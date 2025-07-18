США и Европа имеют только 18 месяцев для подготовки к глобальному конфликту с РФ и Китаем, - командующий Гринкевич

Командующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич предупредил, что глобальный военный конфликт Альянса с РФ и Китаем начнется уже в 2027 году.

Об этом пишет Bild, которое цитирует его заявление, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, страны ЕС и США имеют всего 18 месяцев, чтобы подготовиться к возможной большой войне.

Гринкевич говорит, что если лидер Китая Си Цзиньпин начнет агрессию против Тайваня, он, вероятно, скоординирует это с российским диктатором Владимиром Путиным. Это откроет возможность глобального конфликта.

"Для меня это означает, что оба события могут произойти одновременно", - убежден он.

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По мнению командующего, существует угроза двойного удара Китая и России, "причем 2027 год может стать годом кризиса".

Гринкевич подчеркнул, что союзники имеют очень ограниченное время для подготовки.

"Нам понадобится каждая единица техники, каждое снаряжение и каждый снаряд, который мы сможем получить, чтобы быть готовыми", - сказал он.

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По информации Bild, в правительственных кругах Германии также царит страх относительно возможного нападения РФ на небольшую страну НАТО уже в 2027 году.

Причиной этого является то, что Россия внимательно следит за тем, что Германия и другие европейские государства - о чем также публично сообщается - будут готовы к серьезной обороне только в 2029 году.