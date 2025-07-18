Подразделения СБС поразили 823 вражеские цели в течение суток. ИНФОГРАФИКА
В течение суток с 17 по 18 июля подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 823 уникальные цели противника.
Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, поражены, в частности:
- 183 единицы личного состава, из которых 104 - ликвидированы;
- 61 единица автомобильной техники и 27 мотоциклов;
- 22 артиллерийские системы и 9 единиц бронетехники.
Кроме того, уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражены 28 точек вылета операторов БПЛА.
Всего в течение июля (01-18.07) уничтожено/поражено 13 736 целей, из которых 2841 - личный состав противника.
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