виграти будь якими методами
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05.11.2024 20:33 Відповісти
Коли ми станемо кацапами вигравши війну - це буде перемога?

"У битві з драконом найголовніше - самому не стати драконом"
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05.11.2024 20:37 Відповісти
"У битві з драконом найголовніше - самому не стати драконом"

Велика мудрість від слуги російського дракона.
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05.11.2024 20:47 Відповісти
Достали ці КВОЧКИ ( чому не на державній) вони на ділі таке гімно, не допоможуть тільки підсерять тобі все, тільки мова у них є ..а самі останнє ГІМНО як людина

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06.11.2024 01:29 Відповісти
Ліпили ліпили 73% ЗМІ з українців такого собі смішного тупувато огидного хахла, але не доліпили...
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05.11.2024 19:34 Відповісти
Тема мови - провокація моськовії й їх слуг в Україні.
Є Конституція України з тулмаченням про мови нацменшиств.
Заборона мови агресора у ЗСУ на передовій лінії фронту - це вірно: "свій або ворог".
Заборона руської мови у побуті, в тому числі на території навчальних закладів у не навчальний час (не на уроках) - порушення Конституції.
"Руська мова" не є влатністью рф, як й "німецька мова" не була властністью гітлера.
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05.11.2024 19:37 Відповісти
У Конституції нема ніякої "руської мови". Згадка про російську мову в українській Конституції говорить лише про те, що Україна ще й досі керується з росії. Через своїх агентів впливу, що й на цьому форумі також.
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05.11.2024 20:04 Відповісти
"Руська мова" була в жителів давньої Русі без кацапів , зараз це Україна. У кацапів - язик ...
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05.11.2024 20:21 Відповісти
Називайте її чи старо, чи давньоукраїнською і не морочте собі та іншим голови. Це я до усіх.
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05.11.2024 20:58 Відповісти
Кухлик
Дід приїхав із села, Ходить по столиці. Має гроші - не мина Жодної крамниці.
Попросив він: - Покажіть Кухлик той, що скраю.
Продавщиця: - Што? Чєво? Я не панімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, Той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, Єслі ето кружка!
Дід у руки кухлик взяв І насупив брови: - В Україні живете Й не знаєте мови...
Продавщиця теж була Гостра та бідова. - У мєня єсть свой язик, Ні к чєму мне мова.
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід, Бо така сама біда В моєї корови: Має, бідна, язика - І не знає мови! (с) Павло Глазовий.
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05.11.2024 19:45 Відповісти
А лайків вам, мало ставлять, о такі тут патріоти)))
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06.11.2024 08:34 Відповісти
Пізно прокоментував новину, тому і "лайків" мало але особисто Вам - подякував!
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06.11.2024 08:51 Відповісти
Цікаво. Ви можете уявити статтю на лєнта.сру, як якийсь дід прийшов в книгарню в мацкві, розмовляв там українською, поливав всіх брудом, нападав на z-волонтьора, а приїхавший наряд поліції склав протокол за ********* і відпустив?
Я не можу.
Терпіть далі.
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05.11.2024 19:55 Відповісти
На підвал його, імені Креміня!
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05.11.2024 20:29 Відповісти
Підвали - то чомусь більше саме з москалями асоціюється.
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05.11.2024 20:45 Відповісти
Погодьтеся, коли треба українська піліція з прокурватурою хапають і мурижать роками. Без усяких доказів. Катувати - це не європейській і не українській підхід. Але запроторити в кутузку на скільки дозволяє закон, а потім визивати його повісткою і коли прийде вручати повістку на наступний день і так пару місяців цілком можливо.
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05.11.2024 21:55 Відповісти
У персонажа Vitaliy Blast плутаються місцями причини та наслідки.
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05.11.2024 20:49 Відповісти
Патріоти кацапського ізика...
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05.11.2024 21:08 Відповісти
Вау,..я в Лондоні,а прапорець наш поставив цензор!
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05.11.2024 21:10 Відповісти
