У Німеччині спростували заяву Трампа про те, що перші ракети до систем ППО Patriot вже в дорозі з Німеччини до України

Уряд Німеччини не підтвердив заяву президента США Дональда Трампа про те, що перші поставки Patriot, про які він говорив, вже в дорозі з Німеччини до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише SRF.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ракети до систем протиповітряної оборони Patriot уже відвантажують у Німеччині для відправлення в Україну. У німецькому міністерстві оборони кажуть, що не знають про що говорив Трамп.

"Я не можу підтвердити, що щось зараз у дорозі. Мені про це не відомо", - сказав речник Міністерства оборони Німеччини.

Речник також повідомив, що в понеділок, 21 липня, відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. За його словами, метою зустрічі буде пошук рішень, "щоб потім якомога швидше здійснити постачання Україні систем Patriot".

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