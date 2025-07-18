В Чехии приравняли пропаганду коммунистической идеологии к нацистской

Президент Чехии Петер Павел подписал закон о запрете коммунистической пропаганды в стране. Эту идеологию приравняли к нацизму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

Обновленное законодательство предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет для тех, кто "создает, поддерживает или пропагандирует нацистские, коммунистические или другие движения, которые явно направлены на подавление прав и свобод человека или разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или классовой ненависти". Изменения произошли после призывов чешских исторических институтов, в частности - Института изучения тоталитарных режимов, исправить то, что они считали правовым дисбалансом.

Между тем Коммунистическая партия Чехии и Моравии (KSČM), которую возглавляет депутат Европарламента Екатерина Конечная, назвала это решение "политически мотивированным".

"Это еще одна неудачная попытка вывести KSČM за пределы закона и запугать критиков нынешнего режима", - говорится в заявлении партии.

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