73% російської армії це українці, які почали гаваріть па русскі. І у кого вони перетворилися?
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05.11.2024 20:55 Відповісти
Ти шо, хворе?
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05.11.2024 21:29 Відповісти
А хто був предками 73% російської армії?
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05.11.2024 21:34 Відповісти
так значит это правда...
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05.11.2024 21:32 Відповісти
А лавров вже каже, що расіі не потрібні українські території, расіі потрібен русскій язик в Україні...і який висновок зробить наша теперішня влада?
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05.11.2024 21:38 Відповісти
не давайте повода ищущим повода (с)
їм потрібен будь який привід для легалізації агресії, не ведіться
українці знають по декілька мов, це ознака цивілізованої нації
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05.11.2024 21:45 Відповісти
Прокиньтеся. Вже скоро три роки, як іде повномаштабна війна. А ви все трясетеся шоб не давати повода. "А то шо? А то кацапи нападуть?" (С)
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05.11.2024 21:57 Відповісти
Деякі праці Івана Білодіда стали важливою віхою в наближенні української літературної мови до російської та в формуванні т. зв. «радянської людини» з єдиною мовою - російською. Насамперед: «Ленинская теория национально-языкового строительства в социалистическом обществе» (1972) і «Язык и идеологическая борьба» (1974). Значною мірою саме на них спиралися всі подальші радянські ідеологічні напрацювання в цій галузі.
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05.11.2024 22:02 Відповісти
вже давно вбивати треба за таке
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05.11.2024 22:20 Відповісти
Достали ці КВОЧКИ ( чому не на державній) вони на ділі таке гімно, не допоможуть тільки підсерять тобі все, тільки мова у них є ..а самі останнє ГАМНО як людина
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06.11.2024 01:23 Відповісти
В Україні має бути лише одна мова. Українська.
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06.11.2024 02:37 Відповісти
Всі хто захищає російську мову - русня їбана
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06.11.2024 08:13 Відповісти
Кацапоязикі, ідіть за своїм крейсером! Задовбали вже! Хай би так спробували бикувати десь в Европі,
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06.11.2024 08:30 Відповісти
А можете собі уявити таку ситуацію в москві? Щоб там хтось українською мовою "КАЧАВ ПРАВА"?
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06.11.2024 08:37 Відповісти
ні, бо українчики чи хохли залежні від імперії, раби подножки грязь москви
вони доводять це з кожним подихом і рос словом
Як казав один француз українською мовою, опанованою рік два тому, він мав летіти в Україну , по благодійних справах, бо його дуже перейняла доля українців, тому він почав вивчати мову і нашу культуру. І от в аеропорту зустрілась йому українка , яка підписана на нього в одній із соцмереж. Впізнала, підійшла привітатись. З нею був син , хлопчик 4-5 років. Француз звернувся до нього українською мовою, а він не відповідає. Здивованому чоловікові мати підказала що треба говорити з її сином російською, хоча сама спілкувалась чистою українською. Француз був шокований. Чому дитину вчать мові ворога, ігноруючи власну, рідну. Мабуть в той момент він думав що така мамаша могла би його не навчити французької. Він реально не зрозумів що це таке
Але ми ж розуміємо... Це зрада.
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06.11.2024 08:51 Відповісти
Щойно трамп стане президентом, він почне домовлятись з хутіном за рахунок наших територій, життів, амбіцій і звісно мови.
Буде сказано так- серед українців багато носіїв срус мови і треба забезпечити їхні права.
І якби ж українці були більш принциповими. Але ж ні. Візьмуть гарантії з кривавих рук. Бо мова їм чужа.
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06.11.2024 08:43 Відповісти
Можно ли снимать на видео человека, без его разрешения

"Данный вопрос урегулирован статьей 307 гражданского кодекса Украины. Так, согласно ему, снимать на видео или фотографировать в общественных местах - можно. По общему правилу считается, что если съемки проводятся открыто на улице или другом общественном месте, то считается, что согласие было предоставлено", - объясняет юрист.

