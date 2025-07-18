УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11005 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки
837 0

Пілоти 414-ї бригади СБС дронами знищують гармати окупантів. ВIДЕО

Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС показали результати роботи по артилерії ворога.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

"Продирявили, спалили, подавили... Все заради того, щоб піхота могла перепочити", - ідеться у дописі.

Дивіться: Дронарі 414-ї бригади знищили танк і БМП окупантів. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5127) Сили безпілотних систем (153) 414 Птахи Мадяра (20)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 