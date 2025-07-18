Водій Uklon відмовився допомогти пасажиру з інвалідністю у Дніпрі

Водій сервісу таксі "Uklon" у Дніпрі відмовився допомогти пасажиру з інвалідністю - Богдану Бабченку.

Про це він розповів у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Бабченко зазначив, що весь час користується сервісом таксі "Uklon", тому його інвалідність та пересування у кріслі колісному не були перешкодами.

"Але сьогодні все змінилось. При викликанні авто, в коментарях вказую що потрібна допомога з кріслом колісним. Приїжджає водій я сідаю, його спроби розібране крісло колісне активного типу покласти до багажника марні. Я рекомендую покласти до салона, так як це крісло для цього предназначено він відмовляється. В нас проходить словесна суперечка, так як для інших водіїв це не було проблемою. Врешті я говорю, щоб він відмовляв замовлення. Свої фото на камеру відмовився робити. Повідомив гарячу лінію. Чекаю.

Дуже прикро, зважаючи на те яка зараз кількість пересувається на кріслах колісних. І він зовсім не вміє спілкуватись, ні з якою людиною", - розповів він.

За даними "Дніпро оперативний", які звернулися до "Uklon", в компанії відреагували та пообіцяли розібратися.

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