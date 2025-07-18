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Новости Декоммунизация
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В Чехии приравняли пропаганду коммунистической идеологии к нацистской

Чехия ввела уголовную ответственность за пропаганду коммунизма

Президент Чехии Петер Павел подписал закон о запрете коммунистической пропаганды в стране. Эту идеологию приравняли к нацизму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

Обновленное законодательство предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет для тех, кто "создает, поддерживает или пропагандирует нацистские, коммунистические или другие движения, которые явно направлены на подавление прав и свобод человека или разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или классовой ненависти". Изменения произошли после призывов чешских исторических институтов, в частности - Института изучения тоталитарных режимов, исправить то, что они считали правовым дисбалансом.

Между тем Коммунистическая партия Чехии и Моравии (KSČM), которую возглавляет депутат Европарламента Екатерина Конечная, назвала это решение "политически мотивированным".

"Это еще одна неудачная попытка вывести KSČM за пределы закона и запугать критиков нынешнего режима", - говорится в заявлении партии.

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Автор: 

коммунизм (287) нацизм (354) пропаганда (3711) Чехия (1763)


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Топ комментарии
+13
на Ло: комуністична ідея апріорі ніколи не була гарною,ніколи! Ця ідея в корені злочинна та людиноненависницька. Як в тому анекдоті: чи можна побудувати комунізм в окремо взятій державі? Можна,але для цього спочатку треба знайти країну,яку не шкода!
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18.07.2025 12:48 Ответить
+5
А які, чиї комуняки розвинули "хорошу ідею"??? Тут даже можна і хороший анекдот в чотири слова забацать "комуняки і хороша ідея".
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18.07.2025 12:51 Ответить
+4
Зелене блювотиння
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18.07.2025 12:52 Ответить
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Ось так совдеповські комуняки спохабили хорошу ідею
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18.07.2025 12:40 Ответить
на Ло: комуністична ідея апріорі ніколи не була гарною,ніколи! Ця ідея в корені злочинна та людиноненависницька. Як в тому анекдоті: чи можна побудувати комунізм в окремо взятій державі? Можна,але для цього спочатку треба знайти країну,яку не шкода!
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18.07.2025 12:48 Ответить
Таку країну знайшли,"яку не шкода!",щоб показати решта всім,яка може бути шкода для них самих.
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18.07.2025 13:06 Ответить
Те що робилось при совку і соціалізмом тим більше комунізмом назвати не можна...
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18.07.2025 13:15 Ответить
Не все було погано. Хворим давали безкоштовні путівки в санаторій, профспілки рятували пияків від звільнення, а працюючи на будівництві 4 роки люди отримували безкоштовну квартиру.
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18.07.2025 13:39 Ответить
Не кажу шо погано,,,,по крайній мірі краще ніж на даний момент
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18.07.2025 13:41 Ответить
При совка був робочий день 8 годин; при царі 14. У мене були 11-годинні роботи, а в табелі ставились вісімки. Числились "мертві душі." Чи наш устрій кращий за царський?
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18.07.2025 13:58 Ответить
Виходили на пенсію в 55-60,,,і стаж 25 а не 35
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18.07.2025 14:06 Ответить
uray895 - "Не все було погано". Начебто і так,але є одна "дрібничка": нічого безкоштовного в світі не існує. Безкоштовний сир буває тільки в мишоловці! Для того,що б хтось щось отримав " безкоштовно ", за це має заплатити хтось інший. За часи совка,з підприємств здирали в держбюджет до 80- 85 % доходів. Уявляєте? І тільки те,що залишилося,йшло на зарплатню та інші розходи. Так ось,саме з отих 80-85% ,декому з барського плеча випадали оті самі " безкоштовні" квартири. Але ж і вони громадянам не належали. Пам'ятаєте, звернення до мешканців квартир,що розклеювали на дверях під'їздів ? " Товарищи квартиросъёмщики... "Молодь цього не пам'ятає,а наше покоління пам'ятає ніби вчора було...
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18.07.2025 14:10 Ответить
Усі мої родичі зараз перебувають у 3 країнах. В Чехії представникам робочих професій нереально заробити на квартиру, так само як у нас. Всюди багато безпритульних. В Союзі житло давали, хоч воно по документах людям не належало.
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18.07.2025 14:54 Ответить
"В Союзі житло давали"

І хто ж це такий добрий давав? І в кого брав?
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18.07.2025 15:01 Ответить
Будували нові міста і спочатку давали житло будівельникам. Це є Орбіта на Черкащині, Славутич, Степногірськ і ще багато.
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18.07.2025 15:10 Ответить
І хто ж давав путівки?

І що ж далі робили порятовані від звільнення пияки?

Люди отримували квариту у власність?
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18.07.2025 15:03 Ответить
Путівки давали профспілки; в отриманих квартирах зараз можуть жити онуки. Пиякам вірили на слово або направляли на безкоштовне примусове лікування. Міліція збирала на вулицях тих, кого перемогла сила земного тяготіння.
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18.07.2025 15:15 Ответить
"Путівки давали профспілки" - а далі хто надавав послуги за путівками?

"В отриманих квартирах можуть жити онуки" - бо ті квартири вже після совка можна було "приватизувати", тобто оформити власність на них, а за совка була така дрібничка, як "прописка", і без чиновника ніхто нікого не міг у себе "прописати". Помер самотній дідусь - непрописаний у його квартирі онук нічого не отримував, а держава її віддавала, кому вважала за потрібне.

