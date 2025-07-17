Підготовка до швидкої передачі Patriot Україні вже триває, - командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі

Підготовка до швидкої передачі систем Patriot Україні вже триває.

Про це заявив командувач військами НАТО Алексус Гринкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Підготовка вже ведеться, ми дуже тісно співпрацюємо з німцями з питання передачі Patriot. Мені дали вказівку діяти якомога швидше", - сказав він.

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Нагадаємо, що 14 липня президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Також США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

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