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Новости Возможна атака РФ на НАТО Конфронтация РФ и Европы
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США и Европа имеют только 18 месяцев для подготовки к глобальному конфликту с РФ и Китаем, - командующий Гринкевич

Генерал НАТО предупредил о большой войне с Россией и Китаем в 2027 году

Командующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич предупредил, что глобальный военный конфликт Альянса с РФ и Китаем начнется уже в 2027 году.

Об этом пишет Bild, которое цитирует его заявление, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, страны ЕС и США имеют всего 18 месяцев, чтобы подготовиться к возможной большой войне.

Гринкевич говорит, что если лидер Китая Си Цзиньпин начнет агрессию против Тайваня, он, вероятно, скоординирует это с российским диктатором Владимиром Путиным. Это откроет возможность глобального конфликта.

"Для меня это означает, что оба события могут произойти одновременно", - убежден он.

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По мнению командующего, существует угроза двойного удара Китая и России, "причем 2027 год может стать годом кризиса".

Гринкевич подчеркнул, что союзники имеют очень ограниченное время для подготовки.

"Нам понадобится каждая единица техники, каждое снаряжение и каждый снаряд, который мы сможем получить, чтобы быть готовыми", - сказал он.

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По информации Bild, в правительственных кругах Германии также царит страх относительно возможного нападения РФ на небольшую страну НАТО уже в 2027 году.

Причиной этого является то, что Россия внимательно следит за тем, что Германия и другие европейские государства - о чем также публично сообщается - будут готовы к серьезной обороне только в 2029 году.

Автор: 

война (1421) Китай (3091) НАТО (10213) россия (96618) США (27527) Гринкевич Алексус (5)


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Топ комментарии
+8
Світ зійшов з розуму. Вбийте хтось тих божевільних дідів нарешті. Їм тут вже не жити, їм байдуже, але нам та нашим дітям це нахіба??. Мразота
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18.07.2025 22:44 Ответить
+4
Тож у західного світу є 18 місяців для того щоб знешкодити Пу і Сі. Викрасти, піддати тортурам у прямому ефірі, щоб вони там верещали, благали, обіцяли. Все перед очима їхніх послідовників, які вважають цих покидьків богами і тому підуть по першому заклику. Покажіть поганців тими хто вони є насправді. Зніміть з них корони. І ,,піпл,, реально схаває. І вже нікуди не піде завойовувати світ.
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18.07.2025 22:41 Ответить
+3
ну що ж, тоді нам самотужки залишилось 18 місяців протриматись до Третьої світової.
хоча б якесь "світло" в кінці тунелю,
хай навіть термоядерне кольору Сонця

.
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18.07.2025 22:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Якщо почнеться з Кітаєм то одразу обидві Кореі, Японія та Австралія теж будуть
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18.07.2025 22:40 Ответить
Головне, УКраїні не допомогати. А там якось розсосеться.. Рижий п.дор..
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18.07.2025 22:44 Ответить
ну що ж, тоді нам самотужки залишилось 18 місяців протриматись до Третьої світової.
хоча б якесь "світло" в кінці тунелю,
хай навіть термоядерне кольору Сонця

.
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18.07.2025 22:40 Ответить
Сильно сомневаюсь такому "оптимизму". Китай начнет операцию и никто Тайваню, даже США (с этой администрацией) ему не поможет. Может и выстоит, слишком много "если".
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18.07.2025 22:47 Ответить
Тайвань буде як поєдинок поглядами у боксі - хто "моргне", той стане слабкою стороною майбутньої війни.
Для США програти війну за Тайвань то надто велика розкіш.

.
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18.07.2025 22:55 Ответить
Та й хрен з тим Китаєм , Китайці як блохи.
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18.07.2025 22:59 Ответить
Тож у західного світу є 18 місяців для того щоб знешкодити Пу і Сі. Викрасти, піддати тортурам у прямому ефірі, щоб вони там верещали, благали, обіцяли. Все перед очима їхніх послідовників, які вважають цих покидьків богами і тому підуть по першому заклику. Покажіть поганців тими хто вони є насправді. Зніміть з них корони. І ,,піпл,, реально схаває. І вже нікуди не піде завойовувати світ.
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18.07.2025 22:41 Ответить
себто, превентивний термоядерний удар по вісі зла ?

.
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18.07.2025 22:48 Ответить
якось пофіг на європу, нам треба піклуватися про власне виживання - а для цього треба створити ядерну та хімічну зброю
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18.07.2025 22:44 Ответить
це вже після Третьої світової.

а на сьогодні - укриття та протигази!

хто з вас
має протигаз ?

ото ж !
знову " майскіє" ?

.
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18.07.2025 22:51 Ответить
>це вже після Третьої світової.

ні, це зараз - може 3св і не буде. а протигази я маю, тільки профіту від них мало
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18.07.2025 22:54 Ответить
Ви - молодець !
У протигазі і спати спокійніше.
А я вот все лінуюсь придбати

.
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18.07.2025 22:57 Ответить
Беріть одразу з панорамним склом (ГП-9 або аналогічні) - знадобиться якщо буде новий Майдан, я на минулий брав дешевий ГП-5 - було незручно.

від VX чи новачка не врятує, там цілий озк потрібен
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18.07.2025 23:02 Ответить
Дякую за поради досвідченої людини !
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18.07.2025 23:38 Ответить
Світ зійшов з розуму. Вбийте хтось тих божевільних дідів нарешті. Їм тут вже не жити, їм байдуже, але нам та нашим дітям це нахіба??. Мразота
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18.07.2025 22:44 Ответить
Більд - це жовтий листок, порядні люди таке не читають. А Зюддойче, Франкфуртер і Цайт, дуже поважні видання, про це не писали... Вважаю, "качка".
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18.07.2025 22:45 Ответить
вот это будет движуха
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18.07.2025 22:46 Ответить
тоді і рашку змиє к єпєняи, пардон,
"в рай"
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18.07.2025 22:58 Ответить
"глобальний військовий конфлікт Альянсу з РФ та Китаєм розпочнеться вже у 2027 році."

Тобто, в 27 році рашка не лише буде ще існувати, а буде ще й здатна воювати з НАТО? А як же прийнятий сьогодні найпотужніший 18-й пакет, який вже точно доб"є рашку?
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18.07.2025 23:15 Ответить
Kitajci mozet poprobyvat zaniat Taivan,no jesli stati vstupit vojnu kitajci proigrajet.Ne kolicestvo liudej vojujet a texnika,a tut pereves u statov,Da kitajci probujet dostic stati,no vozmiom samalioti,stati uze puskajet samalioti 6 pakalenija,kak u kitajcev gde to 4 pakolenije,amerikanci zapustili giperzvukovyje raketi,realno ix nezbjios,kitajci nicego podobnogo poka neimejet.Vozmite Patriot te sbyvajet vsio,a sto kitajci imejet? i mnogo drugoje sto nevazmios pereves statov.Na skolko ja pomniu kitajci nekogda neumeli vojevat takze,takaja istorija ix.Pro kacapov pamolcu s ixnimi texnalogijami kotoryje opirajetsia v pusecnoje miaso
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18.07.2025 23:20 Ответить
шашлики подорожчають невмєряно
причому ще до того, як 2027 рік настане
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18.07.2025 23:40 Ответить
Хіба це мало часу, до 2027 року, щоб привести ЄС і США до ладу ядерні арсенали і засоби доставки? Повинно вистачити.
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18.07.2025 23:42 Ответить
 
 