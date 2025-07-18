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Система автоматизації обліку особового складу на рівні бригади і нижче запрацює до кінця липня, - Міноборони

Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації

Система автоматизації обліку особового складу на тактичному рівні запрацює в ЗСУ до кінця поточного місяця.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дуже крутий день для цифровізаціі армії. Я підписала цільовий профіль безпеки на систему автоматизації обліку особового складу (тактичний рівень: бригада і нижче). Ця система називається Імпульс… Вже до кінця липня, завдяки нашим міжнародним партнерам, готуємо 1000 ноутбуків, які поставимо підрозділам, визначеним Генштабом", - написала Черногоренко у фейсбуці.

Система "Імпульс" створена, щоб військові частини могли позбутись паперової бюрократії у кадровій роботі.

"Вести персональний, штатно-посадовий та статистичний облік, відслідковувати проходження служби, бачити наявність особового складу, резерви, де потрібне доукомплектування — все в одному захищеному місці. Щоб командири мали під рукою точні актуальні дані, а не шукали їх у папках", - пояснила заступниця міністра.

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Автор: 

Міноборони (7571) ЗСУ (7754) диджиталізація (283) Черногоренко Катерина (133)


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Топ коментарі
+2
Ну коли вже звільнять цю аніматоршу? До якого кінця липня, якого року? Немає на чому обробляти ці дані, немає ані комп'ютерів, ані ліцензій на програмне забезпечення! Вона про це знає? На всю бригаду лише пару ліцензій на MS Office, в якому потрібно працювати згідно наказу? Де взяти десятки тисяч ліцензій, кожна з яких коштує 13 тис. грн? Де набрали цих людей в міноборони? Звільняйте її відразу, вона взагалі не розуміє про що вона говорить і на якому етапі ці рехформи!
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18.07.2025 17:29 Відповісти
+2
Клац мишкою і особовий склад сформувався, в світі цифрових глюкалізаторів це просто.
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18.07.2025 17:36 Відповісти
+1
Черногоренко думає що її підпис профилю безпеки це останній етап впровадження ІКС Імпульс. Ну хоч хтось поясніть цій дамі, що це тільки початок розгортання, який займе роки! Тепер на базі цього профіля безпеки будуть розроблятись інструкції по налаштуванню комп'ютерів, інструції по налаштуванню програмного забезпечення, видавати відповідні накази ЗСУ, це займе ще півроку, а потім почнеться впровадження ІКС Імпульс, підготовка персоналу який буде працювати згідно розроблених в ЗСУ інструкцій, і це ще півроку! То до кінця липня якого року буде впроваджено цю систему? Черногоренко взагалі розуміє структуру ЗСУ і як відбуваються бізнес-процеси в ЗСУ, що за чим має робитись, як мають впроваджуватись інформаційно-комп'ютерні системи? Де набирають цих парашутістів-космонавтів в міноборони, на якій дискотеці? Потрібно десь взяти 100.000 ліцензій на MS Office, але про це всі забули, бо непрофесіонали!
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18.07.2025 17:41 Відповісти
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Ну коли вже звільнять цю аніматоршу? До якого кінця липня, якого року? Немає на чому обробляти ці дані, немає ані комп'ютерів, ані ліцензій на програмне забезпечення! Вона про це знає? На всю бригаду лише пару ліцензій на MS Office, в якому потрібно працювати згідно наказу? Де взяти десятки тисяч ліцензій, кожна з яких коштує 13 тис. грн? Де набрали цих людей в міноборони? Звільняйте її відразу, вона взагалі не розуміє про що вона говорить і на якому етапі ці рехформи!
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18.07.2025 17:29 Відповісти
Клац мишкою і особовий склад сформувався, в світі цифрових глюкалізаторів це просто.
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18.07.2025 17:36 Відповісти
Черногоренко думає що її підпис профилю безпеки це останній етап впровадження ІКС Імпульс. Ну хоч хтось поясніть цій дамі, що це тільки початок розгортання, який займе роки! Тепер на базі цього профіля безпеки будуть розроблятись інструкції по налаштуванню комп'ютерів, інструції по налаштуванню програмного забезпечення, видавати відповідні накази ЗСУ, це займе ще півроку, а потім почнеться впровадження ІКС Імпульс, підготовка персоналу який буде працювати згідно розроблених в ЗСУ інструкцій, і це ще півроку! То до кінця липня якого року буде впроваджено цю систему? Черногоренко взагалі розуміє структуру ЗСУ і як відбуваються бізнес-процеси в ЗСУ, що за чим має робитись, як мають впроваджуватись інформаційно-комп'ютерні системи? Де набирають цих парашутістів-космонавтів в міноборони, на якій дискотеці? Потрібно десь взяти 100.000 ліцензій на MS Office, але про це всі забули, бо непрофесіонали!
