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Новини Patriot для України
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Підготовка до швидкої передачі Patriot Україні вже триває, - командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі

Patriot для Украъни Передача вже готується

Підготовка до швидкої передачі систем Patriot Україні вже триває.

Про це заявив командувач військами НАТО Алексус Гринкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Підготовка вже ведеться, ми дуже тісно співпрацюємо з німцями з питання передачі Patriot. Мені дали вказівку діяти якомога швидше", - сказав він.

Читайте: Мерц про закупівлю Patriot для України: Німеччина відіграватиме вирішальну роль

Нагадаємо, що 14 липня президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Також США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

Читайте також: У Німеччині спростували заяву Трампа про те, що перші ракети до систем ППО Patriot вже в дорозі з Німеччини до України

Автор: 

Patriot (368) Гринкевич Алексус (5)


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Топ коментарі
+4
щось ніде не можу знайти звітів північкорейських генералів, яким дали вказівку швиденько надавати озброєння *********.
хто знає, де шукати їхні звіти та доповіді?
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17.07.2025 11:11 Відповісти
+2
Ага... Ви підготуєте причали, місця тимчасового розташування, розробите логістичні маршрути перекидання "Петріотів", в Україну, а Трамп встане вранці, з лівої ноги, і придумає нову "відмазку", та скаже, що нічого не дасть... Чи в перший раз?
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17.07.2025 11:13 Відповісти
+2
якби патякали, шоби збити ворога з пантелику та завести у блуд - гуд та ок
тіко інакше усе це виглядає
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17.07.2025 11:23 Відповісти
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От тільки німці про це нічого не знають.
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17.07.2025 11:10 Відповісти
рудий їх на лічильник поставить
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17.07.2025 11:11 Відповісти
верблюдами ?
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17.07.2025 11:10 Відповісти
це як тізер трейлеру
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17.07.2025 11:11 Відповісти
щось ніде не можу знайти звітів північкорейських генералів, яким дали вказівку швиденько надавати озброєння *********.
хто знає, де шукати їхні звіти та доповіді?
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17.07.2025 11:11 Відповісти
ніде не шукати. відкрито допомагати агресору - то туже паскудне діло. інша справа допомагати жертві агресії. і тут навіть модно таким похвалитися. тому і ляпають на кожному кроці по постачання зброї в Україну..
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17.07.2025 11:21 Відповісти
якби патякали, шоби збити ворога з пантелику та завести у блуд - гуд та ок
тіко інакше усе це виглядає
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17.07.2025 11:23 Відповісти
так отож..
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17.07.2025 11:27 Відповісти
Ага... Ви підготуєте причали, місця тимчасового розташування, розробите логістичні маршрути перекидання "Петріотів", в Україну, а Трамп встане вранці, з лівої ноги, і придумає нову "відмазку", та скаже, що нічого не дасть... Чи в перший раз?
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17.07.2025 11:13 Відповісти
а він і не дає. він продає. пакет зброї на 10 млрд доларів. профінансують цю закупку країни Європи плюс Канада.
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17.07.2025 11:18 Відповісти
Зарікався я тобі відповідать (бо тебе "зачепиш - так наче возом...". Будеш потім півдня дурницями заколупувать...), тому відповідь буде така: почитай тут, на "Цензорі", які країни НАТО ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ оплачувать зброю для України, за "трампівськими " пропозиціями...
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17.07.2025 11:31 Відповісти
ну так це ж логічно. певна річ, що французи, італійці не мають бажання платити за американську зброю для України, коли вони самі виробляють зброю, особливо французи. платити будуть ті країни, які не мають власного ВПК, а також ті, які мають багацько бабла. Франція і так свою зброю надає Україні, тому вона не буде платити за американську. за американську зброю для України заплатять в першу чергу північні країни Європи.

ось, почитайте для кращої поінформованості:

ДО ІСТОРІЇ ДВОХ "ЗРАД".

За два дні я вже встиг почути "масштабні помирайки" на рівні категоричних тверджень. Зроблені вони на основі "кулеметно-зрадойобних" одночасних публікацій у "поважних ЗМІ", зокрема у повністю зашквареному на просуванні російської "джинси" "Політіко".

1. "Європа відмовляється купувати американську зброю для України".

2. "Ніхто не вирішив питання фінансування купівлі американської зброї для потреб України та й взагалі, досі не визначений перелік зброї, яку готова надати американська сторона".

По першому пункту. Чехія, Франція, Італія не збираються купувати для України американську зброю. До цього списку додадуться ще деякі країни, які
а). Мають власний розвинений ОПК який працює у тому числі на забезпечення потреб України.
б). Фінансують та постачають комплектуючі, виробляючи чи закуповуючи ті для забезпечення виробництва українського ОПК.

ОПК Чехії взагалі більше ніж на три чверті завантажений "українськими замовленнями". ОПК Франції та Італії мають перелік продукції, яку конче потребують українці, зокрема і **********, і ППО, і комплектуючі до нашої "Ракетної програми". У грошовому еквіваленті вони будуть і далі витрачати та збільшувати об'єм витрат у межах власних, збільшений згідно рішенням саміту НАТО, оборонних бюджетів. І велике питання - якого біса вони потрібні спонсирувати американський ОПК на збиток розвитку власного?

У той же час є країни які вже задіяні у співпраці з американським ОПК, такі як Великобританія, Норвегія, Німеччина, Швеція..., є група країн, які не мають самодостатнього, іноді розвиненого, власного ОПК, проте мають надлишок грошей - Данія, Нідерланди, Бельгія, Фінляндія..., і країни з цих двох груп готові оплачувати купівлю американської зброї для потреб України у межах власних, збільшених згідно рішенням саміту НАТО, оборонних бюджетів.

ЖОДНОЇ "зради" у рішеннях європейських країн не купувати американську зброю немає у принципі. Вкиди на цю тему з контекстом "Хера Україна зброю отримає" - російська інформаційна кампанія щедро проплачена задля тиражування наративів кремля через "Поважні ЗМІ".

По второму пункту ситуація схожа. Ще на саміті НАТО був вчерне визначений перелік зброї, яку готова продати європейцям адміністрація Трампа. Він був остаточно, окрім двох позицій (без подробиць), узгоджений на зустрічах Трампа з Зеленським та Рютте. Рютте під час останнього візиту до США привіз в цілому узгоджений перелік європейських спонсорів, які будуть фінансувати купівлю американської зброї для потреб ЗСУ, та долі їх внесків на загальну суму у 10 мільярдів доларів. Ще станом на позавчора була підготовлена перша партія зброї для відправки до України.

Заявляю з повною відповідальністю - Україна вже почала отримувати американську зброю у межах "Нової схеми фінансування", перший пакет на суму трохи більше одного мільярда вже або надходить в Україну, або на шляху до України. І, на жаль, про це знає бидло, тому не дивуйтеся збільшенню ударів по західних областях зокрема.

Як казав "отець усіх народів" - "Панікерам затикайте рота капелюхами". Масована, проплачена кремлем, інформаційна кампанія з рефреном - "Все брехня та показуха, Україну всі кинули, гроші не дадуть, зброю не поставлять - здавайтеся"!, - має на меті всі ті ж цілі - посіяти зневіру, відчай, помиральні настрої та зрадойобство серед пересічних українців. Дуже прошу - не піддавайтеся цій брудній бидлячій хвилі, намагайтеся або критично ставитися до подібних вкидів, або питайте мене про реальний стан справ. Я буду намагатися розповідати про нього з позиції фактів та холодного розуму.
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17.07.2025 11:49 Відповісти
не треба нам Патріотів ,краще 10 Келогив пришліть
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17.07.2025 11:14 Відповісти
Komandujuci sil NATO Evrope Grinkevich,on kak bi s etix mest,deduska s Minska,babushka s Litvi Vilniusa imigranti.Konecno vremia meniajetsia,no ego korni s etix mest.On pro Ukrainu ocen xorosego menije
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17.07.2025 11:23 Відповісти
Так а яка нам користь з цього факту ? Він що нам зброю за свої власні гроші придбає? Звичайно що добре відношення важливе, але Україні потрібні зброя та **********, а не схвальні пости у фейсбукі!!!
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17.07.2025 11:35 Відповісти
Net,u nego obiazanosti zacity po NATO Evrope i nebolse.Mog sovsem tut nekomentirovat,no vidimo skazal sto znajet.Da on verit pobede Ukraini,ne tak kak tramp
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17.07.2025 11:42 Відповісти
Це вже 4-й день після заяви рудого Трампа, щодо дуже швидкої передачі «Патріотів» Україні. Спочатку (відразу після його заяви), ми думали що то США нам швиденько постачають ті 17 Патріотів. А потім зʼясувалося що це геть не так! Чомусь це повинна робити Європа і як сказав генсек НАТО це буде не відразу, а займе часу у декілька місяців!!! Я не гада не розумію, але українці через таку «допомогу» гинуть кожен день і кожну ніч. Хочеться лаятися матом, рудий бес на Україні лише піариться і більш нічого! Зєля, Трамп тебе водить за ніс, як його самого водить *****! Так що ти тільки своєрідний «громоотвод» для рудого!
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17.07.2025 11:29 Відповісти
За 50 днів
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17.07.2025 11:32 Відповісти
Підготовка до швидкої передачі Джерело: https://censor.net/ua/n3563770
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17.07.2025 12:47 Відповісти
Хай ще точні координати напише і час, дебіли, таке повинно робитися без розголосу.
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17.07.2025 13:21 Відповісти
 
 