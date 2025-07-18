Пилоты 414-й бригады СБС дронами уничтожают орудия оккупантов. ВИДЕО
Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС показали результаты работы по артиллерии врага.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
"Продырявили, сожгли, подавили... Все ради того, чтобы пехота могла отдохнуть", - говорится в заметке.
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