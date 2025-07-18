Пілоти 414-ї бригади СБС дронами знищують гармати окупантів. ВIДЕО
Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС показали результати роботи по артилерії ворога.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
"Продирявили, спалили, подавили... Все заради того, щоб піхота могла перепочити", - ідеться у дописі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль