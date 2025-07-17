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Новини Ракети до Patriot
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У Німеччині спростували заяву Трампа про те, що перші ракети до систем ППО Patriot вже в дорозі з Німеччини до України

patriot

Уряд Німеччини не підтвердив заяву президента США Дональда Трампа про те, що перші поставки Patriot, про які він говорив, вже в дорозі з Німеччини до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише SRF.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ракети до систем протиповітряної оборони Patriot уже відвантажують у Німеччині для відправлення в Україну. У німецькому міністерстві оборони кажуть, що не знають про що говорив Трамп.

"Я не можу підтвердити, що щось зараз у дорозі. Мені про це не відомо", - сказав речник Міністерства оборони Німеччини.

Речник також повідомив, що в понеділок, 21 липня, відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. За його словами, метою зустрічі буде пошук рішень, "щоб потім якомога швидше здійснити постачання Україні систем Patriot".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп пообіцяв Patriot Україні, але питання в тому, хто і коли надасть їх, - Reuters

Автор: 

Німеччина (7583) Трамп Дональд (6484) Patriot (368)


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Топ коментарі
+14
Майже ВСІ
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17.07.2025 08:54 Відповісти
+7
З Трампа слова випадають самі по собі, неконтрольовано. Трамп окремо - його слова окремо.
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17.07.2025 08:53 Відповісти
+7
Найбільше нас дурить наш(?) президент, наш(?) уряд і наше(?) командування. В Україні брехня уведена в ранг державної політики.
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17.07.2025 09:21 Відповісти
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Хтось нас дурить
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17.07.2025 08:51 Відповісти
Майже ВСІ
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17.07.2025 08:54 Відповісти
І дуже давно
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17.07.2025 08:55 Відповісти
Якщо давно то це наш президент !
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17.07.2025 09:28 Відповісти
Рудий американський балабол. А за те, щоб поцілувати його брехливу дупу, деякі стоять в черзі. Отаке життя зараз.
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17.07.2025 10:03 Відповісти
Війна ж надворі а вони ше тільки збираються - а побалакати!
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17.07.2025 08:56 Відповісти
Найбільше нас дурить наш(?) президент, наш(?) уряд і наше(?) командування. В Україні брехня уведена в ранг державної політики.
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17.07.2025 09:21 Відповісти
Так - але Захід не повинен уподоблятись Україні
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17.07.2025 09:23 Відповісти
Не ідеалізуй...Захід ще брехливіший та цинічний
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17.07.2025 09:26 Відповісти
Я знаю - але це ж вони вчать нас як в світі жити - мабуть чогось досягли - шось знають і по добробуту /Швеція/ нам ше до них срати й срати
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17.07.2025 09:34 Відповісти
Та отож.. Як кажуть ..чого бідний?--бо дурний а чого дурний?-бо бідний
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17.07.2025 09:39 Відповісти
Ти мабуть теж з тих хто ніколи не буває благодарним, ми ще живий благодаря нашим воїнам та допомоги заходу , а таки як ти тільки по написаному працюють
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17.07.2025 10:46 Відповісти
Хоч німці правду говорять, на відміну від брехунів - рижого та зеленого.
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17.07.2025 08:51 Відповісти
Президент-****#н.
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17.07.2025 08:52 Відповісти
З Трампа слова випадають самі по собі, неконтрольовано. Трамп окремо - його слова окремо.
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17.07.2025 08:53 Відповісти
Пам'ятаєте Еллочку-людожерку? (12 стільців)
Словник цієї персони складався з 30 слів, але їй вистачало
У Трампа, здається, слів поки що трохи більше, десь 100-150...
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17.07.2025 09:10 Відповісти
Це був "сарказм" від рудого.
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17.07.2025 08:53 Відповісти
Тьфу на вас всіх.
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17.07.2025 08:58 Відповісти
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17.07.2025 09:11 Відповісти
якщо хто досі не знав, що трампон таке ж саме розводілове, як ЕрЗе - то нехай затямить цю істину назавжди.
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17.07.2025 09:13 Відповісти
Заодно можна затямити що не він керує Україною, і нічого їй не винен.
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17.07.2025 09:20 Відповісти
В цій буффонаді вже приймають участь 2 клоуни.
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17.07.2025 09:25 Відповісти
Краснов на своєму місці. Які питання?
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17.07.2025 11:15 Відповісти
А воз и ныне там...
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17.07.2025 09:23 Відповісти
Подробніше, де саме вони знаходяться!
От же знахідка для чекістів...
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17.07.2025 11:13 Відповісти
Не підтвердити та спростувати - це дві великі різниці.
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17.07.2025 09:44 Відповісти
Хайпують на новинах всі коми не ліньки. Спочатку хороші новини і потім спростування. Крутять динамо, покидьки.
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17.07.2025 10:02 Відповісти
В заголовуку "уряд спростував". В тексті "уряд не підтвердив". В джерелі "уряд не знає про постачання".
Капець! Дивовижні маршрути брехні по селу
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17.07.2025 10:45 Відповісти
Хіба він таке говорив?
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17.07.2025 11:11 Відповісти
 
 