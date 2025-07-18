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Новини Можлива атака РФ на НАТО Конфронтація РФ та Європи
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США та Європа мають лише 18 місяців для підготовки до глобального конфлікту з РФ і Китаєм, - командувач НАТО Гринкевич

Генерал НАТО попередив про велику війну з Росією та Китаєм у 2027 році

Командувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич попередив, що глобальний військовий конфлікт Альянсу з РФ та Китаєм розпочнеться вже у 2027 році.

Про це пише Bild, яке цитує його заяву, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, країни ЄС і США мають лише 18 місяців, щоб підготуватися до можливої великої війни.

Гринкевич каже, що якщо лідер Китаю Сі Цзіньпін почне агресію проти Тайваню, він, ймовірно, скоординує це з російським  диктатором Володимиром Путіним. Це відкриє можливість глобального конфлікту.

"Для мене це означає, що обидві події можуть статися одночасно", - переконаний він.

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На думку командувача, існує загроза подвійного удару Китаю і Росії, "причому 2027 рік може стати роком кризи".

Гринкевич наголосив, що союзники мають дуже обмежений час для підготовки.

"Нам знадобиться кожна одиниця техніки, кожне спорядження і кожен снаряд, який ми зможемо отримати, щоб бути готовими", - сказав він.

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За інформацією Bild, в урядових колах Німеччини також панує страх щодо можливого нападу РФ на невелику країну НАТО вже у 2027 році.

Причиною цього є те, що Росія уважно стежить за тим, що Німеччина та інші європейські держави – про що також публічно повідомляється – будуть готові до серйозної оборони лише у 2029 році.

Автор: 

війна (1450) Китай (4766) НАТО (6676) росія (66744) США (23834) Гринкевич Алексус (5)


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Топ коментарі
+12
Світ зійшов з розуму. Вбийте хтось тих божевільних дідів нарешті. Їм тут вже не жити, їм байдуже, але нам та нашим дітям це нахіба??. Мразота
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18.07.2025 22:44 Відповісти
+7
Тож у західного світу є 18 місяців для того щоб знешкодити Пу і Сі. Викрасти, піддати тортурам у прямому ефірі, щоб вони там верещали, благали, обіцяли. Все перед очима їхніх послідовників, які вважають цих покидьків богами і тому підуть по першому заклику. Покажіть поганців тими хто вони є насправді. Зніміть з них корони. І ,,піпл,, реально схаває. І вже нікуди не піде завойовувати світ.
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18.07.2025 22:41 Відповісти
+3
ну що ж, тоді нам самотужки залишилось 18 місяців протриматись до Третьої світової.
хоча б якесь "світло" в кінці тунелю,
хай навіть термоядерне кольору Сонця

.
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18.07.2025 22:40 Відповісти
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Якщо почнеться з Кітаєм то одразу обидві Кореі, Японія та Австралія теж будуть
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18.07.2025 22:40 Відповісти
Головне, УКраїні не допомогати. А там якось розсосеться.. Рижий п.дор..
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18.07.2025 22:44 Відповісти
ну що ж, тоді нам самотужки залишилось 18 місяців протриматись до Третьої світової.
хоча б якесь "світло" в кінці тунелю,
хай навіть термоядерне кольору Сонця

.
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18.07.2025 22:40 Відповісти
Сильно сомневаюсь такому "оптимизму". Китай начнет операцию и никто Тайваню, даже США (с этой администрацией) ему не поможет. Может и выстоит, слишком много "если".
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18.07.2025 22:47 Відповісти
Тайвань буде як поєдинок поглядами у боксі - хто "моргне", той стане слабкою стороною майбутньої війни.
Для США програти війну за Тайвань то надто велика розкіш.

.
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18.07.2025 22:55 Відповісти
Та й хрен з тим Китаєм , Китайці як блохи.
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18.07.2025 22:59 Відповісти
так. тому їх потрібно вивести як бліх.
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19.07.2025 00:32 Відповісти
Тож у західного світу є 18 місяців для того щоб знешкодити Пу і Сі. Викрасти, піддати тортурам у прямому ефірі, щоб вони там верещали, благали, обіцяли. Все перед очима їхніх послідовників, які вважають цих покидьків богами і тому підуть по першому заклику. Покажіть поганців тими хто вони є насправді. Зніміть з них корони. І ,,піпл,, реально схаває. І вже нікуди не піде завойовувати світ.
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18.07.2025 22:41 Відповісти
себто, превентивний термоядерний удар по вісі зла ?

.
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18.07.2025 22:48 Відповісти
****** викрадай! ти шось ***** вказівок роздаєш по всіх темах
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18.07.2025 23:54 Відповісти
якось пофіг на європу, нам треба піклуватися про власне виживання - а для цього треба створити ядерну та хімічну зброю
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18.07.2025 22:44 Відповісти
це вже після Третьої світової.

