Підготовка до швидкої передачі Patriot Україні вже триває, - командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі
Підготовка до швидкої передачі систем Patriot Україні вже триває.
Про це заявив командувач військами НАТО Алексус Гринкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Підготовка вже ведеться, ми дуже тісно співпрацюємо з німцями з питання передачі Patriot. Мені дали вказівку діяти якомога швидше", - сказав він.
Нагадаємо, що 14 липня президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.
Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.
Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.
Також США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.
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хто знає, де шукати їхні звіти та доповіді?
тіко інакше усе це виглядає
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ДО ІСТОРІЇ ДВОХ "ЗРАД".
За два дні я вже встиг почути "масштабні помирайки" на рівні категоричних тверджень. Зроблені вони на основі "кулеметно-зрадойобних" одночасних публікацій у "поважних ЗМІ", зокрема у повністю зашквареному на просуванні російської "джинси" "Політіко".
1. "Європа відмовляється купувати американську зброю для України".
2. "Ніхто не вирішив питання фінансування купівлі американської зброї для потреб України та й взагалі, досі не визначений перелік зброї, яку готова надати американська сторона".
По першому пункту. Чехія, Франція, Італія не збираються купувати для України американську зброю. До цього списку додадуться ще деякі країни, які
а). Мають власний розвинений ОПК який працює у тому числі на забезпечення потреб України.
б). Фінансують та постачають комплектуючі, виробляючи чи закуповуючи ті для забезпечення виробництва українського ОПК.
ОПК Чехії взагалі більше ніж на три чверті завантажений "українськими замовленнями". ОПК Франції та Італії мають перелік продукції, яку конче потребують українці, зокрема і **********, і ППО, і комплектуючі до нашої "Ракетної програми". У грошовому еквіваленті вони будуть і далі витрачати та збільшувати об'єм витрат у межах власних, збільшений згідно рішенням саміту НАТО, оборонних бюджетів. І велике питання - якого біса вони потрібні спонсирувати американський ОПК на збиток розвитку власного?
У той же час є країни які вже задіяні у співпраці з американським ОПК, такі як Великобританія, Норвегія, Німеччина, Швеція..., є група країн, які не мають самодостатнього, іноді розвиненого, власного ОПК, проте мають надлишок грошей - Данія, Нідерланди, Бельгія, Фінляндія..., і країни з цих двох груп готові оплачувати купівлю американської зброї для потреб України у межах власних, збільшених згідно рішенням саміту НАТО, оборонних бюджетів.
ЖОДНОЇ "зради" у рішеннях європейських країн не купувати американську зброю немає у принципі. Вкиди на цю тему з контекстом "Хера Україна зброю отримає" - російська інформаційна кампанія щедро проплачена задля тиражування наративів кремля через "Поважні ЗМІ".
По второму пункту ситуація схожа. Ще на саміті НАТО був вчерне визначений перелік зброї, яку готова продати європейцям адміністрація Трампа. Він був остаточно, окрім двох позицій (без подробиць), узгоджений на зустрічах Трампа з Зеленським та Рютте. Рютте під час останнього візиту до США привіз в цілому узгоджений перелік європейських спонсорів, які будуть фінансувати купівлю американської зброї для потреб ЗСУ, та долі їх внесків на загальну суму у 10 мільярдів доларів. Ще станом на позавчора була підготовлена перша партія зброї для відправки до України.
Заявляю з повною відповідальністю - Україна вже почала отримувати американську зброю у межах "Нової схеми фінансування", перший пакет на суму трохи більше одного мільярда вже або надходить в Україну, або на шляху до України. І, на жаль, про це знає бидло, тому не дивуйтеся збільшенню ударів по західних областях зокрема.
Як казав "отець усіх народів" - "Панікерам затикайте рота капелюхами". Масована, проплачена кремлем, інформаційна кампанія з рефреном - "Все брехня та показуха, Україну всі кинули, гроші не дадуть, зброю не поставлять - здавайтеся"!, - має на меті всі ті ж цілі - посіяти зневіру, відчай, помиральні настрої та зрадойобство серед пересічних українців. Дуже прошу - не піддавайтеся цій брудній бидлячій хвилі, намагайтеся або критично ставитися до подібних вкидів, або питайте мене про реальний стан справ. Я буду намагатися розповідати про нього з позиції фактів та холодного розуму.