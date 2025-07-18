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Новини Скандали з таксистами
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Водій Uklon відмовився допомогти пасажиру з інвалідністю у Дніпрі

Водій сервісу таксі "Uklon" у Дніпрі відмовився допомогти пасажиру з інвалідністю - Богдану Бабченку.

Про це він розповів у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Бабченко зазначив, що весь час користується сервісом таксі "Uklon", тому його інвалідність та пересування у кріслі колісному не були перешкодами.

"Але сьогодні все змінилось. При викликанні авто, в коментарях вказую що потрібна допомога з кріслом колісним. Приїжджає водій я сідаю, його спроби розібране крісло колісне активного типу покласти до багажника марні. Я рекомендую покласти до салона, так як це крісло для цього предназначено він відмовляється. В нас проходить словесна суперечка, так як для інших водіїв це не було проблемою. Врешті я говорю, щоб він відмовляв замовлення. Свої фото на камеру відмовився робити. Повідомив гарячу лінію. Чекаю.

Дуже прикро, зважаючи на те яка зараз кількість пересувається на кріслах колісних. І він зовсім не вміє спілкуватись, ні з якою людиною", - розповів він.

За даними "Дніпро оперативний", які звернулися до "Uklon", в  компанії відреагували та пообіцяли розібратися.

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Водій Uklon у Дніпрі відмовився допомогти пасажиру з інвалідністю
Водій Uklon у Дніпрі відмовився допомогти пасажиру з інвалідністю

Автор: 

конфлікт (454) таксі (363) інклюзія (75) Uklon (36)


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Топ коментарі
+7
Уявляю які гарячі коменти цей водій строчить в темах про ТЦК і як палко він вимагає припинити мобілізацію.
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18.07.2025 11:05 Відповісти
+5
"водії часто відмовляються ставити габаритні брудні речі на заднє сидіння (для цього є багажник)"

вина водилы прямая, в заказе сразу было оговорено, что инвалид и кресло, приехал на вызов - вези
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18.07.2025 11:21 Відповісти
+4
А якщо інвалід не ветеран, то можна?
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18.07.2025 11:08 Відповісти
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а чому так? йому не подобаються ветерани-інваліди? йому не подобається те, що він зміг відкосити від армії, а хтось не зміг або не схотів...
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18.07.2025 11:02 Відповісти
А якщо інвалід не ветеран, то можна?
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18.07.2025 11:08 Відповісти
... а ще він місцевий наркобарон, а ще він брата вбив і з'їв, а ще він, мабуть, в розшуку і їсть немовля опівночі...

Я гадаю конфлікт в суто технічній площині - водії часто відмовляються ставити габаритні брудні речі на заднє сидіння (для цього є багажник). Новина ні про що. Можна робити новини про сварки на касі в магазині. Так наші люди скрізь прилітають війну і воєнкомат
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18.07.2025 11:14 Відповісти
"водії часто відмовляються ставити габаритні брудні речі на заднє сидіння (для цього є багажник)"

вина водилы прямая, в заказе сразу было оговорено, что инвалид и кресло, приехал на вызов - вези
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18.07.2025 11:21 Відповісти
"Написати можна багато чого"

в статье четко об этом написано. а вы предполагаете, что инвалид специально умолчал, что он в коляске, чтобы поконфликтовать с водилой?
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18.07.2025 11:41 Відповісти
... краще нехай водить вантажівки.
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18.07.2025 12:02 Відповісти
якщо не вміє розбирати інвалідне крісло, то хай мобілізується - а ЗСУ його швидко навчать розбирати автома.
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18.07.2025 12:27 Відповісти
таксист - дегенерат, це часто буває. З чого ви нагалюцинували відкоси від армії і ветеранів?
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18.07.2025 11:23 Відповісти
Багажник малий. Тому так. Купіть йому машину з більшим багажникои
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18.07.2025 11:33 Відповісти
у БТР великий багажник
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18.07.2025 12:29 Відповісти
ти працюєш в таксі на БТР ?
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18.07.2025 12:43 Відповісти
Да, таксисты в Украине это конечно история ещё та, ездят курвы, молодые, здоровые амбалы и ещё права качают, на фронт там надо гнать половину, как минимум.
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18.07.2025 11:04 Відповісти
Заісно: таксисти нам в штанці накакали. Всіх таксистів на фронт. Посадимо за кермо підсліпкуватих дідів 60+, які точно володіють мовою і вміють спілкуватися з клієнтами

Завтра продавчиня образить дідуся в Луцьку - всіх продавців на фронт? Так переможемо
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18.07.2025 11:26 Відповісти
Та ладно, ты не переживай так сильно, у нас огромное количество женщин которые вполне себе способны работать в такси а тебе на фронт...
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18.07.2025 11:29 Відповісти
Тільки не роблять чомусь.
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18.07.2025 11:34 Відповісти
так у нас же війни немає !

вже щонайменше СТО тисяч Воїнів загинули, а війни немає.... для більшості українців. малоросів

.
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18.07.2025 12:31 Відповісти
Хіба що примусово... От тільки бажаючих багато немає. Або ви силуміць жінок будете за кермо спджати. Да, такий треш люди молотять...
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18.07.2025 11:36 Відповісти
Та ты не свисти есть отголоски совкового прошлого, но это легко исправляется, не даром говорится, свято место пусто не бывает...
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18.07.2025 11:43 Відповісти
Так ви праві: ви і є "відгук совітського минулого". Мабуть мрієте про часи, коли студентів примусово відправляли відробляти "безкоштовну" освіту. Тема про побутовий конфлікт, а діди тут вплітають війну та воєнкомат. Це вже діагноз...
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18.07.2025 11:53 Відповісти
Смотрю тема про военкомат тебя зацепила сильно не бзди, семи смертям не бывать, одной не миновать..
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18.07.2025 11:58 Відповісти
нагадаю продвінутим:

королева Великобританії під час війни молодою дівчиною служила військовим водієм і механіком, між іншим !

.
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18.07.2025 12:34 Відповісти
Уявляю які гарячі коменти цей водій строчить в темах про ТЦК і як палко він вимагає припинити мобілізацію.
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18.07.2025 11:05 Відповісти
людолови
чорні бусики
вбивають
гвалтують

щось таке
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18.07.2025 12:35 Відповісти
Якщо водій згодився на виклик знаючи всі потреби то відмовивши мав би самотужки викликати інше таксі яке мало фізичну змогу до перевезення цього пасажира.
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18.07.2025 11:29 Відповісти
+💯 👍🏿!

.
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18.07.2025 12:36 Відповісти
Водія потрібно відправити на смітник без зайвих розмов !
Людина , яка не здатна обслуговувати людей ( це його обовʼязок)
його місце саме там !!
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18.07.2025 11:30 Відповісти
Скажу дуже коротко, ПАСКУДА!
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18.07.2025 11:44 Відповісти
водій по людські не прав, але законів і правил перевезення не порушував, навіть більше мені здається перевезення крісла колісного підвищує небезпеку, бо при аварійному тормозі полетить йому у голову всі не закріплені речі
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18.07.2025 12:07 Відповісти
у виклику було зазначено інвалідне крісло - у того "водія" або руки не стоять, або голова не варить -

обидві обставини призводять до ДТП, чого йому й бажаю!

.
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18.07.2025 12:39 Відповісти
сказав кацапський майський вилупок під впн-овстким британським прапором
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18.07.2025 12:41 Відповісти
Мерзота!!!!
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18.07.2025 13:48 Відповісти
 
 