УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11325 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Херсона
173 3

Ситуація у Херсоні стабільно важка. З початку року від обстрілів та дронових атак постраждали 1120 людей, із них 98 - загинули, - начальник МВА Шанько

Атака КАбом по Херсону

Російські загарбники щодоби б'ють по Херсонській громаді. З початку року від російських обстрілів та дронових атак постраждали 1120 людей, із них 98 - загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Ситуація у Херсоні стабільно важка. Громада регулярно під обстрілами, постійними дроновими атаками. Щодня ми маємо поранених людей через російський терор. На жаль, є і загиблі", - зазначив начальник ОВА.

Та додав,  що унаслідок ворожих атак минулої доби поранення дістали 8 людей. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Ворог бив по житлових кварталах, соціальній та критичній інфраструктурі.

"Із початку року у Херсонській громаді під обстрілами та дроновими атаками постраждали 1120 людей - із них 98 загинули, у тому числі 1 дитина. 1022 людини дістали поранення різної тяжкості, із них 18 дітей", - наголосив Шанько.

Він також додав, що через російські обстріли періодично є проблеми із електро- та водопостачанням:

"У деяких небезпечних районах громади вже понад рік взагалі відсутні світло та газ через неможливість проведення ремонтних робіт".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували FPV-дроном авто головного рабина Херсону. ВIДЕО

Також останнім часом ворог збільшив кількість дронових атак. Згідно з інформацією військових, якщо ще минулого місяця росіяни запускали в середньому близько 800 безпілотників щотижня, то зараз ця цифра зросла до 1000-1200 на тиждень.

"Попри це, завдяки злагодженій та професійній роботі наших Сил оборони, вдається успішно збивати або подавляти ці безпілотники у близько 80%", - наголосив Шанько.

Автор: 

обстріл (29906) Херсон (3512) Херсонська область (6021) Херсонський район (463)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно було евакуювати Херсон ще після звільнення.
показати весь коментар
18.07.2025 12:25 Відповісти
100 %
Жодна ЗЄбільна адміністрація чи міністерство не мають ефективності, спрямованості та кваліфікації...
"Кошек душили душили " га трускавецьких курсах...
За ці бешенні гроші ( розпил на укриттях і зупинках, оплата роботи поліції і купи чиновництва, постійні ремонти будівель які повторюються ( бо нові обстріли) тощо ) можно було б вивезти залишки міського населення і всі села що на лінії вогню.... У безпечні регіони. Щоб діти не чули сирен і вибухів 24/7..
показати весь коментар
18.07.2025 13:18 Відповісти
+ інформаційна робота!! А її НЕ проводить навіть опозиція, тобто склала лапки і каже "єднаємось зараз, робимо вигляд що Бубон легітимний, бо інакше прутіннападе... "
Ніхто не каже людям - гуртуйтесь заради евакуації, вас просто кинули напризволяще.. !!!!!!
показати весь коментар
18.07.2025 13:20 Відповісти
 
 