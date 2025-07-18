У Чехії прирівняли пропаганду комуністичної ідеології до нацистської
Президент Чехії Петер Павел підписав закон про заборону комуністичної пропаганди у країні. Цю ідеологію прирівняли до нацизму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.
Оновлене законодавство передбачає тюремне ув'язнення терміном до п'яти років для тих, хто "створює, підтримує або пропагує нацистські, комуністичні або інші рухи, які явно спрямовані на придушення прав і свобод людини або розпалювання расової, етнічної, національної, релігійної або класової ненависті". Зміни відбулися після закликів чеських історичних інституцій, зокрема Інституту вивчення тоталітарних режимів, виправити те, що вони вважали правовим дисбалансом.
Тим часом Комуністична партія Чехії та Моравії (KSČM), яку очолює депутатка Європарламенту Катерина Конечна, назвала це рішення "політично вмотивованим".
"Це ще одна невдала спроба вивести KSČM за межі закону і залякати критиків нинішнього режиму", – йдеться в заяві партії.
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Всі потуги всіх совканутих комуняк і псевдо-комуняк останні 100 років закінчувались виключно людежерством. Але кінчені на всю голову совкодрочери продовжують фапати на "комунізм", бо "вони не так робили, а от я так зрозблю". Переводячи на зрозумілу мову: сподіваються в майбутньому гулагу бути "вертухаями", а не "політичними зк".
Основні характеристики комунізму:
Суспільна власність на засоби виробництва:
Всі засоби виробництва, такі як земля, фабрики, ресурси, належать суспільству в цілому, а не окремим особам або групам.
Відсутність класового поділу:
Комунізм прагне усунути соціальні класи та нерівність між ними, створюючи безкласове суспільство.
Принцип "Від кожного - за здібностями, кожному - за потребами":
А своіми словами? Власною міцюю власного розума пояснить це спроможні?