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18.07.2025 17:41 Відповісти
MS Office - це позавчорашній день. Все зараз зберігається у базах даних. Їм навіть Windows не буде потрібна, якщо все буде на сайті.
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18.07.2025 18:32 Відповісти
Ще один космонавт. Читай накази по обліку особового складу, що там написано, на чому працювати!
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18.07.2025 18:35 Відповісти
Армія переходить на мобільні додатки - Android. MS Office замість сайтів - це фактично передача усіх файлів ворогу.
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18.07.2025 18:48 Відповісти
мене не потрібно вмовляти, розкажи це Черногоренко
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18.07.2025 19:03 Відповісти
Без цифровізації вже ніяк не можна! Що би не казали ретрогради, але автоматизація обліку особового складу, майна, зброї, медичних документів та влк дуже потрібна! Тут ми маємо бути попереду нашого ворога
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18.07.2025 17:51 Відповісти
Гроші на все це є? На чому цифровізувати всі ці дані? На піратському програмному забезпеченні, через яке росіяни будуть читати всі ці дані першими? Ми будуємо військові секретні закриті системи чи ми робимо вигляд бурної діяльності?
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18.07.2025 17:54 Відповісти
Ну я ж кажу - ретрогради. Тобто у вас є гроші сплачувати з/п тисячам діловодів, (і це ще пощастить, якщо така посада є в підрозділі) які все одно не взмозі точно відповісти на питання де їх люди на цю хвилину? У вас на фронті все добре, і командири можуть замість своїх прямих обов'язків складати нескінчені таблиці (о, сюрприз, на Офісє та на власному комп'ютері). Звідси питання - ви за кого? Чи ви настільки далеко, що можете лише виказувати незадоволення?
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18.07.2025 19:48 Відповісти
ОМГ. Чому все так ускладнюють? Які ще ноутбуки? Якщо так боїтесь про витік даних, то ніяка суперзахищена програма не допоможе, якщо серед користувачів є продажник, або некомпетентний який десь злиє свій пароль випадково чи поставить 123qwerty!.
Достатньо було звичайної програмки з єдиним сервером десь поза межами країни типу digitalocean, чи навіть власний з власним офісом. А ПО не таке вже й складне там, звичайний веб типу django підійде.
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18.07.2025 18:06 Відповісти
О пішли фантазьори! В армію, курва, тут мені будеш розповідати як все просто потрібно зробити!
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18.07.2025 18:36 Відповісти
Прикинь, я кілька місяців на ппд однієї бригади очікував на переведення по відношенню. І вгадай що я побачив. Хаос. Постійний перепис наявних людей, з усіма даними. Постійні пошуки когось у кого відповідна професія цивільна, чи відповідний військовий досвід. Вони тупо не знали хто у них є, знали тільки приблизну кількість. Моє влк пройобували разів три (копію та фото звісно). Це нормально?
А в тебе до речі яка посада вільна? Готовий допомогти в розробці системи ведення обліку під ваші бажання.
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18.07.2025 18:54 Відповісти
яке звання?
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18.07.2025 19:02 Відповісти
А це тут до чого? Найнижче.
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18.07.2025 19:03 Відповісти
посада має шпк, штатно посадову категорію, якій має відповідати кандидат
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18.07.2025 19:04 Відповісти
І ще одне. В цивільному житті я був програмістом. І робив схожі сервіси для автоматизації різних процесів, в основному це стосувалось фінансів.
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18.07.2025 18:58 Відповісти
посилання на резюме скинь в лічку
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18.07.2025 19:06 Відповісти
Сподіваюсь розробники цієї системи не розділяють думку Федорова : " роль кібербезпеки перебільшена"?
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18.07.2025 18:17 Відповісти
Ні, їх девіз - грошей на кібербезпеку нема. Тому рашисти будуть розстрілювати військових разом з сім'ями у випадку окупації.
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18.07.2025 18:33 Відповісти
Лет 15 назад внедряли систему для ВРХ! Что чипы лишние остались?
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18.07.2025 18:18 Відповісти
 
 