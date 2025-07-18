Водій Uklon відмовився допомогти пасажиру з інвалідністю у Дніпрі
Водій сервісу таксі "Uklon" у Дніпрі відмовився допомогти пасажиру з інвалідністю - Богдану Бабченку.
Про це він розповів у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Бабченко зазначив, що весь час користується сервісом таксі "Uklon", тому його інвалідність та пересування у кріслі колісному не були перешкодами.
"Але сьогодні все змінилось. При викликанні авто, в коментарях вказую що потрібна допомога з кріслом колісним. Приїжджає водій я сідаю, його спроби розібране крісло колісне активного типу покласти до багажника марні. Я рекомендую покласти до салона, так як це крісло для цього предназначено він відмовляється. В нас проходить словесна суперечка, так як для інших водіїв це не було проблемою. Врешті я говорю, щоб він відмовляв замовлення. Свої фото на камеру відмовився робити. Повідомив гарячу лінію. Чекаю.
Дуже прикро, зважаючи на те яка зараз кількість пересувається на кріслах колісних. І він зовсім не вміє спілкуватись, ні з якою людиною", - розповів він.
За даними "Дніпро оперативний", які звернулися до "Uklon", в компанії відреагували та пообіцяли розібратися.
Будь ласка, зачекайте...
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Я гадаю конфлікт в суто технічній площині - водії часто відмовляються ставити габаритні брудні речі на заднє сидіння (для цього є багажник). Новина ні про що. Можна робити новини про сварки на касі в магазині. Так наші люди скрізь прилітають війну і воєнкомат
вина водилы прямая, в заказе сразу было оговорено, что инвалид и кресло, приехал на вызов - вези
в статье четко об этом написано. а вы предполагаете, что инвалид специально умолчал, что он в коляске, чтобы поконфликтовать с водилой?
Завтра продавчиня образить дідуся в Луцьку - всіх продавців на фронт? Так переможемо
вже щонайменше СТО тисяч Воїнів загинули, а війни немає.... для більшості
українців.малоросів
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королева Великобританії під час війни молодою дівчиною служила військовим водієм і механіком, між іншим !
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чорні бусики
вбивають
гвалтують
щось таке
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Людина , яка не здатна обслуговувати людей ( це його обовʼязок)
його місце саме там !!
обидві обставини призводять до ДТП, чого йому й бажаю!
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