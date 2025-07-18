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Новости Обстрелы Херсона
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Ситуация в Херсоне стабильно тяжелая. С начала года от обстрелов и дроновых атак пострадали 1120 человек, из них 98 - погибли, - начальник ГВА Шанько

Атака КАБом по Херсону

Российские захватчики ежесуточно бьют по Херсонской громаде. С начала года от российских обстрелов и дроновых атак пострадали 1120 человек, из них 98 - погибли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Общественного радио рассказал начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

"Ситуация в Херсоне стабильно тяжелая. Громада регулярно под обстрелами, постоянными дроновыми атаками. Ежедневно мы имеем раненых людей из-за российского террора. К сожалению, есть и погибшие", - отметил начальник ОВА.

И добавил, что в результате вражеских атак за прошедшие сутки ранения получили 8 человек. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Враг бил по жилым кварталам, социальной и критической инфраструктуре.

"С начала года в Херсонской громаде под обстрелами и дроновыми атаками пострадали 1120 человек - из них 98 погибли, в том числе 1 ребенок. 1022 человека получили ранения различной тяжести, из них 18 детей", - подчеркнул Шанько.

Он также добавил, что из-за российских обстрелов периодически есть проблемы с электро- и водоснабжением:

"В некоторых опасных районах громады уже более года вообще отсутствуют свет и газ из-за невозможности проведения ремонтных работ".

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Также в последнее время враг увеличил количество дроновых атак. Согласно информации военных, если еще в прошлом месяце россияне запускали в среднем около 800 беспилотников еженедельно, то сейчас эта цифра выросла до 1000-1200 в неделю.

"Несмотря на это, благодаря слаженной и профессиональной работе наших Сил обороны, удается успешно сбивать или подавлять эти беспилотники в около 80%", - подчеркнул Шанько.

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обстрел (28582) Херсон (2965) Херсонская область (5027) Херсонский район (454)


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Потрібно було евакуювати Херсон ще після звільнення.
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18.07.2025 12:25 Ответить
100 %
Жодна ЗЄбільна адміністрація чи міністерство не мають ефективності, спрямованості та кваліфікації...
"Кошек душили душили " га трускавецьких курсах...
За ці бешенні гроші ( розпил на укриттях і зупинках, оплата роботи поліції і купи чиновництва, постійні ремонти будівель які повторюються ( бо нові обстріли) тощо ) можно було б вивезти залишки міського населення і всі села що на лінії вогню.... У безпечні регіони. Щоб діти не чули сирен і вибухів 24/7..
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18.07.2025 13:18 Ответить
+ інформаційна робота!! А її НЕ проводить навіть опозиція, тобто склала лапки і каже "єднаємось зараз, робимо вигляд що Бубон легітимний, бо інакше прутіннападе... "
Ніхто не каже людям - гуртуйтесь заради евакуації, вас просто кинули напризволяще.. !!!!!!
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18.07.2025 13:20 Ответить
 
 