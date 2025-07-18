Система автоматизации учета личного состава на уровне бригады и ниже начнет работать до конца июля, - Минобороны

Система автоматизации учета личного состава на тактическом уровне заработает в ВСУ до конца текущего месяца.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня очень крутой день для цифровизации армии. Я подписала целевой профиль безопасности на систему автоматизации учета личного состава (тактический уровень: бригада и ниже). Эта система называется Импульс... Уже до конца июля, благодаря нашим международным партнерам, готовим 1000 ноутбуков, которые поставим подразделениям, определенным Генштабом", - написала Черногоренко в фейсбуке.

Система "Імпульс" создана, чтобы воинские части могли избавиться от бумажной бюрократии в кадровой работе.

"Вести персональный, штатно-должностной и статистический учет, отслеживать прохождение службы, видеть наличие личного состава, резервы, где требуется доукомплектование - все в одном защищенном месте. Чтобы командиры имели под рукой точные актуальные данные, а не искали их в папках", - пояснила заместитель министра.

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