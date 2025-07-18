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Система автоматизации учета личного состава на уровне бригады и ниже начнет работать до конца июля, - Минобороны

Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации

Система автоматизации учета личного состава на тактическом уровне заработает в ВСУ до конца текущего месяца.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня очень крутой день для цифровизации армии. Я подписала целевой профиль безопасности на систему автоматизации учета личного состава (тактический уровень: бригада и ниже). Эта система называется Импульс... Уже до конца июля, благодаря нашим международным партнерам, готовим 1000 ноутбуков, которые поставим подразделениям, определенным Генштабом", - написала Черногоренко в фейсбуке.

Система "Імпульс" создана, чтобы воинские части могли избавиться от бумажной бюрократии в кадровой работе.

"Вести персональный, штатно-должностной и статистический учет, отслеживать прохождение службы, видеть наличие личного состава, резервы, где требуется доукомплектование - все в одном защищенном месте. Чтобы командиры имели под рукой точные актуальные данные, а не искали их в папках", - пояснила заместитель министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Резерв+ появились сообщения о штрафах за несвоевременное обновление данных: следует обращаться в ТЦК лично, - Черногоренко

Автор: 

Минобороны (9496) ВСУ (6767) диджитализация (222) Черногоренко Екатерина (124)


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Топ комментарии
+2
Ну коли вже звільнять цю аніматоршу? До якого кінця липня, якого року? Немає на чому обробляти ці дані, немає ані комп'ютерів, ані ліцензій на програмне забезпечення! Вона про це знає? На всю бригаду лише пару ліцензій на MS Office, в якому потрібно працювати згідно наказу? Де взяти десятки тисяч ліцензій, кожна з яких коштує 13 тис. грн? Де набрали цих людей в міноборони? Звільняйте її відразу, вона взагалі не розуміє про що вона говорить і на якому етапі ці рехформи!
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18.07.2025 17:29 Ответить
+2
Клац мишкою і особовий склад сформувався, в світі цифрових глюкалізаторів це просто.
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18.07.2025 17:36 Ответить
+1
Черногоренко думає що її підпис профилю безпеки це останній етап впровадження ІКС Імпульс. Ну хоч хтось поясніть цій дамі, що це тільки початок розгортання, який займе роки! Тепер на базі цього профіля безпеки будуть розроблятись інструкції по налаштуванню комп'ютерів, інструції по налаштуванню програмного забезпечення, видавати відповідні накази ЗСУ, це займе ще півроку, а потім почнеться впровадження ІКС Імпульс, підготовка персоналу який буде працювати згідно розроблених в ЗСУ інструкцій, і це ще півроку! То до кінця липня якого року буде впроваджено цю систему? Черногоренко взагалі розуміє структуру ЗСУ і як відбуваються бізнес-процеси в ЗСУ, що за чим має робитись, як мають впроваджуватись інформаційно-комп'ютерні системи? Де набирають цих парашутістів-космонавтів в міноборони, на якій дискотеці? Потрібно десь взяти 100.000 ліцензій на MS Office, але про це всі забули, бо непрофесіонали!
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18.07.2025 17:41 Ответить
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Ну коли вже звільнять цю аніматоршу? До якого кінця липня, якого року? Немає на чому обробляти ці дані, немає ані комп'ютерів, ані ліцензій на програмне забезпечення! Вона про це знає? На всю бригаду лише пару ліцензій на MS Office, в якому потрібно працювати згідно наказу? Де взяти десятки тисяч ліцензій, кожна з яких коштує 13 тис. грн? Де набрали цих людей в міноборони? Звільняйте її відразу, вона взагалі не розуміє про що вона говорить і на якому етапі ці рехформи!
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18.07.2025 17:29 Ответить
Клац мишкою і особовий склад сформувався, в світі цифрових глюкалізаторів це просто.
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18.07.2025 17:36 Ответить
Черногоренко думає що її підпис профилю безпеки це останній етап впровадження ІКС Імпульс. Ну хоч хтось поясніть цій дамі, що це тільки початок розгортання, який займе роки! Тепер на базі цього профіля безпеки будуть розроблятись інструкції по налаштуванню комп'ютерів, інструції по налаштуванню програмного забезпечення, видавати відповідні накази ЗСУ, це займе ще півроку, а потім почнеться впровадження ІКС Імпульс, підготовка персоналу який буде працювати згідно розроблених в ЗСУ інструкцій, і це ще півроку! То до кінця липня якого року буде впроваджено цю систему? Черногоренко взагалі розуміє структуру ЗСУ і як відбуваються бізнес-процеси в ЗСУ, що за чим має робитись, як мають впроваджуватись інформаційно-комп'ютерні системи? Де набирають цих парашутістів-космонавтів в міноборони, на якій дискотеці? Потрібно десь взяти 100.000 ліцензій на MS Office, але про це всі забули, бо непрофесіонали!
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18.07.2025 17:41 Ответить
MS Office - це позавчорашній день. Все зараз зберігається у базах даних. Їм навіть Windows не буде потрібна, якщо все буде на сайті.
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18.07.2025 18:32 Ответить
Ще один космонавт. Читай накази по обліку особового складу, що там написано, на чому працювати!
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18.07.2025 18:35 Ответить
Армія переходить на мобільні додатки - Android. MS Office замість сайтів - це фактично передача усіх файлів ворогу.
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18.07.2025 18:48 Ответить
Без цифровізації вже ніяк не можна! Що би не казали ретрогради, але автоматизація обліку особового складу, майна, зброї, медичних документів та влк дуже потрібна! Тут ми маємо бути попереду нашого ворога
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18.07.2025 17:51 Ответить
Гроші на все це є? На чому цифровізувати всі ці дані? На піратському програмному забезпеченні, через яке росіяни будуть читати всі ці дані першими? Ми будуємо військові секретні закриті системи чи ми робимо вигляд бурної діяльності?
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18.07.2025 17:54 Ответить
ОМГ. Чому все так ускладнюють? Які ще ноутбуки? Якщо так боїтесь про витік даних, то ніяка суперзахищена програма не допоможе, якщо серед користувачів є продажник, або некомпетентний який десь злиє свій пароль випадково чи поставить 123qwerty!.
Достатньо було звичайної програмки з єдиним сервером десь поза межами країни типу digitalocean, чи навіть власний з власним офісом. А ПО не таке вже й складне там, звичайний веб типу django підійде.
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18.07.2025 18:06 Ответить
О пішли фантазьори! В армію, курва, тут мені будеш розповідати як все просто потрібно зробити!
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18.07.2025 18:36 Ответить
Сподіваюсь розробники цієї системи не розділяють думку Федорова : " роль кібербезпеки перебільшена"?
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18.07.2025 18:17 Ответить
Ні, їх девіз - грошей на кібербезпеку нема. Тому рашисти будуть розстрілювати військових разом з сім'ями у випадку окупації.
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18.07.2025 18:33 Ответить
Лет 15 назад внедряли систему для ВРХ! Что чипы лишние остались?
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18.07.2025 18:18 Ответить
 
 