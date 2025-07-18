Підрозділи СБС уразили 823 ворожі цілі протягом доби. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби із 17 по 18 липня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 823 унікальні цілі противника.
Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, уражено, зокрема:
- 183 одиниці особового складу, з яких 104 – ліквідовано;
- 61 одиницю автомобільної техніки та 27 мотоциклів;
- 22 артилерійські системи та 9 одиниць бронетехніки.
Крім того, знищено 24 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 28 точок вильоту операторів БПЛА.
Загалом протягом липня (01–18.07) знищено/уражено 13 736 цілей, з яких 2841 – особовий склад противника.
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