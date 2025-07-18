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Пилоты 414-й бригады СБС дронами уничтожают орудия оккупантов. ВИДЕО

Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС показали результаты работы по артиллерии врага.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

"Продырявили, сожгли, подавили... Все ради того, чтобы пехота могла отдохнуть", - говорится в заметке.

Смотрите: Дронари 414-й бригады уничтожили танк и БМП оккупантов. ВИДЕО

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дроны (4310) Силы беспилотных систем (151) 414 Птахи Мадяра (20)


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