В Чехии приравняли пропаганду коммунистической идеологии к нацистской
Президент Чехии Петер Павел подписал закон о запрете коммунистической пропаганды в стране. Эту идеологию приравняли к нацизму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.
Обновленное законодательство предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет для тех, кто "создает, поддерживает или пропагандирует нацистские, коммунистические или другие движения, которые явно направлены на подавление прав и свобод человека или разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или классовой ненависти". Изменения произошли после призывов чешских исторических институтов, в частности - Института изучения тоталитарных режимов, исправить то, что они считали правовым дисбалансом.
Между тем Коммунистическая партия Чехии и Моравии (KSČM), которую возглавляет депутат Европарламента Екатерина Конечная, назвала это решение "политически мотивированным".
"Это еще одна неудачная попытка вывести KSČM за пределы закона и запугать критиков нынешнего режима", - говорится в заявлении партии.
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І хто ж це такий добрий давав? І в кого брав?
І що ж далі робили порятовані від звільнення пияки?
Люди отримували квариту у власність?
"В отриманих квартирах можуть жити онуки" - бо ті квартири вже після совка можна було "приватизувати", тобто оформити власність на них, а за совка була така дрібничка, як "прописка", і без чиновника ніхто нікого не міг у себе "прописати". Помер самотній дідусь - непрописаний у його квартирі онук нічого не отримував, а держава її віддавала, кому вважала за потрібне.
Примусове лікування - це проти бажання самих пияків?
Всі потуги всіх совканутих комуняк і псевдо-комуняк останні 100 років закінчувались виключно людежерством. Але кінчені на всю голову совкодрочери продовжують фапати на "комунізм", бо "вони не так робили, а от я так зрозблю". Переводячи на зрозумілу мову: сподіваються в майбутньому гулагу бути "вертухаями", а не "політичними зк".
Основні характеристики комунізму:
Суспільна власність на засоби виробництва:
Всі засоби виробництва, такі як земля, фабрики, ресурси, належать суспільству в цілому, а не окремим особам або групам.
Відсутність класового поділу:
Комунізм прагне усунути соціальні класи та нерівність між ними, створюючи безкласове суспільство.
Принцип "Від кожного - за здібностями, кожному - за потребами":
А своіми словами? Власною міцюю власного розума пояснить це спроможні?