Однако он отмечает, что если человек против того, чтобы его снимали, он должен сообщить тому, кто проводит съемку и даже имеет право требовать удаления материалов со своим участием.

"А тот, кто проводил съемку, обязан добровольно удовлетворить эти требования. Запретить съемку не могут только публичные, должностные лица при условии, если съемка не препятствует их работе", - говорит Сащук.
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06.11.2024 10:49 Відповісти
А чи зобов'язаний український громадянин розуміти "требования", висловлені російським матом?
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06.11.2024 11:58 Відповісти
В цілому розумію людей які не хочуть переходити на мову. Коли тобі якийсь чорт починає розказувати як тобі розмовляти і на якій мові, єдине що він викликає це бажання йому врізати. Вільні люди мають право розмовляти так як їм хочеться.
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06.11.2024 11:43 Відповісти
Прекрасно б звучала ця засада, якби оті вільні "розмовляти, як їм хочеться", москалі не були аґресивні до української мови.
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06.11.2024 11:53 Відповісти
Мабудь, але я більше бачу агресивних україномовних, якім дуже важливо підійти і висказати своє фе кожному хто балакає російською.
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06.11.2024 13:45 Відповісти
Балакають російською? Тобто розводять "русскій мір"? Щиро бажаю їм отримати "прівєтік" від "русскава міра" хоч би в вигляді вибитих шибок в усій хаті/квартирі. Може, тоді зрозуміють усі його "прєлєсті".
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06.11.2024 14:55 Відповісти
Хммм, странный Вы доброжелатель, я украинец, разговариваю, к сожалению, на руссском, мой класс был последний в школе, который окончил обучение на русском.
Живу в центральной части Украины, г. Кропивницкий, и Вы мне желаете пострадать от обстрела росиян?
Бред какой-то, за что? То есть я виноват в войне, а не путин? Мде...
У нас как минимум 50% населения разговаривают на русском, к сожалению, так исторически сложилось, думаю, из-за русификации в советском союзе. Сейчас постепенно детей начинают учить и воспитывать на родном языке, отличная новость, но вот желать кому пострадать из-за его языка общения - это как раз к росиянам, чем Вы тогда как человек лучше?
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06.11.2024 19:02 Відповісти
"я виноват в войне, а не путин?"

Наскільки "виноват" - того не знаю. Мої загальні спостереження: російськомовні в більшості дуже любили "95-й квартал", серіяльчик про Голобородька, а перед тим Партію Реґіонів і подібні прояви саме "русскава міра". Масово голосували за Зеленського та за його обіцянки "поламати систему". Читають російські джерела інформації та вірять їм, як істині в останній інстанції, бо сонечко в Москві сходить. Слухають дику російську попсу та под. Своїми вподобаннями, а відтак і діями підтримують тих, хто працює на послаблення України.

Слабкість України провокує Путіна. Ба більше, він свято вірить, що російськомовні його зустрічатимуть із квітами як "асвабадітєля".

Наслідок: масове вторгнення з бомбуваннями, обстрілами (де ракетними, а де й артилерійськими), загибеллю сотень тисяч людей і мільйонами біженців (серед яких знову ж таки перевають російськомовні, бо в них логіка: що мене в Україні тримає, коли в Німеччині на халяву можна мати стільки ж, скільки в Україні, коли тяжко працюєш?).

Хто не розуміє причиново-наслідкового зв'язку між російськомовністю та всіма переліченими наслідками, той, звісно, не "виноват", бо провина випливає з умислу, а умисел - зі здатности мислити.

