США и Европа имеют только 18 месяцев для подготовки к глобальному конфликту с РФ и Китаем, - командующий Гринкевич
Командующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич предупредил, что глобальный военный конфликт Альянса с РФ и Китаем начнется уже в 2027 году.
Об этом пишет Bild, которое цитирует его заявление, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, страны ЕС и США имеют всего 18 месяцев, чтобы подготовиться к возможной большой войне.
Гринкевич говорит, что если лидер Китая Си Цзиньпин начнет агрессию против Тайваня, он, вероятно, скоординирует это с российским диктатором Владимиром Путиным. Это откроет возможность глобального конфликта.
"Для меня это означает, что оба события могут произойти одновременно", - убежден он.
По мнению командующего, существует угроза двойного удара Китая и России, "причем 2027 год может стать годом кризиса".
Гринкевич подчеркнул, что союзники имеют очень ограниченное время для подготовки.
"Нам понадобится каждая единица техники, каждое снаряжение и каждый снаряд, который мы сможем получить, чтобы быть готовыми", - сказал он.
По информации Bild, в правительственных кругах Германии также царит страх относительно возможного нападения РФ на небольшую страну НАТО уже в 2027 году.
Причиной этого является то, что Россия внимательно следит за тем, что Германия и другие европейские государства - о чем также публично сообщается - будут готовы к серьезной обороне только в 2029 году.
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хоча б якесь "світло" в кінці тунелю,
хай навіть термоядерне кольору Сонця
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Для США програти війну за Тайвань то надто велика розкіш.
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а на сьогодні - укриття та протигази!
хто з вас
має протигаз ?
ото ж !
знову " майскіє" ?
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ні, це зараз - може 3св і не буде. а протигази я маю, тільки профіту від них мало
У протигазі і спати спокійніше.
А я вот все лінуюсь придбати
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від VX чи новачка не врятує, там цілий озк потрібен
"в рай"
Тобто, в 27 році рашка не лише буде ще існувати, а буде ще й здатна воювати з НАТО? А як же прийнятий сьогодні найпотужніший 18-й пакет, який вже точно доб"є рашку?
причому ще до того, як 2027 рік настане