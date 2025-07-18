США та Європа мають лише 18 місяців для підготовки до глобального конфлікту з РФ і Китаєм, - командувач НАТО Гринкевич
Командувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич попередив, що глобальний військовий конфлікт Альянсу з РФ та Китаєм розпочнеться вже у 2027 році.
Про це пише Bild, яке цитує його заяву, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, країни ЄС і США мають лише 18 місяців, щоб підготуватися до можливої великої війни.
Гринкевич каже, що якщо лідер Китаю Сі Цзіньпін почне агресію проти Тайваню, він, ймовірно, скоординує це з російським диктатором Володимиром Путіним. Це відкриє можливість глобального конфлікту.
"Для мене це означає, що обидві події можуть статися одночасно", - переконаний він.
На думку командувача, існує загроза подвійного удару Китаю і Росії, "причому 2027 рік може стати роком кризи".
Гринкевич наголосив, що союзники мають дуже обмежений час для підготовки.
"Нам знадобиться кожна одиниця техніки, кожне спорядження і кожен снаряд, який ми зможемо отримати, щоб бути готовими", - сказав він.
За інформацією Bild, в урядових колах Німеччини також панує страх щодо можливого нападу РФ на невелику країну НАТО вже у 2027 році.
Причиною цього є те, що Росія уважно стежить за тим, що Німеччина та інші європейські держави – про що також публічно повідомляється – будуть готові до серйозної оборони лише у 2029 році.
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хоча б якесь "світло" в кінці тунелю,
хай навіть термоядерне кольору Сонця
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Для США програти війну за Тайвань то надто велика розкіш.
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а на сьогодні - укриття та протигази!
хто з вас
має протигаз ?
ото ж !
знову " майскіє" ?
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ні, це зараз - може 3св і не буде. а протигази я маю, тільки профіту від них мало
У протигазі і спати спокійніше.
А я вот все лінуюсь придбати
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від VX чи новачка не врятує, там цілий озк потрібен
"в рай"
Тобто, в 27 році рашка не лише буде ще існувати, а буде ще й здатна воювати з НАТО? А як же прийнятий сьогодні найпотужніший 18-й пакет, який вже точно доб"є рашку?
причому ще до того, як 2027 рік настане
В политбюро были впечатлены предложенной суммой кредита, но ещё больше - предложением возможной военной помощи. Представители российского руководства поинтересовались, о каких видах вооружений и о каких объёмах идёт речь, получив ответ: дескать, договоримся, если Трамп введёт санкции.
Фактически Китай провоцирует Россию продолжать войну, принимая на себя часть финансовых обязательств и предлагая военную поддержку на принципиально новом уровне. Насколько честны в своих обещаниях китайцы - пока не очень понятно, как и неясно, будет ли предоставлен кредит в случае заключения перемирия между Россией и Украиной. Если Пекин увяжет предоставление кредита на льготных условиях с продолжением войны, а Евросоюз откажется снять часть санкций с России в ответ на возможное перемирие, позиции ястребов в политбюро могут несколько укрепиться.