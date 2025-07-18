США та Європа мають лише 18 місяців для підготовки до глобального конфлікту з РФ і Китаєм, - командувач НАТО Гринкевич

Командувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич попередив, що глобальний військовий конфлікт Альянсу з РФ та Китаєм розпочнеться вже у 2027 році.

Про це пише Bild, яке цитує його заяву, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, країни ЄС і США мають лише 18 місяців, щоб підготуватися до можливої великої війни.

Гринкевич каже, що якщо лідер Китаю Сі Цзіньпін почне агресію проти Тайваню, він, ймовірно, скоординує це з російським диктатором Володимиром Путіним. Це відкриє можливість глобального конфлікту.

"Для мене це означає, що обидві події можуть статися одночасно", - переконаний він.

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На думку командувача, існує загроза подвійного удару Китаю і Росії, "причому 2027 рік може стати роком кризи".

Гринкевич наголосив, що союзники мають дуже обмежений час для підготовки.

"Нам знадобиться кожна одиниця техніки, кожне спорядження і кожен снаряд, який ми зможемо отримати, щоб бути готовими", - сказав він.

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За інформацією Bild, в урядових колах Німеччини також панує страх щодо можливого нападу РФ на невелику країну НАТО вже у 2027 році.

Причиною цього є те, що Росія уважно стежить за тим, що Німеччина та інші європейські держави – про що також публічно повідомляється – будуть готові до серйозної оборони лише у 2029 році.