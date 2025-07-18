Система автоматизації обліку особового складу на рівні бригади і нижче запрацює до кінця липня, - Міноборони
Система автоматизації обліку особового складу на тактичному рівні запрацює в ЗСУ до кінця поточного місяця.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні дуже крутий день для цифровізаціі армії. Я підписала цільовий профіль безпеки на систему автоматизації обліку особового складу (тактичний рівень: бригада і нижче). Ця система називається Імпульс… Вже до кінця липня, завдяки нашим міжнародним партнерам, готуємо 1000 ноутбуків, які поставимо підрозділам, визначеним Генштабом", - написала Черногоренко у фейсбуці.
Система "Імпульс" створена, щоб військові частини могли позбутись паперової бюрократії у кадровій роботі.
"Вести персональний, штатно-посадовий та статистичний облік, відслідковувати проходження служби, бачити наявність особового складу, резерви, де потрібне доукомплектування — все в одному захищеному місці. Щоб командири мали під рукою точні актуальні дані, а не шукали їх у папках", - пояснила заступниця міністра.
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Достатньо було звичайної програмки з єдиним сервером десь поза межами країни типу digitalocean, чи навіть власний з власним офісом. А ПО не таке вже й складне там, звичайний веб типу django підійде.
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