Ситуация в Херсоне стабильно тяжелая. С начала года от обстрелов и дроновых атак пострадали 1120 человек, из них 98 - погибли, - начальник ГВА Шанько

Российские захватчики ежесуточно бьют по Херсонской громаде. С начала года от российских обстрелов и дроновых атак пострадали 1120 человек, из них 98 - погибли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Общественного радио рассказал начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

"Ситуация в Херсоне стабильно тяжелая. Громада регулярно под обстрелами, постоянными дроновыми атаками. Ежедневно мы имеем раненых людей из-за российского террора. К сожалению, есть и погибшие", - отметил начальник ОВА.

И добавил, что в результате вражеских атак за прошедшие сутки ранения получили 8 человек. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Враг бил по жилым кварталам, социальной и критической инфраструктуре.

"С начала года в Херсонской громаде под обстрелами и дроновыми атаками пострадали 1120 человек - из них 98 погибли, в том числе 1 ребенок. 1022 человека получили ранения различной тяжести, из них 18 детей", - подчеркнул Шанько.

Он также добавил, что из-за российских обстрелов периодически есть проблемы с электро- и водоснабжением:

"В некоторых опасных районах громады уже более года вообще отсутствуют свет и газ из-за невозможности проведения ремонтных работ".

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Также в последнее время враг увеличил количество дроновых атак. Согласно информации военных, если еще в прошлом месяце россияне запускали в среднем около 800 беспилотников еженедельно, то сейчас эта цифра выросла до 1000-1200 в неделю.

"Несмотря на это, благодаря слаженной и профессиональной работе наших Сил обороны, удается успешно сбивать или подавлять эти беспилотники в около 80%", - подчеркнул Шанько.