Примусове лікування - це проти бажання самих пияків?
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18.07.2025 15:55 Ответить
це насить назву червоножопого кацапо-совкового комуно-нацизму, що породив коричневий німецький нацизм і на 90-995 винен ум розв`язанні 2Світової війни !!!
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18.07.2025 15:18 Ответить
А які, чиї комуняки розвинули "хорошу ідею"??? Тут даже можна і хороший анекдот в чотири слова забацать "комуняки і хороша ідея".
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18.07.2025 12:51 Ответить
Тож ..негідники назвались комуністами і спохабили саму ідею
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18.07.2025 13:16 Ответить
О, лайножери совка збудилися в черговий раз.

Всі потуги всіх совканутих комуняк і псевдо-комуняк останні 100 років закінчувались виключно людежерством. Але кінчені на всю голову совкодрочери продовжують фапати на "комунізм", бо "вони не так робили, а от я так зрозблю". Переводячи на зрозумілу мову: сподіваються в майбутньому гулагу бути "вертухаями", а не "політичними зк".
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18.07.2025 13:10 Ответить
Дурень ти гарай.... Дурень
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18.07.2025 13:12 Ответить
Коли нема що сказати, обзивають инших дурнями.
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18.07.2025 15:04 Ответить
У чому вона була гарна? Обоснуйте.
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18.07.2025 13:14 Ответить
Комунізм - це теоретичний суспільний і економічний лад, що заснований на суспільній власності на засоби виробництва, з метою досягнення СОЦІАЛЬНОЇ РІВНОСТІ. Це також ідея суспільства загальної рівності та свободи, а також вчення про таке суспільство.

Основні характеристики комунізму:

Суспільна власність на засоби виробництва:

Всі засоби виробництва, такі як земля, фабрики, ресурси, належать суспільству в цілому, а не окремим особам або групам.

Відсутність класового поділу:

Комунізм прагне усунути соціальні класи та нерівність між ними, створюючи безкласове суспільство.

Принцип "Від кожного - за здібностями, кожному - за потребами":
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18.07.2025 13:20 Ответить
На практиці такого ладу ніколи не існувало, проте термін «комуністична держава» застосовувався західною пресою до СРСР
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18.07.2025 13:21 Ответить
Так, і не тому шо там був коммунізм якого там не була, а були коммуністи у влади.
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18.07.2025 13:29 Ответить
Тому шо Комунізму ніде ніхто не будував а експлуатували ідею..а назватись можна ким попало то не значить ним бути
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18.07.2025 13:34 Ответить
Як не будували? А СРСР? А Мао? І пояснить мені переваги коммунізму з вашой особистой точки зору.
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18.07.2025 13:55 Ответить
Це теж шо зараз злодії корупціонери кажуть шо у нас вони побудували демократію
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18.07.2025 14:00 Ответить
Аааа, то ви не прихільник комунізму, я правильно розумію?
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18.07.2025 14:05 Ответить
Я писав шо ідея комунізму хороша..а не те шо будували під його вивіскою..
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18.07.2025 14:07 Ответить
Тоді ще раз запитую - чім вона була хороша?
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18.07.2025 14:12 Ответить
Комуністична ідея була хороша лише в теоріях. Так само, як французька або кубинська революції. Ідеї Симона Болівара теж були благородні, але там владу захопили хитрожопі, які поділили звільнено територію на 7 країн і стали латифундистами. Марксизму на той час не було.
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18.07.2025 15:49 Ответить
То шо, нема чого сказати?
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18.07.2025 15:26 Ответить
Якщо це такий гарний лад, то чому ж його на практиці ніколи не існувало? Невже і совки, і китайці, і полплтівці і усі інші спеціально його спотворювали.
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18.07.2025 13:30 Ответить
Сам подумай і відповіси
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18.07.2025 13:31 Ответить
Що ж тут думати? Один раз -це випадковість, два - збіг, а три закономірність! Повторюю, чому ніде в світі комунізм не вийшов?
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18.07.2025 13:35 Ответить
Тому шо ні його не будували..навіть соціалізму не було(схоже побудували Швеція та Фінляндія але це вони соціалізмом не називали
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18.07.2025 13:40 Ответить
Чому не вийшов? Зрозумієш, якщо починаєш "Залізна п'ята" Лондона. Там є фраза з таким змістом:"Революції роблять фанатики, потім керують прагматики, а пізніше циники. " Нашою приватизацією керували жадібні циники.
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18.07.2025 13:48 Ответить
Яким чином це до комунізму? Чи наша приватизація відбувалася в рамках комунізації?
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18.07.2025 14:52 Ответить
Там же у Лондона пишеться, що після революцій усі рівні, але з часом наверх пролазять самі хитрі і розумні. Вони і робили приватизацію.
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18.07.2025 15:03 Ответить
ЧУДОВО!
А своіми словами? Власною міцюю власного розума пояснить це спроможні?
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18.07.2025 13:28 Ответить
Від кожного - за здібностями, кожному - за потребами та шо не зъим, то понадкусываю!
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18.07.2025 13:35 Ответить
🤣🤣🤣ото ж з такими будуй комунізм🤣🤣🤣🤣
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18.07.2025 13:36 Ответить
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18.07.2025 13:37 Ответить
Це звичайно добре, але китайцям вони про це сказали? )
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18.07.2025 12:41 Ответить
Чехія, на відміну від всіляких бульбо-фюреров та інших Угорщин, Сербій, Хорватій та Чорногорій - змогла втриматись від псевдно-дешевого китайського бабла і кредитів в жовтопиких псевдо-комуняк не брала. Тож кладе з пробором на людожерів з пекіну.
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18.07.2025 13:14 Ответить
А зепропаганду до якої можна прирівняти?
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18.07.2025 12:47 Ответить
Зелене блювотиння
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18.07.2025 12:52 Ответить
Этих идеологий! Начните разбираться, все запретит приодеться!
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18.07.2025 13:45 Ответить
 
 