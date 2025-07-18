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Новини Декомунізація
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У Чехії прирівняли пропаганду комуністичної ідеології до нацистської

Чехія запровадила кримінальну відповідальність за пропаганду комунізму

Президент Чехії Петер Павел підписав закон про заборону комуністичної пропаганди у країні. Цю ідеологію прирівняли до нацизму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

Оновлене законодавство передбачає тюремне ув'язнення терміном до п'яти років для тих, хто "створює, підтримує або пропагує нацистські, комуністичні або інші рухи, які явно спрямовані на придушення прав і свобод людини або розпалювання расової, етнічної, національної, релігійної або класової ненависті". Зміни відбулися після закликів чеських історичних інституцій, зокрема Інституту вивчення тоталітарних режимів, виправити те, що вони вважали правовим дисбалансом.

Тим часом Комуністична партія Чехії та Моравії (KSČM), яку очолює депутатка Європарламенту Катерина Конечна, назвала це рішення "політично вмотивованим".

"Це ще одна невдала спроба вивести KSČM за межі закону і залякати критиків нинішнього режиму", – йдеться в заяві партії.

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Автор: 

комунізм (74) нацизм (155) пропаганда (2838) Чехія (1678)


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Топ коментарі
+10
на Ло: комуністична ідея апріорі ніколи не була гарною,ніколи! Ця ідея в корені злочинна та людиноненависницька. Як в тому анекдоті: чи можна побудувати комунізм в окремо взятій державі? Можна,але для цього спочатку треба знайти країну,яку не шкода!
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18.07.2025 12:48 Відповісти
+4
А які, чиї комуняки розвинули "хорошу ідею"??? Тут даже можна і хороший анекдот в чотири слова забацать "комуняки і хороша ідея".
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18.07.2025 12:51 Відповісти
+2
Зелене блювотиння
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18.07.2025 12:52 Відповісти
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Ось так совдеповські комуняки спохабили хорошу ідею
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18.07.2025 12:40 Відповісти
на Ло: комуністична ідея апріорі ніколи не була гарною,ніколи! Ця ідея в корені злочинна та людиноненависницька. Як в тому анекдоті: чи можна побудувати комунізм в окремо взятій державі? Можна,але для цього спочатку треба знайти країну,яку не шкода!
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18.07.2025 12:48 Відповісти
Таку країну знайшли,"яку не шкода!",щоб показати решта всім,яка може бути шкода для них самих.
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18.07.2025 13:06 Відповісти
Те що робилось при совку і соціалізмом тим більше комунізмом назвати не можна...
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18.07.2025 13:15 Відповісти
Не все було погано. Хворим давали безкоштовні путівки в санаторій, профспілки рятували пияків від звільнення, а працюючи на будівництві 4 роки люди отримували безкоштовну квартиру.
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18.07.2025 13:39 Відповісти
Не кажу шо погано,,,,по крайній мірі краще ніж на даний момент
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18.07.2025 13:41 Відповісти
При совка був робочий день 8 годин; при царі 14. У мене були 11-годинні роботи, а в табелі ставились вісімки. Числились "мертві душі." Чи наш устрій кращий за царський?
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18.07.2025 13:58 Відповісти
Виходили на пенсію в 55-60,,,і стаж 25 а не 35
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18.07.2025 14:06 Відповісти
А які, чиї комуняки розвинули "хорошу ідею"??? Тут даже можна і хороший анекдот в чотири слова забацать "комуняки і хороша ідея".
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18.07.2025 12:51 Відповісти
Тож ..негідники назвались комуністами і спохабили саму ідею
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18.07.2025 13:16 Відповісти
О, лайножери совка збудилися в черговий раз.

