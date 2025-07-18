Ситуація у Херсоні стабільно важка. З початку року від обстрілів та дронових атак постраждали 1120 людей, із них 98 - загинули, - начальник МВА Шанько

Російські загарбники щодоби б'ють по Херсонській громаді. З початку року від російських обстрілів та дронових атак постраждали 1120 людей, із них 98 - загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Ситуація у Херсоні стабільно важка. Громада регулярно під обстрілами, постійними дроновими атаками. Щодня ми маємо поранених людей через російський терор. На жаль, є і загиблі", - зазначив начальник ОВА.

Та додав, що унаслідок ворожих атак минулої доби поранення дістали 8 людей. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Ворог бив по житлових кварталах, соціальній та критичній інфраструктурі.

"Із початку року у Херсонській громаді під обстрілами та дроновими атаками постраждали 1120 людей - із них 98 загинули, у тому числі 1 дитина. 1022 людини дістали поранення різної тяжкості, із них 18 дітей", - наголосив Шанько.

Він також додав, що через російські обстріли періодично є проблеми із електро- та водопостачанням:

"У деяких небезпечних районах громади вже понад рік взагалі відсутні світло та газ через неможливість проведення ремонтних робіт".

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Також останнім часом ворог збільшив кількість дронових атак. Згідно з інформацією військових, якщо ще минулого місяця росіяни запускали в середньому близько 800 безпілотників щотижня, то зараз ця цифра зросла до 1000-1200 на тиждень.

"Попри це, завдяки злагодженій та професійній роботі наших Сил оборони, вдається успішно збивати або подавляти ці безпілотники у близько 80%", - наголосив Шанько.