а на сьогодні - укриття та протигази!

хто з вас
має протигаз ?

ото ж !
знову " майскіє" ?

.
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18.07.2025 22:51 Відповісти
>це вже після Третьої світової.

ні, це зараз - може 3св і не буде. а протигази я маю, тільки профіту від них мало
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18.07.2025 22:54 Відповісти
Ви - молодець !
У протигазі і спати спокійніше.
А я вот все лінуюсь придбати

.
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18.07.2025 22:57 Відповісти
Беріть одразу з панорамним склом (ГП-9 або аналогічні) - знадобиться якщо буде новий Майдан, я на минулий брав дешевий ГП-5 - було незручно.

від VX чи новачка не врятує, там цілий озк потрібен
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18.07.2025 23:02 Відповісти
Дякую за поради досвідченої людини !
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18.07.2025 23:38 Відповісти
це ти в Голандії піклуєся про власне виживання?
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18.07.2025 23:55 Відповісти
я в Україні, просто використовую VPN з такою вихідною адресою.
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18.07.2025 23:59 Відповісти
Світ зійшов з розуму. Вбийте хтось тих божевільних дідів нарешті. Їм тут вже не жити, їм байдуже, але нам та нашим дітям це нахіба??. Мразота
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18.07.2025 22:44 Відповісти
Більд - це жовтий листок, порядні люди таке не читають. А Зюддойче, Франкфуртер і Цайт, дуже поважні видання, про це не писали... Вважаю, "качка".
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18.07.2025 22:45 Відповісти
вот это будет движуха
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18.07.2025 22:46 Відповісти
тоді і рашку змиє к єпєняи, пардон,
"в рай"
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18.07.2025 22:58 Відповісти
"глобальний військовий конфлікт Альянсу з РФ та Китаєм розпочнеться вже у 2027 році."

Тобто, в 27 році рашка не лише буде ще існувати, а буде ще й здатна воювати з НАТО? А як же прийнятий сьогодні найпотужніший 18-й пакет, який вже точно доб"є рашку?
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18.07.2025 23:15 Відповісти
Kitajci mozet poprobyvat zaniat Taivan,no jesli stati vstupit vojnu kitajci proigrajet.Ne kolicestvo liudej vojujet a texnika,a tut pereves u statov,Da kitajci probujet dostic stati,no vozmiom samalioti,stati uze puskajet samalioti 6 pakalenija,kak u kitajcev gde to 4 pakolenije,amerikanci zapustili giperzvukovyje raketi,realno ix nezbjios,kitajci nicego podobnogo poka neimejet.Vozmite Patriot te sbyvajet vsio,a sto kitajci imejet? i mnogo drugoje sto nevazmios pereves statov.Na skolko ja pomniu kitajci nekogda neumeli vojevat takze,takaja istorija ix.Pro kacapov pamolcu s ixnimi texnalogijami kotoryje opirajetsia v pusecnoje miaso
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18.07.2025 23:20 Відповісти
шашлики подорожчають невмєряно
причому ще до того, як 2027 рік настане
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18.07.2025 23:40 Відповісти
Хіба це мало часу, до 2027 року, щоб привести ЄС і США до ладу ядерні арсенали і засоби доставки? Повинно вистачити.
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18.07.2025 23:42 Відповісти
Российское руководство увидело не просто свет в конце туннеля сплошных проблем, а, скорее, было ослеплено прожектором. Причиной внезапной радости и надежды для ястребов стали китайские товарищи, которые на этой неделе вышли к политбюро с предложением невиданной щедрости. Пекин предлагает серьёзный кредит на льготных условиях, а также уверяет, что в случае введения со стороны США анонсированных Дональдом Трампом санкций, они будут готовы негласно оказывать прямую военную помощь.

В политбюро были впечатлены предложенной суммой кредита, но ещё больше - предложением возможной военной помощи. Представители российского руководства поинтересовались, о каких видах вооружений и о каких объёмах идёт речь, получив ответ: дескать, договоримся, если Трамп введёт санкции.

Фактически Китай провоцирует Россию продолжать войну, принимая на себя часть финансовых обязательств и предлагая военную поддержку на принципиально новом уровне. Насколько честны в своих обещаниях китайцы - пока не очень понятно, как и неясно, будет ли предоставлен кредит в случае заключения перемирия между Россией и Украиной. Если Пекин увяжет предоставление кредита на льготных условиях с продолжением войны, а Евросоюз откажется снять часть санкций с России в ответ на возможное перемирие, позиции ястребов в политбюро могут несколько укрепиться.
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19.07.2025 00:05 Відповісти
 
 