Всі потуги всіх совканутих комуняк і псевдо-комуняк останні 100 років закінчувались виключно людежерством. Але кінчені на всю голову совкодрочери продовжують фапати на "комунізм", бо "вони не так робили, а от я так зрозблю". Переводячи на зрозумілу мову: сподіваються в майбутньому гулагу бути "вертухаями", а не "політичними зк".
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18.07.2025 13:10 Відповісти
Дурень ти гарай.... Дурень
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18.07.2025 13:12 Відповісти
У чому вона була гарна? Обоснуйте.
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18.07.2025 13:14 Відповісти
Комунізм - це теоретичний суспільний і економічний лад, що заснований на суспільній власності на засоби виробництва, з метою досягнення СОЦІАЛЬНОЇ РІВНОСТІ. Це також ідея суспільства загальної рівності та свободи, а також вчення про таке суспільство.

Основні характеристики комунізму:

Суспільна власність на засоби виробництва:

Всі засоби виробництва, такі як земля, фабрики, ресурси, належать суспільству в цілому, а не окремим особам або групам.

Відсутність класового поділу:

Комунізм прагне усунути соціальні класи та нерівність між ними, створюючи безкласове суспільство.

Принцип "Від кожного - за здібностями, кожному - за потребами":
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18.07.2025 13:20 Відповісти
На практиці такого ладу ніколи не існувало, проте термін «комуністична держава» застосовувався західною пресою до СРСР
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18.07.2025 13:21 Відповісти
Так, і не тому шо там був коммунізм якого там не була, а були коммуністи у влади.
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18.07.2025 13:29 Відповісти
Тому шо Комунізму ніде ніхто не будував а експлуатували ідею..а назватись можна ким попало то не значить ним бути
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18.07.2025 13:34 Відповісти
Як не будували? А СРСР? А Мао? І пояснить мені переваги коммунізму з вашой особистой точки зору.
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18.07.2025 13:55 Відповісти
Це теж шо зараз злодії корупціонери кажуть шо у нас вони побудували демократію
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18.07.2025 14:00 Відповісти
Аааа, то ви не прихільник комунізму, я правильно розумію?
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18.07.2025 14:05 Відповісти
Я писав шо ідея комунізму хороша..а не те шо будували під його вивіскою..
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18.07.2025 14:07 Відповісти
Якщо це такий гарний лад, то чому ж його на практиці ніколи не існувало? Невже і совки, і китайці, і полплтівці і усі інші спеціально його спотворювали.
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18.07.2025 13:30 Відповісти
Сам подумай і відповіси
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18.07.2025 13:31 Відповісти
Що ж тут думати? Один раз -це випадковість, два - збіг, а три закономірність! Повторюю, чому ніде в світі комунізм не вийшов?
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18.07.2025 13:35 Відповісти
Тому шо ні його не будували..навіть соціалізму не було(схоже побудували Швеція та Фінляндія але це вони соціалізмом не називали
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18.07.2025 13:40 Відповісти
Чому не вийшов? Зрозумієш, якщо починаєш "Залізна п'ята" Лондона. Там є фраза з таким змістом:"Революції роблять фанатики, потім керують прагматики, а пізніше циники. " Нашою приватизацією керували жадібні циники.
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18.07.2025 13:48 Відповісти
ЧУДОВО!
А своіми словами? Власною міцюю власного розума пояснить це спроможні?
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18.07.2025 13:28 Відповісти
Від кожного - за здібностями, кожному - за потребами та шо не зъим, то понадкусываю!
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18.07.2025 13:35 Відповісти
🤣🤣🤣ото ж з такими будуй комунізм🤣🤣🤣🤣
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18.07.2025 13:36 Відповісти
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18.07.2025 13:37 Відповісти
Це звичайно добре, але китайцям вони про це сказали? )
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18.07.2025 12:41 Відповісти
Чехія, на відміну від всіляких бульбо-фюреров та інших Угорщин, Сербій, Хорватій та Чорногорій - змогла втриматись від псевдно-дешевого китайського бабла і кредитів в жовтопиких псевдо-комуняк не брала. Тож кладе з пробором на людожерів з пекіну.
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18.07.2025 13:14 Відповісти
А зепропаганду до якої можна прирівняти?
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18.07.2025 12:47 Відповісти
Зелене блювотиння
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18.07.2025 12:52 Відповісти
Этих идеологий! Начните разбираться, все запретит приодеться!
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18.07.2025 13:45 Відповісти
 
 