Хто насправді хоче в русскій мір (а таких не бракує), для того логічно говорити російською. Хто не хоче, а почуває себе українцем, для того логічно зробити над собою зусилля та перейти в іншу систему мовно-культурних кординат. Навколо мене в Харкові це вже зробили десятки людей.
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07.11.2024 13:04 Відповісти
Тобто якщо балакати на німецькій то це розводити німецький мір ? Чи шо ? . Всі ваші заклики про мову звучать як комуняцькі гасла
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06.11.2024 19:31 Відповісти
Так, у німців теж є уявлення про Deutsche Welt: це там, де говорять німецькою мовою та плекають німецьку культуру. Потенційно це може вести до таких самих наслідків, як і просувана москалями доктрина "русскава міра". Аншлюс Австрії за часів гітлеризму - один із його проявів, окупація Судет під приводом того, що там поширена німецька мова - інший його прояв. А далі - й усієї Чехії й т. ін. Нічого не нагадує?

Інша річ, що по ІІ світовій війні німецький Drang, чи вже nach Osten, чи куди ще, істотно підупав. А от чи назавжди? Не найдурніші люди твердили: "Ніколи не кажи ніколи".
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07.11.2024 13:14 Відповісти
Ну тобто переслідувати людей за мовною ознакою, це не добре ? Цікаво виходить так ?))
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07.11.2024 13:37 Відповісти
Не бачу в написаному мною підстав для "тобто" перед написаним Вами.

Щодо "переслідування". Тут треба визначитися з термінами. Переслідувати може той, хто має на те владні повноваження. В історії різних країн таке бувало. Зокрема, в демократичних Британії чи Франції майже геть витолочено автохтонні кельтські мови. Росія з її "нє било, нєт і бить нє может" - зразковий приклад країни, де "на всіх язиках все мовчить".

А от коли суспільство моделями "занальноприйнятої" поведінки спонукає людину до вживання тієї чи тієї мови - то інша справа. За совка було заведено спілкуватися "на апщепанятнам". Інерція тієї заведенції ще відчувається дотепер.

Інша заведенція може з'явитися тільки тоді, коли знаходитимуться люди, ладні ладні кинути виклик старій заведенції. Що тепер і спостерігаємо. Таких людей трохи більшає.

Сподіваюся, що їхнє буде зверху. Бо з "русскім мірам" треба кінчати.
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07.11.2024 14:02 Відповісти
Та і взагалі якийсь дитячий максималізм. У мене наприклд є знайомий у котрого мати росіянка, живе в Україні, українську розуміє але говорити їй важко. То що виходить вона руський мір кличе ? При тому що в неї півроку біженці жили у будинку, а одну із своїх машин подарувала на зсу, ти стільки теж зробив для армії ?
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06.11.2024 19:35 Відповісти
Тут є аспекти суб'єктивні та об'єктивні. Моя мама теж була росіянка, але перевихована: ненавиділа Путіна й політично підтримувала українські патріотичні сили. До повномаштабного вторгнення не дожила - і я не знаю, в яку кризу свідомости це її загнало б - бо вона й російскости своєї не зрікалася.

Говорити вона українською теж не навчилася (оті жартики про "челюсть" - не зовсім жартики). Але об'єктивно вживання нею російської мови ширило атмосферу, в якій виникають умови для проростання колабораціонізму та угодовництва. Мовляв, ну, в крайньому разі, "вірньомся в СССР": а що тут такого страшного? Хіба ми не "адін нарот?" Уже ж жили разом - і нічого…

А як раптом настане новий голодомор, нові репресії та мобілізація до москалячої армії заради нового "асвабаждєнія" ще когось - їхня реакція буде зовсім неориґінальна: "Кто же мог подумать?" (Не траплялося такого чути?)

А подумати можна - коли усвідомиш собі одну просту річ: отой "русскій мір" за всю свою історію ще нікому нічого доброго не приніс. І триматися від нього треба якнайдалі. І без відкинення російської мови відпекатися від нього неможливо. У Харкові знаю немало людей російського (або - ширше - неукраїнського роду), які зукраїнізувалися. Як на мене, їхній вибір - слушний.
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07.11.2024 13:50 Відповісти
Лише тупорогий мордовський олень та меншовартісний нащадок вертухая не здатні второпати, чому назва моєї мови збігається з назвою моєї країни.
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08.11.2024 00:55 Відповісти
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